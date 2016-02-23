Мечта детства

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:01

Причина: Стилистика автора сохранена

Mr ПоЗиТиВ Просмотров: 211 Комментарии: 4 +1 Сегодня, 16:01 by

Дело было год назад, в жаркий июль. По случаю незапланированных выходных посреди недели я решил съездить к себе в деревню, в которой я, будучи пацаном, проводил каждое лето, а сейчас приезжаю раз пять за весь сезон максимум.Решил я поехать в одиночку. Не хотел брать ни родителей, ни друзей, ни подруг. Просто уехать и наслаждаться красотой природы. Затарившись пивом, мясом, овощами и ещё раз пивом, отправился я в путь.По приезду, хорошенько напрыгавшись на кочках, которые сопутствовали мне все десять километров грунтовой дороги, которая началась после съезда с трассы, я сразу же решил расслабить себя первой бутылкой. Параллельно, конечно, я начал делать костёр, а затем ушёл гулять и предаваться воспоминаниям из детства. Вспомнились многие моменты: как я бежал через всю деревню от телёнка, как делали с друзьями плот, как решили сделать в соседском доме шалаш, думая, что он уже заброшен, а потом получали нагоняй от хозяев дома и от родителей; как находили окаменелости на Лысой горе, как наблюдали за странными свечениями в небе, как мечтали найти древнее кладбище, о котором рассказывал местный старик, который постоянно ходил туда собирать белые грибы, которых там навалом, но никогда никому не показывал это место, говоря, что приходящих туда незнающих людей постоянно водит леший и выйти оттуда очень трудно... Воспоминаний было навалом, но, когда всё вспомнилось, я заскучал.Деревня была практически пустая, ибо была середина недели, так что все были в городах, а тут остались лишь бабки, которые, увидев меня, сразу же начали бы умиляться и уверять меня, что я подрос, возмужал, похорошел и так далее. Было решено поехать в соседнее село, но не на дискотеку, а так, просто повидать друзей детства. Выяснилось, что те мои друзья, кому повезло, уже давно жили в городе, те, кому повезло меньше, жили всё в том же селе, но работали в городах, так что возможности увидеть их не было. А те, кому вообще не повезло, превратились в деревенских алкашей, которыми когда-то являлись их родители, целыми днями синячили и просили мелочь на новую бутылку. Продолжение семейного дела, так сказать.Ну что ж, вернувшись к себе, я вспомнил про отличный прудик около полузаброшенной древней деревни, в котором огромные рыбёхи, ибо попасть к этому пруду возможно либо на хорошем внедорожнике, либо на чём-то двухколёсном, либо пешком. Если идти через лес, то это будет километра 3-4, но если ехать по разбитой в хлам дороге, то все 12-13.Я, вспомнив, что в гараже стоит старенький ИЖ, на котором я рассекал в детстве, тут же решил завести его и поехать на нём к пруду, дабы наловить рыбы.Добравшись на место, упав перед этим в дороге раза 3, я расчехлил удочку, достал пиво и начал ждать, любоваться вечерней природой. Досидел я до 12 ночи. Я был доволен: я был в меру пьян, я наловил много рыбы, меня почти не покусали комары, ибо я был весь в бензине после ремонта ИЖа.Когда я, собрав все вещи и весь улов, начал заводить мотоцикл, он издал лишь пару чёхов в выхлопные трубы и умолк. Ну, зашибись. Теперь искать УАЗик, чтобы довезти этот двухколёсный драндулет отсюда до его ПМЖ. Но, сперва, нужно добраться до дома, ибо сейчас точно никто не приедет, а спать в поле не шибко хотелось.Идти я решил через лес, так как это самая ближайшая дорога, но сначала нужно было миновать полузаброшенную деревеньку.Тут было пусто. Люди, видимо, давно сюда уже не приезжали. Из всей деревни осталось лишь пять более-менее ухоженных домиков, а остальные были в запустении. Вдруг в окне одного из домов я увидел свет. Причём это был не свет от лампочки, а свет от свечи, стоящей около окна. В принципе, почему бы и нет, ведь с электричеством в этой деревеньке туго, но вот дом уже был очень стар и сильно завален. С виду он не казался жилым. Прижав полупустую бутылку пива к себе, я подошёл к калитке. И вот тут, по идее, должна начаться страшная часть истории, о том, как меня окружили духи, либо как ведьма схватила меня, либо как на меня выскочило какое-то чудище, но нет, ведь я чего-то труханул и решил пройти домик стороной и направиться во мрачный лес, через который вела тропа в мою деревню.Ночью по лесу идти было трудно: он был весь завален упавшими деревьями, тропинка постоянно терялась из виду, ведь было очень темно, а источником света был лишь старенький телефончик с фонариком, который я решил взять в поездку, дабы не разбить нормальный. Меня постоянно пугали какие-то звуки, которые издавали местные животные. Меньше всего мне хотелось нарваться на кабана.Тут мне дорогу преградил упавший дуб, который мне было в падлу перелезать, ибо я был достаточно пьян и вообще устал. Когда я его обошёл, я не смог найти тропу. Но останавливаться мне всё равно не хотелось. Я кое-как да знал местный лес, так что, увидев знакомый ориентир, я бы тут же понял, куда нужно идти. Я шёл, шёл и шёл, но по пути мне попадались лишь грибы. Много белых грибов, которые я решил собрать с собой. Когда я понял, что окончательно устал, я выбрал дерево поудобнее и залез на него, дабы меня не достали местные животные. Я планировал поспать пару часиков, но примерно через полчаса, как по крайней мере мне показалось, меня разбудил плач женщины и разговоры мужчин. Когда я открыл глаза, я увидел под собой толпу людей, которые столпились вокруг свежей могилы, которая находилась прям под суком, на котором я спал. Спросонья я как-то сразу не сообразил, что они были в какой-то больно старой одежде. И вообще... как я мог оказаться посреди кладбища?Минуту я был в ступоре, а когда они начали уходить, я ринулся звать на помощь, дабы они меня вывели из леса. Как только я дёрнулся в их сторону, я соскользнул с дерева и приземлился лицом прямо в сырую землю. Не особо приятное ощущение. Но когда я поднял голову, то ничего вокруг меня уже и не было, но, судя по тому, что свет уже начал пробиваться через кроны деревьев, время было уже утреннее.Чуть позже я уже начал замечать вокруг себя старые каменные плиты, вросшие в землю, кресты, ржавые куски железа, торчащие из земли. Я вдруг вспомнил про то кладбище, про которое нам рассказывал старик в деревне, но я не мог подумать, что оно так близко.Из леса я вышел буквально за 15 минут, как раз туда, куда мне и нужно было. Я сделал все свои организационные дела, вернул мотоцикл на прежнее место, освежил воду в пакете с ещё живой рыбой и отправился в город, домой отсыпаться.Когда в следующий раз приехал в деревню уже с друзьями, я уже не смог найти то кладбище, хотя шёл примерно туда же, откуда вышел тогда. В общем, прикольная получилась поездочка. Осуществил мечту детства, да ещё и в прошлом на мгновенье очутился.

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