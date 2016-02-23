Лоси

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:50

alex.kuzmenko2017 Просмотров: 388 Комментарии: 8 +20 Вчера, 22:41 by

Если ещё до этого не писал, где живу, то дико извиняюсь. Живу в ближнем Подмосковье, 40 километров в восточную сторону.Вроде места у нас повсюду с цивилизацией, но встречаются и дикие уголки леса, где, прогуливаясь за грибами или за ягодами, ведя себя тихо, можно легко увидеть белок на соснах, змей под ногами, встретить зайца или лисицу на тропе. И даже, как я только что убедился, лосей (как Пришвин, не буду утомлять читателей описанием природы).Ну, так вот. Обычно катаюсь я на работу на своей машине, но у моей любимой супруги машинка на ремонте была, так что оставил ей свою, тем более мне до работы и через лес на велосипедике доехать можно - всего шесть километров... Не внапряг, да и физкультура с утра полезна.Еду не спеша обратно с работы. Благодать, птички поют, солнышко светит... Просека лесная хорошая, правда, лужицы есть (холодное лето Подмосковья 2017 года...).За очередным резким поворотом в шоке торможу. На тропе четыре лося, причём два таких здоровенных и с рогами (уж не знаю, когда они рога сбрасывают и выращивают), третий поменьше, вроде без рогов, а ещё один - совсем лосёнок... малыш, который лежит на дороге... С ногой у него что-то... Тот (или та?), который(ая) без рогов, лижет ему эту ногу....А эти два типа с рогами, смотрю, уже бошки нагнули и рогами на меня нацелились, один из них сбоку обходить начал. Вот сейчас пишу и думаю, что они меня прямо как хищники загнать хотели...Ну, думаю, звиздец... Я и про велик думать уже забыл, да и, наверное, если бы и вспомнил, то хрен бы успел развернуться и умотать от лосяр... Одна мысль в башке почему-то вертелась, на тот момент, может, и дурная: "Вот сейчас затопчут, домой не доеду и сына не покормлю (жена на дипломный уехала). Кошка, блин, тоже не кормлена, а ещё велик потопчут... Жена точно за него звездюлей вломит, когда приедет!".И тут этот мелкий лосёнок встаёт, хромая, подходит к самому большому рогачу и начинает об него тереться. В глаза ему заглядывает и по-своему, по-лосиному, звук какой-то издаёт, как мне показалось, какой-то успокаивающий, что ли... А сам с лосяры на меня взгляд переводит, смотрит такими глазёнками чёрненькими своими. И слёзки в них от боли...И как-то мне спокойно стало... Вы не поверите, но отвернули лосяры рогатые. Фыркая и косясь на меня, спокойно в лес ушли.Потупил я немножко и тихонько дальше домой попедалил...А потом вспомнил случай, лет десять назад произошедший.Когда я служил ещё в ВС РФ, у нас на дальний объект охраны лосёнок-подросток, уже с рожками, забрел и в МЗП запутался (МЗП - это малозаметное препятствие. Такая проволока, которая запутывает, а если сильно дёргаться начинаешь, то режет тело... до костей). Прапорщики пьяные его нашли и мне сообщили (я тогда дежурным по части был), мол, давай, майор, добьём и лосятины похаваем...К их величайшему облому, я нашему леснику позвонил. Приехали защитники леса, благо, что хорошо знакомые. Забрали они лосенка-бедолажку...Знаю точно, что выходили! Сам лично, когда он оклемался и подрос, его на волю выпускал.Вот и думай теперь, а может, помнит природа-то....P. S. Прошу прощения за сумбурность...

Ключевые слова: Подмосковье тропинка лес лоси лосенок авторская история

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