Вредные Мыслишки

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 07:49

Причина: Стилистика автора сохранена.

Озик Просмотров: 127 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 07:49 by

Тысячи вредных мыслей...Анекдот: муж уехал в командировку, жена привела любовника, и только они устроились, как слышат поворачивающийся ключ в замке... Или вот история из жизни: собрались подростки в укромном месте покурить первую в жизни сигаретку, а тут кусты раздвигаются и появляется отец одного из них, который как раз решил поискать в этих кустах свою убежавшую собаку. Что у этих случаев общего, кроме редкостного невезения? А то, что главные герои где-то в глубине души именно этого и боялись. Так вот, я бы дала фору всем этим несчастливцам. Долгое время я была просто какой-то королевой обломов.«Неудачница!» - в отчаянии причитала я, получив от судьбы очередной подзатыльник. Суть явления заключалась в том, что вот, например, несете вы полную чашку горячего кофе из кухни к себе в компьютерную берлогу, чтобы в тишине и одиночестве насладиться чтением Интернета и любимым напитком. И сама собой мелькнет этакая Мыслишка в виде картинки, как спотыкаешься о высокий порог и проливаешь все это кофе на новенький ковер. Бывали такие мысли? Так вот, у меня они всегда сбывались в полном соответствии с нарисованной картинкой. Масштаб сбывшегося был абсолютно любой, начиная от того самого кофе, заканчивая внезапным и нелепым крахом различных предприятий и организаций, с которыми я планировала посотрудничать.Приведу особо запомнившиеся примеры. Я художник. И вот как-то обратилось ко мне одно молодое, начинающее (и, возможно, даже не зарегистрированное официально) издательство. Хотели издать книгу про доисторических животных, сплошь состоящую из одних картинок. Это должна была быть их первая книга в качестве издательства. И моя, в качестве иллюстратора. Я просто места себе не находила от радости и тревоги, что это может как-то сорваться. Но вроде ничего не предвещало. Хозяева - молодая семейная пара, до этого работали в большом издательстве, один главным редактором, а второй художественным редактором, и прекрасно разбирались в своем деле. А тут захотели на себя поработать. Денег у них не сказать чтобы было много, но они напряглись и купили несколько бэушных макинтошей, сняли помещение на территории городской больницы между пищеблоком и моргом. И сами принялись стряпать макет книги. И вот, все картинки отсканированы, макет для типографии готов и нарезан на диск. Вечером мне об этом радостно сообщают. А у меня панические Мыслишки летают туда-сюда на тему, каким образом это все может обломиться. А так как внятная причина не придумывалась, то в голове без затей рисовалась телефонная трубка, из которой мне замогильным голосом сообщают, что ничего не вышло. Утром меня ждала новость (по телефону, естественно), ночью вскрыли дверь в арендованный сарай и вынесли все! Макинтоши, столы, стулья и даже не забыли прихватить стопочку дисков, в числе которых был макет моей книги! Ребят это совершенно подкосило, о продолжении деятельности не могло быть и речи. Им пришлось вернуться на старую работу.Думаете они были первыми и последними? Если бы! В выставочных залах, где должны были проходить мои выставки (особенно первые, самые желанные), прямо за день до открытия лопались трубы отопления и вместо выставки начинался долгий и мучительный капитальный ремонт, осложненный отсутствие финансирования. Понятно, что выставка срывалась надолго, если не навсегда. Потом, когда выставок прошло уже сравнительно много, я перестала опасаться за их открытия. Зато почему-то стала очень бояться за свои акварельки. Вредные Мыслишки на тему апокалиптической гибели моего творчества вились вокруг меня толпами. И потопы стали случаться уже после открытия. У меня тогда прошла целая череда «мокрых» выставок.Самая страшная по последствиям случилась в одной частной галерее. Располагалась она в старинном двухэтажном особнячке. Второй этаж — разнообразный досуг для своих - комнаты отдыха, бар, зал для фуршетов, а на первом - галерея и магазин. Два дня в неделю центр не работал. Сигнализация в те годы была редким явлением, поэтому в эти дни в здании сидел сторож. Но в те выходные он куда-то делся, то ли отпросился, то ли заболел. В первый же выходной лопнули трубы отопления (да, опять они, окаянные!) на втором этаже и все два дня кипяток заливал помещения. Обнаружили катастрофу только на третий день. В выставочном зале за это время успел обвалиться потолок. Погибла мебель, все произведения, выставлявшиеся в галерее и продающиеся в магазине - абсолютно всё... Кроме японской аппаратуры и моих картин. Аппаратура потом высохла и заработала, а акварели висели на стенах между двумя стеклами, отступая от стены всего на пару сантиметров. По стенам тек кипяток, но мимо. А зал обвалился по центру и тоже картин не задел. Зато полностью уничтожил чужую экспозицию скульптур. А у меня просто некоторые картины от влаги стали чуть-чуть волнистыми. И все. К слову, как бы я ни пугала себя, мои картины никогда не страдали на мокрых выставках, хотя постоянно заливало и залы, и чердаки с подвалами, где они отлеживались в запасниках, дожидаясь меня после выставки. Однажды мы зашли в подвал, а картины лежали на острове, образованным неровностью пола. Вокруг них стояла вода по щиколотку.В общем, Мыслишки сильно осложняли жизнь, очень часто уносили от меня деньги, портили вещи, создавали коммунальные катастрофы, но физически я никогда не страдала. Не считая, конечно, ожогов на коленках от пролитого кофе. По-крупному не страдала.Что-то все-же не давало мне полностью реализовать свой потенциал злобной волшебницы. Я, например, одно время, начитавшись прессы, стала очень бояться всяческих маньяков. И конечно же, они не замедлили появиться в моей жизни. Не подумайте, что я настолько мнительная и принимала за маньяков обычных уличных приставал. Нет, все было смертельно серьезно.Однажды эта была банда отморозков, которая окружила меня в пустынном переулке и с глумливыми комментариями уже принялась тащить в подвал, но внезапно появившийся прохожий, который оказался их знакомым, отвлек их, и мне удалось ускользнуть в темноту. (Как позже оказалось, это была довольно известная в городе банда беспредельщиков, их потом всех посадили за рэкет, уличные грабежи и изнасилования).В другой раз меня прямо возле дома догнал маленький щупленький парнишка и со словами «девушка, можно с вами познакомиться?» схватил за горло неожиданно сильными руками и, повалив на скамейку, стал душить. И в этот самый момент нас осветили фары заехавшей во двор машины. Он разжал руки и прошипел:- Делай вид, что мы обычная пара.Я, конечно, ничего такого делать не стала, просто рванула в подъезд, зная, что он не успеет. Были и другие случаи. Но каждый раз все заканчивалось хорошо. Это был реально страшный период в моей жизни. А потом я купила машину, и тема про маньяков как-то сама собой отошла на задний план. Не до маньяков стало.Нет, аварий не было, слава Богу. Зато какие были поломки! Думаю мало кто даже из мужиков с двадцатилетним стажем вождения советского автопрома пережил то, что довелось мне. Мы жили в областном центре, а так сказать, родовое гнездо находилось в 120 километрах по трассе в небольшом закрытом городке. И я каждые выходные и зимой и летом моталась туда на все семейные праздники, на дачу, да и просто отдохнуть на природе от большого города. И вот, бывало, на улице мороз -30, еле-еле завелась. Надо ехать к своим. Мыслишки, конечно, нехорошие, мол, случись что в такой мороз - и привет. И конечно, поломка каждый раз случалась ровно на середине пути и на большом расстоянии от любых заправок и иных мест, откуда могла прийти помощь. Краткое содержание поломок — развалился шрус (граната) у колеса, сломалась коробка передач, оставив мне только последнюю и заднюю, треснул цилиндр двигателя. Кто разбирается, оценит масштаб. Серьезные люди после таких поломок продают машину и покупают новую. Но я, увы, не могла себе такое позволить. Однажды машина сломалась на старом мосту, где не было даже обочины. Это было, наверное, самое узкое место на федеральной трассе. Я полтора часа простояла, прижимаясь спиной к отбойнику, стараясь, чтобы меня не сдуло ветром с моста от проносящихся мимо фур, которым приходилось выезжать на встречку, чтобы нас с машиной объехать.В моей семье даже завелась традиция - кто-то один не пил за праздничным столом, пока я не приеду. Шли, брали свою машину и на тросе тащили меня замерзшую до состояния сосульки в гаражи, где мне что-то заваривали, меняли. Возвращалась я домой на электричке. А потом через месяц ехала на ней же забирать машину. Ремонты каждый раз были сложные и занимали много времени. Были и безобидные поломки - во время ночной поездки между городами среди лесов и полей и при полном отсутствии станций техпомощи полностью отключались фары, и я всю дорогу кралась за фурой, боясь от нее отстать. Или в майский ураган с мокрым снегом полетели оба дворника и я всю дорогу ехала, высунув голову в форточку, пытаясь среди пурги и летящей в лицо грязи от встречных машин высмотреть дорожную обстановку. Экстрима в тот период моей жизни было как у участника Кэмел троффи.Помимо автомобильно-маньячной и кофейно-профессиональной сферы Мыслишки охватывали и другие области моей жизни. Можно сказать, все, какие только существуют. Падающие деревья, подгоревший праздничный ужин, неожиданный приезд табора гостей с водкой и ночевкой в последний день сдачи ответственнейшего заказа, все, что только мог вообразить мой испуганный разум. Как уже можно было понять из предыдущих историй, окружающие от меня тоже сильно страдали. Друзья ссорились и отменяли дни рождения, куда я была приглашена и очень хотела пойти. Предприятия, куда устраивался муж, через месяц-другой закрывались, причем не выплатив никому зарплату. Однажды это даже было лучшее в городе и чрезвычайно успешное казино. Он устроился, и через пару месяцев Госдума их все запретила к чертям. А директора посадили. И все же никто не страдал физически. Не только я каждый раз выкручивалась, но и люди тоже спасались. Помнится, стою я как-то у окна и вижу, как у дома напротив снег с покатой крыши скатился к низу, собрался весь у края, налился льдом и нависает над тротуаром единой глыбой от одного конца дома до другого. А под всем этим бабушка с ребенком маленьким идут. Уже до угла дошли. И Мыслишка - как это все падает. Они успели за угол завернуть только на один шажочек. И сразу все рухнуло, накрыв осколками льда всю дорожку и часть двора. Угол их спас. Если бы пошли прямо, то посекло бы осколками. А если бы чуть замедлили шаг, то даже думать не хочу, что было бы. Это была мегасосулька, толщиной с вековое дерево, способная укантропупить Камаз.Что еще со мной было вкратце: взрыв газа, с большим бухом и столбом огня до потолка, чудесным образом не разнесший не только дом, но даже квартиру. Это я так удачно духовку включила. Газовщики долго чесали затылок, вертя сломанный пополам металлический отвод на духовку, и говорили, что нам сильно повезло. Газ вытекал много дней (в феврале, при закрытых форточках!), но не накапливался, а медленно выгорал где-то внутри. Очень редкое явление на практике. Когда затлевает подтекающий газ. Сказали, что горгаз миллионного города второй раз в жизни с таким явлением столкнулось. Заводской дефект старой югославской плиты, доставшийся нам вместе с квартирой. Что еще... Напугали меня газом, поэтому было еще две массивные утечки с эвакуацией, но без взрыва. Общая газовая труба поперек треснула один раз, и газовщик гайку не затянул в другой раз. Оба раза лично унюхала. Может, даже спасла весь подъезд. Потом... два зародившихся и успешно мной и мужем потушенных пожара - один раз в четыре часа ночи загорелся матрас, лежащий на перетопленной в мороз печи на деревенской даче, в другой раз замкнуло оставленный без присмотра фен. В обоих случаях дошло до открытого огня. В деревянных домах! И без последствий. Дважды прямо при мне ломалась пополам металлическая труба, по которой подавалась в квартиру вода. Представляете, напор воды, бьющей в потолок дома с деревянными перекрытиями? Но успела дотянуться до крана, перекрывающего воду на вход. Соседи не пострадали. Потом... на Новый год залезли воры и вытащили все наши жалкие пожитки. А я сидела в тот момент в 120 км за праздничным столом и боялась, как бы в квартиру никто не залез. Змеи у нас чужие, дорогие, взятые на передержку, сбегали из террариума и уходили в деревянные перекрытия, чего только не было. Даже всего вспомнить не могу.Но как вы уже, наверное, заметили, пожары успешно тушились, сосульки и деревья падали хоть и рядом, но мимо, змеи выползали сами из стен к нам в руки, периодически безработный муж не голодал, ел картошку, выращенную на даче, директор отсиживался не на зоне, а в закрытой на ключ комнатке с диваном и телевизором в офисной части Следственного изолятора. Я не замерзла насмерть на ночной трассе, маньяки не причинили вреда. Картины были хоть и волнистые, но целые и лежали в папке в шкафу. И все равно жизнь мне тогда казалась полным адом. Это я ведь сейчас все так хорошо понимаю, а тогда я не видела никакой связи между своими страхами и всеми этими событиями, и мне казалось, что судьба просто выбрала меня для битья, как какого-то Йова. И вот однажды иду я на работу по тротуару вдоль оживленной городской дороги. А там на проезжей части кое-где гравий валяется. В принципе, как и день назад и год назад. И вдруг Мыслишка: «А ну как колесом наедут - и в лоб кому-то отлетит». И кому в ту же секунду отлетело в лоб? Но зато самым малюсеньким камушком. Потерла я лоб и пошла дальше, костеря себя на чем свет стоит. Это был уже совсем отъявленный случай. Тут бы и тупой догадался. Именно после того камушка на меня снизошло просветление, озарение и полное понимание того, что не я невезучая, а просто Мыслишки свои поганые контролировать надо. Можно сказать, что камушек сыграл роль этакого ньютонова яблока, и в моей голове там же, на обочине дороги, родилась теория, что можно как-то научиться использовать Мыслишки в добрых целях. Например, поправить свое финансовое положение путем правильных мыслей о нападения на меня толпы заказчиков. Спасибо тебе, Камушек Просветления.Но все оказалось непросто. Хорошие сильные полноценные мысли никак не хотели сбываться, сколько я не тужилась, представляя в картинках разные приятные жизненные ситуации. (Справедливости ради, надо отметить, что полноценные размышления о разнообразных бедах и несчастьях тоже никогда не сбывались). А вот мерзкие Мыслишки оказались трудноуловимы и как будто не зависели от меня. Возникали сами-по себе где-то на границе осознания. Но я все-таки научилась их контролировать. Ввела этакий ритуал, если Мыслишку удавалась поймать, я ее хватала за хвостик, прокручивая всё нарисованное кино еще раз, и мысленно перечеркивала жирным черным крестом, как краской. И яростно плевалась через плечо. Тоже мысленно. Можно только удивляться, но это оказалось действенно - Мыслишка после этого не срабатывала. Крупные обломы таким образом удавалось вовремя заметить и предотвратить. А мелкие до сих пор не удается контролировать. Угадайте, когда у нас отключают всю воду без предупреждения и холодную и горячую? Да, именно тогда, когда у меня немытая голова и назначена судьбоносная встреча, и что особенно важно, если перед этим поленилась в бутылки аварийный запас набрать. А раз поленилась и все очень срочно и важно, Мыслишка нет-нет и укусит. А потом сижу, рву свои немытые волосы и читаю рецепт сухого шампуня из молотого кофе в Интернете, и думаю, как же я тебя, гадину такую, упустила....и две хорошие мысли.Если с вредными Мыслишками я худо-бедно разобралась, то с добрыми оказалось гораздо сложнее. Добрую Мыслишку оказалось очень трудно сгенерировать искусственно. Надо было стараться, чтобы она как будто сама в голове возникла. Но я пыталась. И пару раз получилось. Это был период в моей жизни, когда я пыталась заработать любую копейку, несколько раз в год работала иллюстратором-фрилансером на один известный журнал, а по ночам разрисовывала машины в автосервисе на пару с приятелем, который художником не был, но зато здорово умел их разбирать и покрывать лаком мое творчество. Заказы были редковато, денег не хватало. Приятель искал клиентов, а я сидела и ждала от него звонка. Звонок означал заказ. И вот однажды месяц уже не было заказов. Я решила, что самое время начинать учиться делать правильный Мыслишки. Наверное, от голода, но у меня с первого же раза получилось вызвать ненавязчивую и полностью соответствующую стандарту Мыслишку, образ звонящего телефона и голос Сани, говорящий, что есть заказ. Минут через 20 раздался звонок. Заказ был прекрасен - богатый клиент с новенькой "Инфинити", возжелавший молнию через весь борт и заплативший, как будто мы ему всю машину от крыши до бампера шедеврами Третьяковки разрисовали. Легкие деньги. Саня даже пиджак себе от кутюр купил, серый в яблоках.Был еще один удачный пример,но совсем уж странный. Как я уже говорила, работать мы старались по ночам, так как днем покрасочная камера была в основном занята. Мы платили хозяину тысячу за аренду камеры и старались все сделать за одну ночь, так как за вторую ночь надо было еще раз тысячу из своих гонораров отдавать. В начале нулевых тысяча еще была деньгами. Но, как ни старались, постоянно не успевали до утра. Начинали всегда резво, а где-то в середине ночи начинались странности. Я не могла понять, в чем дело. Отхожу от машины налить в аэрограф краски, это минутное дело. Подхожу обратно к машине - 15 минут прошло. Думаю, может, я уже от усталости, как в замедленной съёмке двигаюсь и сама не замечаю? Начала следить за собой. Вроде нет, и двигаюсь быстро, и спать не хочу, а какая-то ерунда со временем. По 15 минут отщелкивает, как по минуте. На Саню это тоже накатывало, и он как-то раз мне сказал:- А ты знала, что время с полтретьего до семи утра всегда летит?Я стала наблюдать за часами. И правда, именно с полтретьего они начинали жрать минуты, как худеющий гамбургеры. Тоже самое было, когда мне ночью приходилось срочно доделывать иллюстрации для журнала. Каждый взгляд на часы после полтретьего ночи -минус 15 минут, а нарисовано как на три минуты. И вот однажды был совсем уж страшный по срочности заказ. Не поняли друг друга с журналом по срокам - номер завтра в печать, Москва бьется в истерике по Аське, а работы на неделю - три разворота, наполненные кучей трехмерных моделей, которые еще сделать надо. И отнюдь не кубики и шарики. Полный провал. Паника. От отчаяния попробовала сотворить Мыслишку, что якобы сижу вся такая работаю и времени полным-полно. И сразу поняла, что получилось. Прямо всем Мыслишкам Мыслишка. Легкая, воздушная, сотворенная безо всякого насилия. И я успела! С полтретьего я по привычке начала поглядывать на часы. И вот что интересно - сижу, рисую, по ощущениям и результату - полчаса точно. Вроде даже надо прерваться, кофе налить новую кружку. А смотрю на часы, и не верится — то 5, то 10 минут прошло. Так все и успела. В 9 утра уже картинки отправляла в журнал. И это было настоящее чудо. Я такой объем рисования ни разу в жизни не выдавала, ни до, ни после этого случая. И все было очень легко и просто. Не было даже обычной для такого марафона усталости. Кто-то скажет, что причина в физиологии, самовнушении, восприятии времени или даже в волшебном пенделе вышестоящего руководства, но я себе за этот случай галочку все-таки поставила. Кофе тоже из этого уравнения можно вычеркнуть. Я его последние лет 20 литрами пью, как воду. Оно на меня уже давно не действует.Но в общем и целом с положительными Мыслишками все оказалось слишком сложно. Только эти два случая вспомнить и могу. А попыток было не счесть. Бросила я свои тренировки. Теперь только вредные давлю. Позже, проанализировав зигзаги своей судьбы, я обнаружила,что в моей жизни, помимо Мыслишек, существуют и кое-что другое, сугубо положительное, что всегда сбывается так, как надо. Я этого раньше не замечала, хотя именно оно меня и выручало, вытаскивая из лап маньяков и будило среди ночи, чтобы потушить занявшийся пожар. Не замечала, потому что погрязла в мелочах, а оно по-крупному работает. На годы вперед. Вот это и культивирую с тех пор. Жизнь наладилась, надо сказать. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить.Надеюсь, кому-то этот рассказ поможет справиться с собственными Вредными Мыслишками.

Ключевые слова: Совпадения мысли судьба контроль авторская история

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