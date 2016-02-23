Из жизни ритуальщика. Часть 2

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:52

Пивнер Просмотров: 68 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 00:52 by

Пытаюсь вспоминать о том, что было. Сложно передать эмоции, но попробую.Дело было в феврале, друг у меня работал на тот момент дознавателем в пожарной охране. Звонит как-то и говорит: "Приезжай, тут "барбекю" забрать надо". Я сразу понял, что был пожар и надо в морг доставить труп.Обговорив условия, что погрузку обеспечат, я прикинул, на какой машине ехать. Получалось, что только на грузовой, иначе запах потом не выветрить.Погода была замечательная, солнышко припекало и дорога была сухая. Я на тот момент не обратил внимания, что сухим был только асфальт. Когда съехал на просёлочную дорогу, то память отметила, что гравий был сырой. Знать бы...В общем, подъезжаю по адресу, на месте только мой друг и участковый. Провожают меня к пострадавшему, тот лежит на полу, вытянувшись к печке. Видно, что к ней тянулся - руки практически сгорели, ноги тоже сильно пострадали.Вышел на улицу и стал дожидаться, когда пригонят местных алкашей для погрузки. Когда они пришли и спросили, где погибший, я сказал так, как говорил мой друг (говорят же, что язык - враг): "Вон там "барбекю" лежит". Тут же сообразил, что негоже так об усопшем, но слово - не воробей.Когда погрузили тело, я не мог выехать. Дело в том, что уже начало подмораживать, вытолкали машину на дорогу, и я поехал потихоньку.Через несколько километров (не помню точно, но вроде два-три) нужно было повернуть на мост. Вывернул руль, но машина и не думала поворачивать. Дело в том, что мокрая гравийная дорога превратилась в стекло.Не успел ничего предпринять, дело получилось за считанные секунды. Руль повёрнут, машина проскакивает поворот и, зацепившись за снег, поворачивает вправо и параллельно мосту съезжает в речку.Ну, что сказать? Конечно, пару минут посидел, чтобы прийти в себя. А что тут сделаешь? Когда машина мордой в одном берегу, а кормой в другом. "Ведь знал же, что о покойном или хорошо, или ничего. Вылились мне слова о барбекю", - пронеслась первая мысль.У усопшего оторвалась рука от удара (у трупов с пожара легко отрываются части тел), а когда я открыл дверь, то услышал бульканье - это домкрат, улетев со своего места, решил показать своё мнение и утопился. В воду лезть в феврале, конечно, не стал.Уж не помню, как перелез на лобовое стекло и оттуда уже на берег спрыгнул.На тот момент знал всех глав сёл. Позвонил. Пригнали кран, привезли "забродские" сапоги, благо глубина небольшая. Ни у кого не было опыта, как краном поднять Газель. Почему-то думали, что выдавит лобовое стекло. Нифига! Цеплял за колёса, ничего не выдавило.Достали машину, но так как темнело, то пришлось её оставить на ближайшей МТС (пробило радиатор, не мог ехать). Попросил брата помочь (он в соседнем районе живёт) с буксировкой машины. Прислал он такую же Газель с водителем, только вот незадача - тот категорически отказался даже смотреть на погибшего, не то что помочь перегрузить его. Мои рабочие на тот момент были на копке, поэтому пришлось чуть ли не в обнимку его перетаскивать. Кто работает с трупами, тот знает, что те (что с пожаров) очень и очень "жирные" (не в плане объема). Просто кожа сгорает, а жир вытапливается наружу, очень неприятно.С тех пор в сознание крепко вбито, что об умерших только хорошо надо говорить!А вот и реальная фотография с места происшествия:

Ключевые слова: Пожар труп перевозка авария усопший авторская история

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