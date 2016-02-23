Карлсон, который живет на крыше

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 22:24

Причина: Стилистика автора сохранена

Dellio Просмотров: 83 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 22:24 by

На тот момент мне было около 4-5 лет, насколько я помню. Сейчас уже просто довольно сложно сказать, сколько лет мне действительно было, уж слишком давний этот случай. Ну, да ладно.В детстве меня очень часто оставляли дома у бабушек, так как родители были заняты до вечера, поэтому частенько я находил себе интересные занятия. У одной из бабушек, назовём её Таня, на чердаке хранилась куча самого различного хлама и других интересных вещей. В то время для меня, 5-летнего дитятко, это был самый настоящий рай. Тут вам и игрушки советских времен, и кучи интересных книг, и одежда, и даже грампластинки. И это было тогда для меня действительным воплощением рая на земле.Когда меня приводили и оставляли у бабы Тани, я то и дело пытался незаметно улизнуть и скрыться на чердаке, чтобы вдоволь успеть покопаться среди вещей, так как там было много ценного, по моим тогдашним меркам, конечно. Самыми удивительными моими находками там были граммофон, патефон, стеклянный светильник в форме совы и даже диапроектор. Но мне стоило быть наиболее осторожным, потому что когда бабушка замечала мою пропажу, сразу прикидывала, куда же я пошел. И после того, как меня находили, было большое атата и грозили пальчиком. Но меня при дальнейших путешествиях в чердачную страну это не сильно останавливало, скорее наоборот, прибавляло еще больше интереса. По моей тогдашней логике было так: «Не пускает – значит, что-то прячет там на крыше, а значит - нужно найти и посмотреть, что же это». И я снова и снова с трудом забирался по ступенькам лестницы, уж слишком большими они мне казались.А вообще, иногда меня добровольно пускали на крышу. Вечерами, когда я был оставлен у бабушки с ночёвкой. Охотиться на инопланетян. Точно не знаю, кто тогда вдолбил мне, что вечерами на чердаке бабушкиного дома приземляется корабль пришельцев, а сами они ночуют там же. Насколько я помню, бегал я туда не слишком поздно, так как считал, что у пришельцев распорядок дня схож с людским, поэтому, опять же, по моей логике, в 10 они уже должны были спать, а раньше 8 они бы не прилетели, так как их бы заметили. Поэтому где-то часов в 8-9 я их обычно караулил, хорошенько спрятавшись и вооружившись до зубов несколькими водяными пистолетами, так как тогда казалось, что инопланетяне боятся воды. А еще я считал, что они вылупляются из большого размера яиц, которые так желал найти. Еще при мне всегда был большой фонарик, всё-таки темнота – не друг детей.Так вот, во время очередной такой вылазки на крышу и произошла эта история. Я уже даже и не помню, сидел ли я еще до всего произошедшего в своем укромном месте или же притаился после. Как и не помню, было ли «оно» изначально на чердаке с того момента, как я туда забрался, или же появилось после.И этот образ этого самого «оно» с чердака настолько укрепился в моём подсознании, что он частенько всплывал. Часто я ассоциировал его с другими персонажами фильмов и мультфильмов. Иногда это был хоббит с его восклицаниями «моя прелесть», но чаще всего в памяти эта история всплывала, когда я смотрел мультфильм «Малыша и Карлсон». А именно последнюю серию, одну из последних сцен, где Карлсон изгаляется в пальто перед компанией. И нечто подобное я наблюдал на чердаке в тот момент. Я даже толком не помню, к сожалению, как именно оно выглядело. Помню только, что оно было высоким, худым и с сероватой кожей. На этом описание его внешности заканчивается. Но зато я хорошо помню его действия. Уж это сложно забыть.Забыл упомянуть, что в дальнем углу чердака висели прадедушкины костюмы, которые бабушка тщательно берегла. И, видимо, один из пиджаков сильно уж приглянулся моему «Карлсону». Напялив на себя его, «оно» принялось вести себя крайне странно. Вертелось, извивалось, иногда издавая какие-то непонятные звуки с нотками удовольствия. Увидь бы я сейчас подобное, я бы охарактеризовал сие действо как некое самолюбование, упоение своей красотой, как будто «оно» ощущало экстаз во время примерки пиджака.И с годами я все больше осознавал, что это было, мягко говоря, крайне странно… И это не поддается моему объяснению. Что это? Или кто? Было ли оно? Или нет? Для чего оно это делает? Черт его знает. Но этот чердачный модник довольно крепко засел в моей голове.

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