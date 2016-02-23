Странный сотрудник ДПС

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 21:23

Причина: Стилистика автора сохранена

alex.kuzmenko2017 Просмотров: 159 Комментарии: 5 +10 Сегодня, 21:23 by

Вот, решил написать после произошедшего сегодня и непонятного для меня случая.... Даже читал до этого, помнится, на другом сайте подобную историю, а теперича и со мной такая хрень приключилась...Сегодня (11-го апреля 2017-го года) погода с утра в ближнем Подмосковье (в сторону востока, во всяком случае) выдалась солнечная, отличненькая, только ветерок сильноватый.Ну, решили с друзьями - любителями на мотоциклах погонять - собраться. Никакого фанатизма, в байк-клубах не состоим. Ну, просто местная тусовка.Покатались, в гаражах собрались, засиделись до темноты. Не пили, "коней" своих в порядок приводили.Ну, короче, поехал домой. В принципе, ехать не так далеко, где-то километров семь.Еду, трасса неосвещённая. Дорога проселочная, машин ездит мало, но на удивление в хорошем состоянии. Фара светит, скорость 120-130... и вдруг в свете фары жезл гайца (извиняюсь, ДПСовца). Естественно, торможу.Машины ДПС нет. Поста, блин, тоже, да и его, в принципе, не могло быть, так как дорога сто раз мной изъезженная.Начинаю вспоминать, что где-то такое уже было (про странного гаишника), вот пронеслись в башке сразу воспоминания.А этот тип нормально так ко мне подходит, не спрашивая документы, хлопает рукой по задней части седушки мотоцикла, произносит: "Ну-ну", разворачивается и преспокойненько уходит в лес... Тупо в глубь леса... ночью... где, по сути, ничего нет, окромя деревьев и кустов...Я ещё минуты три постоял. Думал, может, выйдет, а он не выходит, блин... Стрёмненько как-то стало, решил я рвануть оттудОВА...Тихонечко ох... недоумевая, трогаюсь. Набираю несильно скорость, а за ближайшим поворотом дерево валяется, ветром поваленное...А вот если бы вошел я в энтот поворот на той скорости, на которой до этого гайца, тормознушнего меня, ехал, то точно бы в то самое упавшее дерево втюхался бы...P. S. Художественно оформлять не умею, звиз... врать смысла нет, а там уж на Ваше суждение, уважаемые фосторовцы.

Ключевые слова: Дорога ночь дерево призрак гаишник авторская история

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