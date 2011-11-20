Ребенок в морге

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:03

Покойник Просмотров: 459 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 00:03 by

Довелось мне как-то проездом побывать в городе N. Ехал я сам в Санкт-Петербург по работе, командировку фирма организовала на четыре дня, чтобы документы отвезти. В общем, бумажная ерунда.К городу N подъехал ближе к вечеру, остановку в нем на ночь я ещё до отъезда планировал, так как тут живёт мой бывший одноклассник и одновременно старый добрый друг, с которым так хулиганили в своё время.Заранее предупредив о моём прибытии, я записал адрес и по навигатору с лёгкостью добрался до нужного дома, во дворе которого, после моего звонка, уже стоял во всей красе мой друган. Когда припарковал машину, мы обменявшись объятиями, пожиманием рук и теплыми словами приветствия, а потом направились на седьмой этаж многоэтажки, где в уютной холостяцкой квартире уже был сымпровизирован стол с селедочкой, водочкой, бутербродами и котлетками с зеленью.Как полагается, за первым пошёл второй тост, и ближе к полуночи мы, вдоволь накидавшись, принялись рассказывать различные истории, анекдоты, байки и прочее. И тут Славик говорит:- Был у меня случай один, до сих пор не могу объяснить.Стоит отметить, что друг мой долгое время не мог устроиться на нормальную работу и работал санитаром в морге. Мыл трупы, одевал, заступал на ночные дежурства. И вот про одну такую ночь он и вещал:- Заступил я дежурным, смотрю комедию по телевизору, пью чай с печеньем. Время позднее, за окном темно. Тут слышу, что плачет кто-то, а самое что интересное - в трупохранилище ведь ноет. И голос детский. Подумал, что показалось, да и если даже живого мертвяка привезли, то детей не поступало. В журнале бы запись была, а так все постояльцы возраста 23-74, так что явно не может дитя плакать. Через двадцать минут опять, даже ещё сильнее заныл, мне уже не по себе. Встал, осмотрел - ничего нет, ну нет там детей. А на душе так жутко, неприятно. Решил вздремнуть, час ночи, если бригада и приедет, то от звонка проснусь. Укрылся пледом, а в помещении все плачет и плачет ребёнок, а потом он затих, потому что уснул я.Проснулся от звонка в нашу приемку, часы показывают почти пять утра. На буханке подъехали два брата. Это спецдоставка. Когда тело нашли, а в силу обстоятельств нет документов. Ночь, ещё оно не опознано и не идентифицировано, тогда его привозят к нам. Вот эти братаны и гоняют на колеснице смерти сюда.Как положено, занесли, я приступаю к оформлению. И что ты думаешь, передо мной лежит парнишка лет одиннадцати, весь поломанный, лицо в крови. Как сказали братаны, часов пять назад пьяный водитель сбил на окраине города. Вот тут-то мне и вспомнился плач ребёнка...Мы с другом подняли рюмки и выпили, не чокаясь.

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