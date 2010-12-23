Троих заберёт

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 07:09

Причина: Стилистика автора сохранена.

KroshkaEnot Просмотров: 54 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 07:09 by

Пять лет назад умер мой свёкр - папа Вова, я об этом рассказывала. И там, в трагедии и суете похорон, я краем уха услышала разговор:- Ох, внезапная смерть, жди ещё двоих.- Да ты что такое каркаешь!- Вот видно будет, за три года трое, ещё бабка Лара говорила.Я тогда не придала значения услышанному, мало ли кто что скажет на панихиде и после, событие-то не располагает к задушевному общению.А время шло, через год похоронили бабушку - инсульт, три дня боролась... Ещё через год - сестра свёкра, тётя Люда, так же внезапно - сердечный спазм, и всё.Тогда я вспомнила о подслушанном разговоре, но тут же забыла о нем до следующего года...Мама моя умирала стремительно, за две недели от жизнерадостного активного человека шестидесяти лет остался могильный холм. Поздно диагностированный рак мозга.И там, на похоронах, в совершенно другом регионе России, в меня вцепилась их с папой соседка по даче:- Катя, милая, береги себя, береги сестру, детей береги! Ведь так нежданно, ещё двое будут.Я не поняла, да и сама была как в тумане, переспросила о чём она.- Так ведь смерть какая скорая, нежданная, такие ещё двоих с собой берут, чтоб втроём перед богом преставиться, с близкими.Мне тогда стало отвратительно и больно, и горько, я только и вымолвила:- Да никогда мама так с нами не поступит.А вспомнила я об этом разговоре, когда через месяц мне сказал отец, что умер мужик из соседнего подъезда, инфаркт. А в следующем месяце умерла наша соседка по лестничной клетке Лена. Горловое кровотечение, муж пришёл со смены, а она холодная. И пятидесяти ей не было...Вот тогда я вспомнила и задумалась, может, права была соседка в том, что заберет покойница двоих. И я, выходит, права была, что мама с нами так не поступит, забрала близких в буквальном смысле, а семью сберегла. Аможет, и совпадение...

Ключевые слова: Смерть похороны приметы авторская история

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