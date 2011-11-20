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Истории из жизни

Ребенок в морге

Довелось мне как-то проездом побывать в городе N. Ехал я сам в Санкт-Петербург по работе, командировку фирма организовала на четыре дня, чтобы документы отвезти. В общем, бумажная ерунда.

К городу N подъехал ближе к вечеру, остановку в нем на ночь я ещё до отъезда планировал, так как тут живёт мой бывший одноклассник и одновременно старый добрый друг, с которым так хулиганили в своё время.
Заранее предупредив о моём прибытии, я записал адрес и по навигатору с лёгкостью добрался до нужного дома, во дворе которого, после моего звонка, уже стоял во всей красе мой друган. Когда припарковал машину, мы обменявшись объятиями, пожиманием рук и теплыми словами приветствия, а потом направились на седьмой этаж многоэтажки, где в уютной холостяцкой квартире уже был сымпровизирован стол с селедочкой, водочкой, бутербродами и котлетками с зеленью.
Как полагается, за первым пошёл второй тост, и ближе к полуночи мы, вдоволь накидавшись, принялись рассказывать различные истории, анекдоты, байки и прочее. И тут Славик говорит:
- Был у меня случай один, до сих пор не могу объяснить.

Стоит отметить, что друг мой долгое время не мог устроиться на нормальную работу и работал санитаром в морге. Мыл трупы, одевал, заступал на ночные дежурства. И вот про одну такую ночь он и вещал:
- Заступил я дежурным, смотрю комедию по телевизору, пью чай с печеньем. Время позднее, за окном темно. Тут слышу, что плачет кто-то, а самое что интересное - в трупохранилище ведь ноет. И голос детский. Подумал, что показалось, да и если даже живого мертвяка привезли, то детей не поступало. В журнале бы запись была, а так все постояльцы возраста 23-74, так что явно не может дитя плакать. Через двадцать минут опять, даже ещё сильнее заныл, мне уже не по себе. Встал, осмотрел - ничего нет, ну нет там детей. А на душе так жутко, неприятно. Решил вздремнуть, час ночи, если бригада и приедет, то от звонка проснусь. Укрылся пледом, а в помещении все плачет и плачет ребёнок, а потом он затих, потому что уснул я.
Проснулся от звонка в нашу приемку, часы показывают почти пять утра. На буханке подъехали два брата. Это спецдоставка. Когда тело нашли, а в силу обстоятельств нет документов. Ночь, ещё оно не опознано и не идентифицировано, тогда его привозят к нам. Вот эти братаны и гоняют на колеснице смерти сюда.
Как положено, занесли, я приступаю к оформлению. И что ты думаешь, передо мной лежит парнишка лет одиннадцати, весь поломанный, лицо в крови. Как сказали братаны, часов пять назад пьяный водитель сбил на окраине города. Вот тут-то мне и вспомнился плач ребёнка...

Мы с другом подняли рюмки и выпили, не чокаясь.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:03
Сегодня, 00:03 by ПокойникПросмотров: 459Комментарии: 3
+4

Ключевые слова: Труп покойник морг ребенок плач авторская история

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Комментарии

#1 написал: Winnie-the-Pooh
Сегодня, 00:27
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (2473|-1)
Публикаций: 32
Комментариев: 9 183
Все-таки странно то, что он плакать начал еще до того, как его привезли на место назначения. Может, это всё-таки не тот призрак был!!
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
#2 написал: умница
Сегодня, 02:32
0
Группа: Посетители
Репутация: (354|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 297
Цитата: Winnie-the-Pooh
Все-таки странно то, что он плакать начал еще до того, как его привезли на место назначения. Может, это всё-таки не тот призрак был!!

Ну, да, странно, хотя может быть его душа заранее уже знала куда привезут тело, и поэтому оказалась на месте раньше чем привезли труп. Ведь души умерших, до сорока дней могут легко перемещатся туда, куда, хотят, на сколько я знаю.
Зарегистрирован: 29.12.2014
#3 написал: Баба Клава
Сегодня, 05:00
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Репутация: (1974|-2)
Публикаций: 34
Комментариев: 1 463
Цитата: Winnie-the-Pooh
Стоит отметить, что друг мой долгое время не мог устроиться на нормальную работу и работал санитаром в морге.

Да ладно. Чем ента то работа не нормальная? Очень даже нормальная. Ваш друг же не с вилами на большой дороге стоял, а честно трудился в спецучреждении. Да у нас вон на такую работу не попасть вообще, по великому блату и дав хорошую взятку только и попадают. Правда смотря ещё в какой морг конечно. Ежели Ваш друг работал в каком то захудалом морге, где честные люди работают, то да, может там и не особо шоколадно. Обычно в моргах опять же рвачи и хапуги работают, которым только бы обобрать народ и нажиться на горе родственников покойного. Ваш друг, я уверена, не такой, он порядочный человек. А история Ваша хорошая, жалко мальчонку. Ваш друг наверно медиум, раз слышит покойников которые имеются в принципе, а не в каком то определенном месте. Плюс за историю.
Зарегистрирован: 23.12.2010
    
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