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Истории из жизни

Палец

Мне порой кажется, что жуткие истории берутся прямо из жизни. В фильмах ужасов нам показывают монстров, глядя на которых можно сразу понять, что эти существа из сказки. А вот так, если рядом что-то похожее на тебя, с руками, с ногами….

Много лет назад я услышал эту историю от мамы. Тогда, в середине шестидесятых, она работала фрезеровщицей на приборостроительном заводе. Понятно, какая жизнь была в то время: план, план, план…. Я тогда ещё, будучи ребёнком, подумал, что очень устала моя мама, если рассказывает такую странную историю. Ведь не могло произойти того, о чём рассказывала она отцу! Мой детский разум отчётливо делил всё происходящее вокруг на реальность и сказки.

Ночью мама проснулась от боли. Средний палец руки был зажат в стальные тиски, которые всё сжимались и сжимались. От страшной боли, казалось, пылала вся рука. Проснувшись от собственного стона, невозможно было сразу отделить сон от реальности! Рядом посапывал отец, в соседней комнате спали ребятишки. А левая рука, свисавшая с кровати, была в чьих-то объятьях. От невыносимой боли выступили слёзы, и мама попыталась поднять руку, но не смогла. И только потом сквозь темноту она различила маленького мужичонку, который обеими своими маленькими ручонками сжимал этот палец на её руке. Видимо, пыхтел и тужился, потому что позже мама уже не смогла точно рассказать про эти мелкие детали. Ростом около метра, с бородой, с телом годовалого ребёнка.

Мама закричала. Мужичок от неожиданности отпустил палец. Проснувшийся отец так и не понял, в чём дело. Пока мама прижимала к груди начинающую неметь руку, отец как мог её успокаивал. А потом погладил по голове и, сказав, чтобы не пугалась своих собственных снов, опять уснул. И тут мама с ужасом обнаружила, что мужичок-то никуда и не исчезал! Он спокойно стоял возле кровати и наблюдал за происходящим. Даже сквозь темноту было видно, как он нахмурил брови и строго начал грозить маме пальцем. Замерев от страха, та видела, как он развернулся и не спеша вышел из спальни на своих кривых ножках….

А через день маме отрезало фрезой палец. Тот самый, средний, на левой руке. Я хорошо помню, как она ходила по дому и, как куклу, со стоном и слезами на глазах, качала свою забинтованную руку. Страшно.

Потом я долго боялся этого мужичка. Приходя со школы, зная, что дома никого нет, старался поскорее бросить портфель и быстрее выскочить на улицу. Маленькая сестрёнка тогда ничего не понимала, и по сей день эта историю не вызывает у неё никаких воспоминаний.

А я вот всё думаю: что это было? Предупреждение, наказание за что-то или просто какой-то жуткий нелепый сон с последующим совпадением?

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:31
Сегодня, 14:31 by VolgskiПросмотров: 830Комментарии: 14
+21

Ключевые слова: Мистика домовой квартира палец страх ночь авторская история

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Комментарии

#1 написал: Волжская О.В.
Сегодня, 14:58
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 5 238
Конечно предупреждение.Надо было быть осторожнее на работе.
Плюс.
Зарегистрирован: 9.09.2011
         
#2 написал: vorona2017
Сегодня, 16:14
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 24
Домовушечка предупреждал вашу маму о грозящей ей беде. За историю +
Зарегистрирован: 29.01.2017
#3 написал: Зебра
Сегодня, 16:31
+4
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 26
ненавижу домовых... и вот почему. Много лет назад снимали мы дом, вполне приличный и современный дом и очень интелигентные хозяева. Моей дочке тогда три года исполнилось. И вот начала она по ночам плакать и все времья на угол показывает, говорит стоит маленкий дедушка. Некрасивый, гадкий и нечесаный старик ,который все время ее пугал по ночам. Я на ее фантазию не списывала, потому как вещи исчезать начали и на плитке еда горела. Поставлю на маленкий огонь, прихожу через минут 5 -даже специально таймер кухонный купила -огонь на всю мощ и все уже почти сгорело. Техника в кухне вся поламалась в короткое времья. А однажды этот карлик дочку за палец укусил ! Тут моему терпению пришел конец. Начитавший в ин-те, что это домовик и надо бы его кормить, чтоб задобрить. Ага..счас разбежалась. А так как дело было перед Пасхой, дождалась я особенного дня- Чистый Четверг -называется и выкурила этого карлика из дома. С тех пор был покой в доме, а два года спустя мы и свой купили.
Зарегистрирован: 1.05.2017
#4 написал: Летяга
Сегодня, 16:51
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (6650|-1)
Публикаций: 99
Комментариев: 5 436
Знать бы ещё, как толковать такие предупреждения и где соломку стелить.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
             
#5 написал: Вареньевна
Сегодня, 17:37
0
Группа: Посетители
Репутация: (353|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 334
Цитата: Летяга
Знать бы ещё, как толковать такие предупреждения и где соломку стелить.
+++

Вот- вот. А за историю плюс.
Зарегистрирован: 4.02.2017
 
#6 написал: Karl Georglin
Сегодня, 17:41
+2
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 2
Комментариев: 213
Этого маленького ублюдка бы мордой в корыто со "святой водой", спасибо мол за седые волосы и "помощь". Какой смысл так предупреждать? Одинаково это так или эдак случится, но потом любой шорох ночью = внеочередная стирка кровати.request)
Понятно, какая жизнь была в то время: план, план, план….
А что против-то иметь? Все люди всегда довольны были, все нас боялись, даже ядерным оружием мы могли больше раз уничтожить планету чем все капиталисты мира. Просто не хотели, мы были за мир. Пол-мира отстроили, подняли экономику - Африка, Корея, ГДР, Куба, все это советские дары. Путевки бесплатно, все были равны, медицина лучшая в мире и тоже бесплатно, образование лучшее в мире, бесплатно. А оно ведь на вес золота было. Это всякие безумцы сравнивают мол нобелевские лауреаты, меньше у СССР было их. А ничего что премию ту дают продажные судьи? СССР лучше деньги вместо подкупа судей, потратит на закупку продовольствия голодающим детям в мире, исправляя зверства т.н. "запада". И никто не воровал, почти, да и то это проделки были этих всех западников. Просто не дали развиться, еще бы с 20 лет и было бы хорошо. Только изобрести такое оружие чтобы везде был СССР - было бы сейчас везде, минимум как в какой-нибудь франции, по уровню жизни. Минимум - это в самой бедной на сейчас стране Африки. Эх, умели когда-то помогать, бескорыстно, по-братски, себе не оставляй но брата выручай.
Зарегистрирован: 25.10.2016
#7 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 17:44
0
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Репутация: (1394|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 4 954
Да уж. Наверно хоть первое время стоит беречь руки. К врачу сходить, узнать всё ли в порядке, сказать, что рука немеет. Страшная история. ПЛЮС.
Зарегистрирован: 10.08.2013
             
#8 написал: Eifersucht
Сегодня, 18:04
0
Группа: Посетители
Репутация: (17|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 1 414
Согласен с Волжской. Плюсанул.
Зарегистрирован: 30.05.2013
   
#9 написал: nerenga
Сегодня, 20:10
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 654
Эх, ну че ж они предупреждают то так, непонятно. Ну кто поймет то такое предупреждение...
Лучше бы уж не лез совсем. А вот интересно, они знают , что люди их буквально не поймут? Зачем они это делают?
Зарегистрирован: 30.10.2013
  
#10 написал: Волжская О.В.
Сегодня, 20:23
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 5 238
Цитата: Зебра
ненавижу домовых... и вот почему. Много лет назад снимали мы дом, вполне приличный и современный дом и очень интелигентные хозяева. Моей дочке тогда три года исполнилось. И вот начала она по ночам плакать и все времья на угол показывает, говорит стоит маленкий дедушка. Некрасивый, гадкий и нечесаный старик ,который все время ее пугал по ночам. Я на ее фантазию не списывала, потому как вещи исчезать начали и на плитке еда горела. Поставлю на маленкий огонь, прихожу через минут 5 -даже специально таймер кухонный купила -огонь на всю мощ и все уже почти сгорело. Техника в кухне вся поламалась в короткое времья. А однажды этот карлик дочку за палец укусил ! Тут моему терпению пришел конец. Начитавший в ин-те, что это домовик и надо бы его кормить, чтоб задобрить. Ага..счас разбежалась. А так как дело было перед Пасхой, дождалась я особенного дня- Чистый Четверг -называется и выкурила этого карлика из дома. С тех пор был покой в доме, а два года спустя мы и свой купили.

Домовой и дом -одно целое. Нечесаный и гадкий потому что дом не в порядке. Чтож вы это сразу не поняли. Домовые детей не обижают,а раз ваш ребятенок увидел его таким вот нечесаным-вы должны были дом то отмыть,хозяйство в порядок привести.Вот и стал бы он совсем другим. А дом надо прибирать не только тряпкой но и энергетически.
До вас то там видать не очень хорошие люди жили. А лишить домовика дома-много ума не надо.
Зарегистрирован: 9.09.2011
         
#11 написал: Eulalia
Сегодня, 20:36
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 139
Цитата: Волжская О.В.
А дом надо прибирать не только тряпкой но и энергетически.

Подскажите,пожалуйста,как дом энергитически в порядок привести можно? Спасибо.
Зарегистрирован: 11.05.2014
#12 написал: Volgski
Сегодня, 21:21
+1
Группа: Посетители
Репутация: (14|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 115
Друзья, всем спасибо за такое бурное обсуждение!
Зарегистрирован: 5.02.2016
#13 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 21:34
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (1394|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 4 954
Цитата: nerenga
Эх, ну че ж они предупреждают то так, непонятно. Ну кто поймет то такое предупреждение...
Лучше бы уж не лез совсем. А вот интересно, они знают , что люди их буквально не поймут? Зачем они это делают?

У меня сон был, что огромная сороконожка под кожу залезла, и я её в кошмарном сне пыталась ножём выковыривать, всю руку изрезала. С утра на руке увидела пятнышко и пошла к врачу. Никогда бы не пошла из-за такой ерунды! Пришла, доктор долго смотрел и на всякий случай дал направление в госпиталь сдать анализы. Нашли паразита, считалось, что 40 лет назад вымер. Сделали укол и всё. Но сказали, что так легко только совсем ранняя стадия лечится. Вот я и думаю, кто бы не предупреждал, хоть недельку, но на больничный надо уходить.
Зарегистрирован: 10.08.2013
             
#14 написал: Баба Клава
Сегодня, 22:37
0
Группа: Авторы
Репутация: (2018|-2)
Публикаций: 34
Комментариев: 1 523
Цитата: Серебряная пуля
Нашли паразита, считалось, что 40 лет назад вымер. Сделали укол и всё. Но сказали, что так легко только совсем ранняя стадия лечится.

Что то мне Танечка подсказывает что нае обманули тебя. Нашли то чего у тебя не было и за твои же денежки тебя благополучно вылечили. Я тут тоже у врача в одной частной клинике была. Нашли на УЗИ гадость одну. Сказали попить таблеточки 10 дней да процедурки поделать, может рассосётся. Я таблеточки пить не стала, пошла на УЗИ в районную поликлинику. Ничего не нашли. Наверно и впрямь рассосалось, только без таблеточек и процедурок. Представляю сколько бы я заплатила за курс лечения и повторное обследование, если б повелась. Задушить хочется ентих врачей.
А что касается истории, то я её уже где-то читала. Может и тут на сайте. Плюс.
Зарегистрирован: 23.12.2010
    
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