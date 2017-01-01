Бомж-провидец

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:19

Talisha Просмотров: 163 Комментарии: 0 +6 Сегодня, 00:19 by

Хочу рассказать историю про нашего местного бомжа Георгия. Этот человек оказался не просто бомжом, а настоящим предсказателем местного значения. Говорят, он долго был в рабстве в Дагестане, а во время спецоперации освобожден и привезен в город Ставрополь.Он пережил всех других бомжей, околачивающихся в нашем районе. Все мы частенько его видели на местной стройке, он укладывал кирпичи в поддоны, но чаще молча стоял возле магазина, где ему подавали милостыню. Я этого бомжа всегда побаивалась и, когда возвращалась с работы последним троллейбусом, перед выходом заранее доставала десять рублей и молча подавала ему эту десятку.Я часто замечала, что некоторые люди о чем-то с ним беседуют и лишь потом подают ему деньги. Мало ли, о чем говорят! Меня это особо не интересовало. Я не раз замечала возле него школьника лет 12, который постоянно что-то спрашивал у бомжа. Этот парень всегда еле плелся из школы, у него часто был какой-то унылый вид. Прежде чем зайти в свой подъезд, он долго сидел на скамейке, безразлично глядя в одну точку, а потом как-то обреченно входил в дом.Вот однажды я решила постоять возле магазина и послушать, что за разговоры могут быть у школьника и бомжа. Начало разговора я не слышала. Мальчишка с несчастным видом спрашивал бомжа: «Так тройка будет или нет?». «Э-э... да ты хитрый, мальчик, читать надо, чтобы тройка была», — отвечал бомж. Школьник снял шапку и слегка наклонил голову.Бомж, понюхав макушку, некоторое время молчал и о чем-то думал. «Будет тройка, — немного поразмыслив, отвечал ему бомж. — Но ты читай. Какой ты, однако, ленивый мальчик», — порицал его Георгий. «Так точно будет тройка?» — не унимался школьник. «Будет-будет, это я тебе говорю, Георгий», — уверенно и с каким-то достоинством отвечал бомж.Мальчик достал из школьной сумки булочку в прозрачной упаковке, которая, наверное, долгих шесть уроков лежала между учебниками и за это время изрядно сплющилась, подал бомжу и уже уверенным шагом направился к своему дому. Я настолько была удивлена этой беседой, что невольно стала прислушиваться к разговорам, когда приходилось проходить мимо.В следующий раз я увидела соседку. Это была молодая девушка лет 20, которая снимала квартиру на нашем этаже. Наверное, беседа с бомжом уже подошла на тот момент к концу. Не знаю, о чем они говорили, но напоследок вдогонку он ей крикнул: «За птицей смотри!». И каково же было мое удивление, когда не прошло и двух дней, как моя молодая соседка вынесла пустую металлическую клетку к мусоропроводу. Я тоже выносила мусор и, конечно, спросила ее: «Что, птица сдохла?». «Да, канарейка. Мертвую обнаружила сегодня утром», — со вздохом ответила девушка.Мне лично бомж никогда ничего не говорил, а я никогда ни о чем его и не спрашивала. Но однажды в мой долгожданный выходной в конце марта я решила скоренько заскочить в магазин за творогом, а потом собиралась побродить по лесу и пофотографировать появившиеся в лесу пролески и подснежники.Когда подавала десятку бомжу, он неожиданно схватил меня за запястье и как-то зло мне сказал: «Куда собралась, сиди дома, там хулиганы». Настроение испортилось. «Да и подснежники еще, наверное, не расцвели», — подумалось мне. И я решила остаться дома и просто поспать.А в августе, когда вся страна переживала за судьбу фотокорреспондента Андрея Стенина, и мы все верили, что он еще жив, я вышла с фотоаппаратом и табличкой «Андрей Стенин — мы с тобой» фотографироваться со всей детворой из нашего двора на флешмоб.Опять увидела того мальчика возле бомжа и удивилась. Школьные занятия давно закончились. Что же опять хочет узнать этот парнишка? Решила постоять возле магазина и послушать. Начало разговора я снова не услышала, но кое-что можно было разобрать. Мальчишка стоял с пакетом (видимо, угощение) и спрашивал: «Так пороть будут или нет?» — и с надеждой вглядывался в лицо бомжа. «Ты хитрый, мальчик, а как сам думаешь?» — отчитывал его бомж. «Я же не хотел, так получилось», — оправдывался парень. Бомж молча устремил свой взгляд куда-то поверх головы мальчишки. «Подзатыльник получишь, но пороть не будут», — сказал он после некоторого раздумья. «Правда?» — не унимался мальчишка. «Это я, Георгий, тебе говорю», — уже многозначительно и с достоинством ответил бомж.Парнишка сунул в руку бомжа пакетик (наверное, с едой) и быстренько ушел, подозрительно поглядывая на меня. Я подала бомжу десятку. Бомж неожиданно выхватил из моих рук файл с надписью «Андрей Стенин — мы с тобой».Пока я стояла в полной растерянности от его выходки, он крутил в руках этот файл, всматривался в текст, потом его взгляд остановился на какой-то только ему известной точке. Он показал на мой фотоаппарат, висящий на шее, и сказал: «Он щелкал, щелкал тоже, башка железная, жалко, жалко — сразу все. Они знали, что так случится. Война? Где война? Нет его с нами, там он».И он показал куда-то на небо. Он торопливо говорил, понимая, что вот-вот я уйду. Я тогда даже не стала дальше слушать, мне просто хотелось быстрее уйти от этого человека, мне тогда казалось, что он несет околесицу. Сфотографировав его, я выхватила свой файл с надписью и быстро ушла.А потом весь мир узнал, что Андрей Стенин погиб, и только тогда я вспомнила слова бомжа. «Железная башка», о которой говорил бомж, обозначала, как я потом сообразила, каску, которую носят корреспонденты в горячих точках.

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