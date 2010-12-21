Гадалка

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 17:23

IRISHhhh Просмотров: 300 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 17:23 by

Было это двенадцать лет назад. Мы жили с мамой вдвоем, мне - 19, маме - 53.Как писала ранее, папа мой давно умер, а мы с мамой переехали из Краснодарского края в Москву. Но вся родня и друзья остались там, поэтому, примерно раз в два года, мы ездим на Кубань, проведать всех.И вот в очередной такой раз, зимой, на маму накатила ностальгия, и она поехала в наш родной город. Вернувшись оттуда, она буквально светилась. И на мои расспросы только улыбалась. Но в один момент (видимо, женская психология такова, что ну не можем мы так долго хранить секреты) поведала мне, что они с ее родной сестрой ездили к гадалке. Женщина оказалась весьма странной, но, по маминым словам, будто знала все о прошлом и будущем мамы. Гадалка сказала ей, что буквально через полгода моя мама выйдет замуж за отставного военного, очень обеспеченного мужчину. Что в дальнейшем ее жизнь будет полна путешествий, что она объездит весь мир, и, вообще, жизнь (ну, либо старость) будет бить ключом. Мама моя, конечно, была в шоке, никого подходящего на горизонте не было, а даже если бы и появился, то какой брак может быть в таком возрасте, да еще и за такое короткое время?Эту историю и я приняла со всем скептицизмом, присущим каждому, когда речь заходит о гадании.И что вы думаете? Через полгода моя мама выходит замуж за отставного военного. Забегу немного вперед и скажу, что она действительно объездила уже полмира, две недели дома, две недели за границей. Но это отступление.А я на тот момент находилась на распутье. За год до этого рассталась со своей большой любовью, как мне казалось, на тот момент.Тем летом был у меня молодой человек, который год добивался меня, но добившись, вел себя как-то странно. Еще был мой бывший мальчик с Кубани, который тоже предлагал возобновить отношения. А в том возрасте казалось, что все это так серьезно, и я не знала, кого выбрать.А мама моя, выйдя замуж и немного находясь в шоке от того, что все, что сказала Надежда (имя гадалки), сбылось, предложила поехать на родину и заодно заехать к ней.И вот мы стоим у ее забора. Женщина лет 45-55 стоит во дворе, вся немного растормошенная, но какая-то добрая. Мама здоровается с ней, на что Надежда говорит ей:- А чего приехала? У тебя же все сбылось.Потом она пригласила нас к ней в дом, сказала, что погадает сначала маме, потом мне. Она разложила карты и начала рассказывать что-то маме. Но она называла даты, возраст людей. Я спросила ее, как она это делает, ведь по картам этого не видно. На что Надежда поведала свою историю. Она однажды впала в кому (по какой причине - я сейчас и не вспомню), и там, во сне, к ней пришла какая-то святая. Она держала банку, полную волос, червей, какой-то гниющей плоти. Она сказала ей, что очистила ее, но взамен та должна была помогать людям. Когда Надежда пришла в себя, ее стал сопровождать голос. Он подсказывает ей, что и как. Жаловалась она, что соседи ее не любят. Бегают мальчишки, хулиганят. Она говорит соседям, что присматривать нужно за мальчишками, учить их, что такое хорошо, что плохо, иначе посадят их. Так мамы эти, вместо того, чтобы прислушаться к ней, только на нее срываются.А в один момент гадания Надежда сказала:- А ангелочек твой скоро замуж выйдет. К весне.- Весной?- Нет.- Зимой?- К весне.Потом мама уехала за подарками для Надежды, и мы остались с ней наедине.Начала она свое повествование с моего прошлого. Должна сказать, что знала она все. По моей руке она рассказала мне о самых больших потерях в моей жизни.- Мужчина. Ты его очень любила. Ему лет 45 было, когда он неожиданно умер. Ты поменялась тогда очень сильно, так как он был всем для тебя (это был мой папа, который умер неожиданно в 45 лет, у него оторвался тромб. Мне было десять лет). Еще один мужчина. Старенький. У него много внуков, но ты самая любимая была. И ты его очень любила. Умер от тоски (это был мой дедушка, отец моего папы. Он постоянно говорил мне, что я его любимая внучка, а внуков у него было восемь человек). Женщина. Вы были очень близки. Она умерла молодой. Ой... Боже... Ее убили... жестоко. Но как же так? Ведь ее не должно было там быть... И ребенка убили, и мать (да, именно так и было. Это была моя тетя. Она жила в другом городе и приехала на пару дней в гости к родителям. В тот вечер за ней заехала ее старая подруга, и они поехали к ней. Всех убили. То, что сделали с девочкой, которую я тоже знала лично, даже писать не буду. Это ужасно).Потом она начала говорить о моем будущем. О том, что мужа я встречу за пару месяцев до свадьбы с ним (тогда мне это казалось нереальным), описывала мне все мои бывшие отношения, вплоть до мелких деталей. У кого какие привычки были, что не так будет с тем или иным молодым человеком. Сказала, что будет у меня сначала дочь, потом сын. Что все у меня будет: и машина, и квартира, и путешествовать будем, но это будут заработанные нами деньги. Не ждать, что в жизни на нас что-то свалится просто так, нужно работать.Сейчас не особо помню все моменты, но могу сказать так. С мужем мы поженились через три месяца после знакомства. Свадьбы была 25 февраля, и да, это точно можно сказать, что к весне. У нас двое детей - старшая девочка и младший мальчик. И да, мы не шикуем, но живем хорошо, много работаем, но любим и отдыхать, путешествовать.Вот такая история. Эта женщина впечатлила меня тогда так, как никто ранее. Но больше я под впечатлением сейчас, осознавая, что все, что она сказала, сбылось и у меня, и у мамы.

Ключевые слова: Предсказание карты будущее гадалка авторская история

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