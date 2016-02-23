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Истории из жизни

Странный сотрудник ДПС

Вот, решил написать после произошедшего сегодня и непонятного для меня случая.... Даже читал до этого, помнится, на другом сайте подобную историю, а теперича и со мной такая хрень приключилась...

Сегодня (11-го апреля 2017-го года) погода с утра в ближнем Подмосковье (в сторону востока, во всяком случае) выдалась солнечная, отличненькая, только ветерок сильноватый.
Ну, решили с друзьями - любителями на мотоциклах погонять - собраться. Никакого фанатизма, в байк-клубах не состоим. Ну, просто местная тусовка.
Покатались, в гаражах собрались, засиделись до темноты. Не пили, "коней" своих в порядок приводили.

Ну, короче, поехал домой. В принципе, ехать не так далеко, где-то километров семь.
Еду, трасса неосвещённая. Дорога проселочная, машин ездит мало, но на удивление в хорошем состоянии. Фара светит, скорость 120-130... и вдруг в свете фары жезл гайца (извиняюсь, ДПСовца). Естественно, торможу.
Машины ДПС нет. Поста, блин, тоже, да и его, в принципе, не могло быть, так как дорога сто раз мной изъезженная.
Начинаю вспоминать, что где-то такое уже было (про странного гаишника), вот пронеслись в башке сразу воспоминания.

А этот тип нормально так ко мне подходит, не спрашивая документы, хлопает рукой по задней части седушки мотоцикла, произносит: "Ну-ну", разворачивается и преспокойненько уходит в лес... Тупо в глубь леса... ночью... где, по сути, ничего нет, окромя деревьев и кустов...
Я ещё минуты три постоял. Думал, может, выйдет, а он не выходит, блин... Стрёмненько как-то стало, решил я рвануть оттудОВА...
Тихонечко ох... недоумевая, трогаюсь. Набираю несильно скорость, а за ближайшим поворотом дерево валяется, ветром поваленное...

А вот если бы вошел я в энтот поворот на той скорости, на которой до этого гайца, тормознушнего меня, ехал, то точно бы в то самое упавшее дерево втюхался бы...

P. S. Художественно оформлять не умею, звиз... врать смысла нет, а там уж на Ваше суждение, уважаемые фосторовцы.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 21:23
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 21:23 by alex.kuzmenko2017Просмотров: 159Комментарии: 5
+10

Ключевые слова: Дорога ночь дерево призрак гаишник авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 21:28
+3
Онлайн
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Комментариев: 1 198
Художественно нормально получилось. Смысл понят)
А если смотреть с мистической стороны, то, может, это покойный родственничек предупредить решил и принял образ гаишника, чтобы спасти от беды? Али покойный гаец, который при жизни был не так добросовестен и решил посмертно уже исправить ситуацию)

Или другой призрак. Все равно, перед ДПСниками люди останавливаются, а если при призраке?! Еще б уделался, скорость бы увеличил и сильней в дерево впечатался confounded
Плюс.
Зарегистрирован: 23.02.2016
        
#2 написал: Vellesa
Сегодня, 21:42
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Комментариев: 47
Глас судьбы который отвёл от вас не вашу смерть. Неупокоенный гаец который хранит эту дорогу или вполне осознанно в посмертии ставший хранителем потому что любил свою работу.
Зарегистрирован: 29.10.2016
#3 написал: az.ecmb
Сегодня, 21:48
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Комментариев: 741
Может это был последний один из многих гайцев, который считает своей заботой борьбу за безопасность движения, а не поборы на дорогах кару за нарушение ПДД?
П.с. Вот написал и сам себе не верю
Зарегистрирован: 8.11.2014
  
#4 написал: Макарыч
Сегодня, 21:55
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Цитата: az.ecmb
Вот написал и сам себе не верю

Напрасно вы так, гражданин. У нас в отделе так поступил бы каждый.
Зарегистрирован: 4.04.2017
#5 написал: Эвиллс
Сегодня, 22:06
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Точно - это дух был. Спас он Вас от гибели. +
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