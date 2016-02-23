История с домовым

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:02

Geogirl Просмотров: 162 Комментарии: 7 +9 Сегодня, 18:02 by

Решила поделиться еще одной семейной историей. По словам участников событий, все это - чистая правда, ну а верить или нет - решать уже вам.В роду у меня были не только графы да аристократы, но и обычные трудовые люди, крестьяне и рабочие.Мои родственники из Вологодской области, много поколений живут они в одной из деревень, ближайший (может быть, один из ближайших городов) город - это Вельск.Живут они в большом деревянном доме, которому уже более ста лет, рядом с домом небольшой садик, двор, огород.Как и во многих старых домах, есть у них и домовой. О нем и пойдет рассказ.Домовой показывается редко, причем в каждом поколении выбирает человека, вот ему на глаза иногда и приходит.Сама я его видела только один раз.Было мне лет восемь, я после окончания первого класса приехала на лето в гости.Как-то ночью проснулась, смотрю - на коврике, около кошки Васьки (Василиса), сидит какой-то крошечный старичок, вроде гномика. Одет в старомодную одежду, как на картинках, где изображают крестьян. На нем была рубашка, подвязанная кушачком, лапти, штаны. Завершали образ морщинистое лицо и длинная борода. Увидеть его в таких деталях мне помог включенный на ночь ночник. Я была тогда маленькая, спать в комнате одна боялась, поэтому мне, как «городской неженке», разрешали оставить на ночь светильник.И вот сидел этот диковинный старичок возле кошки, гладил ее, что-то ей шептал. Кошка была старая и больная, думали, что умрет скоро. Я, признаюсь честно, испугалась, залезла с головой под одеяло, так и уснула.Вечером пили чай с пирогами, и я рассказала ночной случай и своей кузине (которая гостила, как и я), и нашей бабушке Маше (бабушка – не мать одного из моих родителей, а просто родственница, но называла я ее всегда бабушкой Машей).Бабушка совсем не удивилась, сказала, что это домовой был, он помогает с животными, вот и кошке полегчало.По словам бабушки Маши, домовой живет в доме с того самого момента, как построили дом. Помогает со скотиной, иногда присматривает за маленькими детьми, старается помочь хозяевам, но при этом строг: не выносит беспорядка на кухне, не любит пьяных. А дальше она рассказала нам пару занятных историй.Как-то в послевоенные годы легла тогда еще молодая Маша спать, а проснулась оттого, что кто-то ее душит, дышать уже нечем. Открывает глаза и видит перед собой только густую бороду и две руки. Еле-еле она смогла прохрипеть: «К добру или к худу?», на что получила ответ: «К худу!».А спустя несколько дней получила известие, что ее брат, которого она ждала с войны, погиб.В другой раз она проснулась оттого, что ее кто-то бьет по лицу. Домовой опять сказал, что к худу, а на следующий день сын Маши, дядя Саша, мальчик лет десяти, упал в прорубь и так застудился, что еле-еле откачали.Аналогичным образом домовой рассказал и о грядущей смерти одного из сыновей бабушки Маши.Но был домовой и не только печальным вестником. Однажды разбудил он Машу и закричал, что начался пожар. Пожар только начался, успели его быстро потушить, да и никто не пострадал.Дважды домовой говорил «к добру!», и это предшествовало свадьбу двух сыновей бабушки.Еще он помогал и лечил заболевшую скотину, а как-то бабушка видела его около грядок, и у них был хороший урожай.Видела его бабушка довольно часто, раз в неделю, иногда реже. Называла Иван Иванычем и каждый вечер оставляла ему блюдце с молоком или чаем (а по пятницам и стопку водки), кусочек хлеба или конфету.Иногда Иван Иваныч был не в духе, тогда он мог прятать вещи (как-то этот проказник спрятал дедушкины часы, а вернул только спустя три дня) и подкладывать лук в обувь (в моих катаниках я нашла однажды целую луковицу).Вся семья относилась к Иван Иванычу очень уважительно, с почтением, хотя и удивлялись, почему он только бабушке на глаза показывается.А вот сестру дедушки, золовку бабушки Маши, бабушку Иру, домовой недолюбливал. Была она дамой с непростым характером, замуж не вышла и работала учительницей в деревенской школе. Домовому не нравилось, что могла оставить Ирина беспорядок на своем рабочем столе и на тумбочке. До того не нравилось это Иван Иванычу, что мог домовой сбросить все тетрадки или гребешки для волос на пол. Прятал он и перо для ручки, и любимые ленточки для кос, а возвращал спустя несколько дней.Когда дедушка Саша был маленький, видел и он домового. Говорит, что иногда домовой просто сидел ночью в детской комнате, мог поправить одеяло на кровати малышей.Иван Иваныч предупреждал о разных событиях и свекровь бабушки Маши, а после ее смерти выбрал главной Машу.Одним словом, Иван Иваныч – это еще один член семьи, ее помощник, которого любят и уважают.

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