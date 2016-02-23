Рука, обнимающая во сне

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:48

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lisoxvost Просмотров: 102 Комментарии: 4 +4 Сегодня, 01:48 by

Мистические события практически никогда не происходили со мной, сам я в истории подобного рода не верю и рассматриваю их не как явления потустороннего, а как игру или реакцию человеческой психики на ту или иную совокупность обстоятельств или событий. Но от слов сложных перейдём к реалиям обыденным.Со сном у меня с детства были постоянные проблемы. Спал я плохо, мог проснуться от мельчайшего шороха. Погрузиться в царствие Морфия я имел возможность только у себя дома, а в квартирах друзей, на даче, в поезде, в самолёте и других новых, непривычных местах сон находил на меня с огромным трудом. Я «сова», но ритм у меня странный и часто сбитый. На выходных или каникулах обычно ложусь в два часа ночи, просыпаюсь в полдень или час дня. В рабочие (учебные) дни ложусь так же, вставать утром, конечно, тяжело, но это всегда получается без всякого ледяного душа и убойной дозы кофе. Не могу ложиться ни в десять, ни в одиннадцать вечера, ни в полночь: если лягу в это время, то попаду в это ужасное состояние «псевдосна».Псевдосон (псевдонаучно, я знаю, однако не имею информации, как в психологии или медицине правильно он называется) – это состояние, в котором тело полностью отдыхает, как при «истинном» сне, биологическая активность снижена, тем не менее сознание полностью функционирует, мозг не «отключён». Ты чувствуешь пространство и предметы вокруг тебя, можешь мыслить и уверен, что в любой момент сможешь открыть глаза и подняться с кровати. Состояние это чрезвычайно странное: тебе кажется, что время тянется медленно, желается «поскорее заснуть», ты ворочаешься туда-сюда в надежде найти идеальное положение для тела. Но когда звонит будильник или ты просыпаешься сам после такого тяжёлого и непонятного сна, чётко осознаёшь, что физиологически ты спал нормально и прошёл большой промежуток времени, хотя до этого чудилось, что ты лежал в томительном ожидании несколько часов. Подобное у меня случается и по сей день, да только в те дни, когда голова перегружена совокупностью нескольких негативных, стрессовых событий или обстоятельств.Было это, если мне не изменяет память, в 2015 году. Обычно я сплю на животе, однако тогда я уснул на боку. Не могу ручаться, что конкретно было за время. Я внезапно очнулся от кошмарного ощущения, не открыв глаз и не дёрнувшись ни миллиметром своей плоти. Я точно почувствовал, что за талию меня обнимает чья-то рука. Не так слабо и в то же время не очень сильно, а так, вальяжно и достаточно настойчиво она обхватила мой живот и остановилась на ребре. Абсолютный, первобытный страх парализовал меня. «Какого? Отвяжись от меня!» – я хотел раскрыть глаза, дёрнуться в сторону, слететь с этой кровати, но тело предало меня, словно окаменело, работать продолжал только головной мозг. Я ощущал простыню, одеяло, подушки и кровать, слышал пение птиц за окном, шум крупной московской улицы и кольцевой автодороги, но не мог совершенно ничего поделать с собой! Оно обнимало и обнимало меня своей одновременно реальной и несуществующей рукой. Я молил, чтоб это поскорее закончилось.Минут через десять я провалился в мрачное беспамятное небытие, а очнулся уже «по-настоящему» светлым солнечным утром. От произошедшего остался заметный осадок, раздражавший меня до второй половины дня. Тем не менее, как и любое послесонное состояние, он быстро улетучился.С тех пор на боку я стараюсь не засыпать.01.07.2017

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