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Истории из жизни

Лоси

Если ещё до этого не писал, где живу, то дико извиняюсь. Живу в ближнем Подмосковье, 40 километров в восточную сторону.
Вроде места у нас повсюду с цивилизацией, но встречаются и дикие уголки леса, где, прогуливаясь за грибами или за ягодами, ведя себя тихо, можно легко увидеть белок на соснах, змей под ногами, встретить зайца или лисицу на тропе. И даже, как я только что убедился, лосей (как Пришвин, не буду утомлять читателей описанием природы).

Ну, так вот. Обычно катаюсь я на работу на своей машине, но у моей любимой супруги машинка на ремонте была, так что оставил ей свою, тем более мне до работы и через лес на велосипедике доехать можно - всего шесть километров... Не внапряг, да и физкультура с утра полезна.
Еду не спеша обратно с работы. Благодать, птички поют, солнышко светит... Просека лесная хорошая, правда, лужицы есть (холодное лето Подмосковья 2017 года...).

За очередным резким поворотом в шоке торможу. На тропе четыре лося, причём два таких здоровенных и с рогами (уж не знаю, когда они рога сбрасывают и выращивают), третий поменьше, вроде без рогов, а ещё один - совсем лосёнок... малыш, который лежит на дороге... С ногой у него что-то... Тот (или та?), который(ая) без рогов, лижет ему эту ногу....
А эти два типа с рогами, смотрю, уже бошки нагнули и рогами на меня нацелились, один из них сбоку обходить начал. Вот сейчас пишу и думаю, что они меня прямо как хищники загнать хотели...
Ну, думаю, звиздец... Я и про велик думать уже забыл, да и, наверное, если бы и вспомнил, то хрен бы успел развернуться и умотать от лосяр... Одна мысль в башке почему-то вертелась, на тот момент, может, и дурная: "Вот сейчас затопчут, домой не доеду и сына не покормлю (жена на дипломный уехала). Кошка, блин, тоже не кормлена, а ещё велик потопчут... Жена точно за него звездюлей вломит, когда приедет!".

И тут этот мелкий лосёнок встаёт, хромая, подходит к самому большому рогачу и начинает об него тереться. В глаза ему заглядывает и по-своему, по-лосиному, звук какой-то издаёт, как мне показалось, какой-то успокаивающий, что ли... А сам с лосяры на меня взгляд переводит, смотрит такими глазёнками чёрненькими своими. И слёзки в них от боли...
И как-то мне спокойно стало... Вы не поверите, но отвернули лосяры рогатые. Фыркая и косясь на меня, спокойно в лес ушли.
Потупил я немножко и тихонько дальше домой попедалил...

А потом вспомнил случай, лет десять назад произошедший.
Когда я служил ещё в ВС РФ, у нас на дальний объект охраны лосёнок-подросток, уже с рожками, забрел и в МЗП запутался (МЗП - это малозаметное препятствие. Такая проволока, которая запутывает, а если сильно дёргаться начинаешь, то режет тело... до костей). Прапорщики пьяные его нашли и мне сообщили (я тогда дежурным по части был), мол, давай, майор, добьём и лосятины похаваем...
К их величайшему облому, я нашему леснику позвонил. Приехали защитники леса, благо, что хорошо знакомые. Забрали они лосенка-бедолажку...
Знаю точно, что выходили! Сам лично, когда он оклемался и подрос, его на волю выпускал.
Вот и думай теперь, а может, помнит природа-то....

P. S. Прошу прощения за сумбурность...

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:50
Вчера, 22:41 by alex.kuzmenko2017Просмотров: 388Комментарии: 8
+20

Ключевые слова: Подмосковье тропинка лес лоси лосенок авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Вчера, 22:45
+3
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2180|0)
Публикаций: 204
Комментариев: 1 409
Если рассуждать с точки зрения мистики, то да, это природа с Вами рассчиталась. За добро добром заплатила. Кто знает, что было бы, если бы Вы десять лет назад лосенка не спасли?
А с другой стороны - просто повезло, хотя лоси - хоть и не хищники, но встреча с ними смертельна бывает (даже если такая дур-машина в автомобиль втемяшится, то можно на тот свет отправиться), а тут их целый почти табун был!
История теплая, добрая. Надеюсь, что того лосеночка его родичи выходили.
Плюс!
Зарегистрирован: 23.02.2016
         
#2 написал: LudaM
Вчера, 23:00
+4
Группа: Посетители
Репутация: (39|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 265
Да, бумеранг всегда возвращается, добром / если делал добро/ или злом . Хорошая история, очень даже понятная, никакой сумбурности
Зарегистрирован: 27.09.2015
#3 написал: Eifersucht
Вчера, 23:09
+3
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Публикаций: 10
Комментариев: 1 437
Добро всегда возвращается. Лоси помнят. Плюс.
Зарегистрирован: 30.05.2013
   
#4 написал: adder
Вчера, 23:18
+1
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Публикаций: 7
Комментариев: 114
++++
P.S. Надеюсь с лосенком все будет хорошо
Зарегистрирован: 19.10.2015
#5 написал: Восьмая тень
Вчера, 23:35
+1
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Репутация: (230|0)
Публикаций: 43
Комментариев: 437
Хорошая история. У лосей нас бояться больше причин.
Но в период гона особенно, дурные они очень.
Кстати вес взрослого самца может достигать 400-700 кг, серьезная машина.
Зарегистрирован: 31.01.2016
  
#6 написал: просто Вася
Вчера, 23:39
+1
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Комментариев: 3 050
Так жаль малыша, выживет ли бедняжка ...
Спасибо за историю. Прочла и тепло на душе стало. Вам плюс, а лосёнку здоровья!
Зарегистрирован: 14.02.2014
       
#7 написал: dr.Zoidberg
Сегодня, 02:05
0
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Комментариев: 45
Добро за добро!
Автору спасибо и плюс
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#8 написал: Snejnay
Сегодня, 03:24
0
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Публикаций: 13
Комментариев: 304
История понравилась. А белки и по Москве скачут - знамо даже где наглючие в парках, и сама кормлю их окаянных))) Много охотничьих историй слышала, как зверье в беде к людям идёт. Плюс
Зарегистрирован: 14.10.2016
 
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