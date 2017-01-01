Третий глаз

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 21:20

IRISHhhh Просмотров: 70 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 21:20 by

Никакими сверхспособностями я никогда не обладала. Всегда была удачлива, но ничего такого, чтобы я поняла, что я особенная или избранная. Живу обычной жизнью, у нас с мужем двое замечательных деток, работа, машина, заботы. В общем, все как у всех. До одного момента в моей жизни, который случился пару лет назад.Мы уложили наших малышей спать, поболтали немного на кухне за чашечкой чая и сами отправились в кровать. Муж у меня, надо сказать, засыпает очень быстро, только на подушку голову положил и засопел сразу.Я засыпаю долго, думаю обо всем, мечтаю. Так вот, спать я люблю на боку, но в тот вечер никак не могла уснуть и лежала на спине (это немаловажный факт), глаза даже не закрыты до конца, то есть была небольшая щелочка. И в один момент я почувствовала, что уменьшаюсь у себя в голове... Будто тело мое, но я внутри головы такая маленькая. Вижу свои глаза изнутри, эти щелочки... На секунду подумала, что уснула и открыла глаза. Все вернулось обратно и нет, я не сплю. Рядом все также сопит муж. Тогда я попробовала вновь расслабиться, и, как только сердцебиение успокоилось, я опять уменьшилась и стояла в свой голове. Смотрю, а между глазами, чуть выше, ровно посередине, у меня тоже глаз, но он закрыт. Я его пробую открыть силой мысли, получилось это не сразу. Но он открылся. А там.... там космос! Бескрайний, безграничный космос! И там будто люди летят слева направо, даже не люди, а будто это экраны, которые стопочкой, один за одним, летят к Нему! Я не знаю, кто Он, но я точно понимаю, что я тоже могу полететь туда, и Он расскажет мне ВСЁ! Потому что Он и есть всё! Он ответит мне на все мои вопросы! Он, даже не знаю, как описать это, но это не человек, а безграничная энергия и разум.Я подошла вплотную к глазу и раздвинула его. И опять силой мысли остановила один из экранов. Оттуда на меня смотрела женщина, блондинка, она стояла посреди зеленых холмов, в свитере и джинсах. Она увидела меня и начала мне что-то говорить очень активно. Но я не понимала ее, она говорила на незнакомом мне языке. Я понимала, что это Новая Зеландия, но говорила она не английском. Она была печальна. И я отпустила ее.В этот момент я решила тоже полететь с ними, ведь Он ждет меня. Но в этот момент я подумала о том, что не вижу, как они возвращаются обратно. Как же тогда я вернусь?! Я так испугалась, что мои дети потеряют меня! Мое сердце начало бешено колотиться, и в один миг я увеличилась и стала собой. Открыла глаза. Сердце все еще колотилось в груди в сумасшедшем ритме. Я не стала будить мужа, а просто повернулась на бок и уснула.На следующий день я поведала ему о моих ночных приключениях. Я была уверена, что это не сон. Муж сказал, что просто нужно еще раз попробовать и убедиться. В следующую ночь я решила попробовать вновь. Легла в удобную позу, на бок и... ничего. Вообще. И тут я поняла, что лежала я на спине! Легла на спину, расслабилась. Прошло совсем немного времени, и вот опять. Раз, и я уменьшилась. И вот я опять у себя в голове, вижу мои глаза, вижу третий глаз. Я вновь так испугалась, осознав, что это действительно не сон! Что это? Что со мной? И сердце опять перешло на свой ускоренный ритм. Меня выбросило.Я легла на бок и долго думала о том, а нужно ли мне это? И поняла, что нет. Поняла, что хочу просто жить, водить детей в садик и школу, ездить на выходные с семьей погостить к родственникам. Поняла, что, может, там и есть всё, что терзает умы миллионов, но мне это ни к чему, потому как я не знаю, какой я вернусь оттуда и вернусь ли вообще...Не так давно опять случайно получилось уменьшиться. Но я сразу перевернулась на бок, обняла любимого мужа и уснула спокойно с мыслью, что завтра мы все идем в цирк.

Ключевые слова: Видение душа космос третий глаз полет авторская история

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