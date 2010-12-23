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Истории из жизни

Троих заберёт

Пять лет назад умер мой свёкр - папа Вова, я об этом рассказывала. И там, в трагедии и суете похорон, я краем уха услышала разговор:
- Ох, внезапная смерть, жди ещё двоих.
- Да ты что такое каркаешь!
- Вот видно будет, за три года трое, ещё бабка Лара говорила.
Я тогда не придала значения услышанному, мало ли кто что скажет на панихиде и после, событие-то не располагает к задушевному общению.
А время шло, через год похоронили бабушку - инсульт, три дня боролась... Ещё через год - сестра свёкра, тётя Люда, так же внезапно - сердечный спазм, и всё.
Тогда я вспомнила о подслушанном разговоре, но тут же забыла о нем до следующего года...
Мама моя умирала стремительно, за две недели от жизнерадостного активного человека шестидесяти лет остался могильный холм. Поздно диагностированный рак мозга.
И там, на похоронах, в совершенно другом регионе России, в меня вцепилась их с папой соседка по даче:
- Катя, милая, береги себя, береги сестру, детей береги! Ведь так нежданно, ещё двое будут.
Я не поняла, да и сама была как в тумане, переспросила о чём она.
- Так ведь смерть какая скорая, нежданная, такие ещё двоих с собой берут, чтоб втроём перед богом преставиться, с близкими.
Мне тогда стало отвратительно и больно, и горько, я только и вымолвила:
- Да никогда мама так с нами не поступит.
А вспомнила я об этом разговоре, когда через месяц мне сказал отец, что умер мужик из соседнего подъезда, инфаркт. А в следующем месяце умерла наша соседка по лестничной клетке Лена. Горловое кровотечение, муж пришёл со смены, а она холодная. И пятидесяти ей не было...
Вот тогда я вспомнила и задумалась, может, права была соседка в том, что заберет покойница двоих. И я, выходит, права была, что мама с нами так не поступит, забрала близких в буквальном смысле, а семью сберегла. А
может, и совпадение...

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 07:09
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 07:09 by KroshkaEnotПросмотров: 54Комментарии: 1
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Ключевые слова: Смерть похороны приметы авторская история

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Комментарии

#1 написал: Баба Клава
Сегодня, 07:33
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Публикаций: 34
Комментариев: 1 469
Бабуля думает что совпадение. Ладно если бы вы в глухой деревне жили, тогда можно было бы предположить что забрала. А в городе каждый день помирает большое число людей, так что это всё случайность. Плюс за историю.
Зарегистрирован: 23.12.2010
    
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