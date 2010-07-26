Из жизни ритуальщика

Пивнер Просмотров: 355 Комментарии: 3 +5 Сегодня, 14:53 by

Всем привет! Случайно наткнулся на этот сайт, почитал и понял, что мне тоже есть что рассказать.Начнём с того, что я уверен, что помню момент прихода в этот мир Когда я был совсем маленький, мне снились ужасы, я просыпался с криком и сильно колотящимся сердцем. Позже я анализировал тот повторяющийся сон, теперь я понимаю, почему грудные дети кричат, просыпаясь: это не от голода или того, что мокрые, им снится момент рождения! Сон был такой: я нахожусь в темноте, мне комфортно, потом появляется вдалеке точка света, постепенно она увеличивается, и я вдруг понимаю, что свет заполняет всё вокруг, что он обжигающий. Думаю, так кожа младенца реагирует после влажной среды на воздух, ну и родился я раньше срока, чувствительность кожи, думаю, повыше была, чем если бы я родился в срок. Перехватывает дыхание, нарастает паника, даже не паника - ужас! И тут я просыпаюсь с криком, предполагаю, что снился мой первый крик в этом мире. Замечал, что помню моменты из жизни, которые не должен был из-за возраста помнить, то есть с двух лет.Не знаю почему, но по жизни постоянно попадал в разные истории и сейчас, бывает, попадаю, но, слава богу, жив и здоров. Мне говорили, что два ангела охраняют да домовые. Не знаю, как такое совместить можно.Уж не помню, с которых лет (кажется, лет с 14-15) стал замечать, что некоторые сны стали сбываться, то есть снится сон, а потом в течение трёх дней он сбывается. Сначала просто снилось, например, что еду в троллейбусе, потом через пару дней еду и понимаю, что этих людей уже видел, и как вспышка в памяти - сон! Позже стали сниться сны-предупреждения, вот один из них. Снится мне, что едем с братом на машине куда-то, сзади женщины какие-то сидят. На одном участке дороги брат не справляется с управлением, и машина летит к обрыву, я кричу: «Прыгайте!», а сам вываливаюсь вбок на обочину, но никто не успел, кроме меня, покинуть машину. Просыпаюсь с чётким осознанием надвигающейся беды, рассказываю брату сон и умоляю не садиться за руль хотя бы дня три, он говорит, что услышал меня. Так получилось, что как раз через три дня день рождения мамы был, я уехал к ней на автобусе заранее, а брат всё-таки сел за руль и со своей молодой женой поехал. И вот тут началось... Сначала он больше часа без видимых причин не мог завести машину, причём в устройстве разбирался (нас со школы учили ремонту и вождению), потом, только он выехал из города, полностью вырубилось электрооборудование (а выезжал, когда уже темнело). Нашёл причину, починил и, несмотря на моё предупреждение и "нежелание" машины, всё-таки продолжил путь. Видели в фильмах ужасов стелющийся туман? Вот в таком тумане он и вылетел на повороте с дороги, машину начало кувыркать, на первом кувырке вылетел брат и упал на гравий. Сломал рёбра, получил сотрясение мозга, лёгкие от удара слиплись, порвалась кожа на многих местах на спине от удара об гальку. На втором кувырке жена его вылетела. Ей повезло упасть на пахоту, отделалась синяком на всю ногу и даже ребёнка не потеряла, к тому времени она на третьем месяце была.Всё закончилось вполне благополучно, живы - и хорошо, правда, брат до сих пор, когда дым на него попадает, начинает покашливать.Потом не раз снились предупреждения, правда, не всегда удаётся от простого сна различить. Во время войны в Чечне - а мы недалеко живём от неё - мне снилось, что я убиваю людей, почему-то со снайперской винтовки, много лет этот сон преследовал, снился порою каждый день, пока там война не закончилась.Последние 12 лет работаю в ритуальном деле, попал туда совершенно случайно (так я думал, пока не вспомнил некоторые факты из жизни), но через пару лет понял, насколько это моё дело.Верю в то, что душа человека не сразу уходит, что часто мучается из-за того, что не может уйти, или из-за того, что ей больно. Есть куча примеров. Любой, кто долго с мёртвыми общается, может подтвердить. Насчёт общения я имею в виду работу с ними. Мы же реально начинаем с ними разговаривать, утешать, как-то само собой получается с годами. Наверняка читатели видели подобное в фильмах, когда работники морга разговаривают с мёртвыми. Так вот, вызывает как-то друг (инспектор-пожарник) на пожар за усопшим, мол, приезжай и забери "барбекю", помню, как резануло слух это слово. Приехал, приводят бичей, чтобы погрузить тело, а те спрашивают: «Куда идти?» Ну, я и отвечаю: «Вон там барбекю лежит!» Как вырвалось это слово - и сам не понимаю, но слово не воробей.Загрузили, выезжаю. По дороге был поворот и за ним сразу мост, ехал со скоростью 30 км в час, однако не удалось затормозить перед мостом (февраль-месяц), проскакиваю мимо, колёса повёрнуты, хватаю снег, машину разворачивает, параллельно мосту улетаю в речку. Позже смотрел на след: пять сантиметров правее - и всё, полетел бы вниз головой. Первая мысль - это за то, что покойного оскорбил, вторая мысль - ему было горячо, он воду хотел. Думаю, поэтому не сжигают у нас усопших, ибо душа ещё тело не покинула окончательно, ей больно, так сказать, фантомная боль. Инквизиторы, сжигая людей, прекрасно понимали, что причиняют мучения сильнее.Был ещё случай, когда в Ульяновск отвозил покойного, тоже обгоревшего. Доехали за сутки без остановок, кроме заправок, конечно, устали с водителем, на обратном пути решили отдохнуть с ночёвкой на берегу Волги. К Волге подъехать не удалось: там вдоль берега железная дорога, не зная местности, сложновато найти проезд. Нашли какой-то приток, место сказочное! Пологий берег чуть выше воды, вода течёт настолько медленно, что кажется зеркалом, а недалеко на пригорке суслики любопытные столбиками застыли и наблюдают.Так как дело было на 9 мая, то я, конечно, купил пару бутылок водки. Сразу скажу любителям язвить: я вешу 100 кг, напарник 140 кг, для нас эта доза - как слону дробина. Вечная память ему, умер он, как я и просил: «Когда будешь помирать, как хочешь, но со второго этажа ползи, а то как мы тебя будем с таким весом спускать?» За рулём умер, не доехав 100 метров до работы утром. Успели чуток половить рыбу, накрыли на стол (коробка из-под кондиционера, в которой вёз удочки и прочее), костерок, конечно, развели, посидели душевно. Потом напарник пошёл спать. Я же не могу вот так сразу: надо нагуляться, устать, а то не засну. Сижу, значит, курю и смотрю на костёр, небо ясное, звёзд россыпь, луна в воде дорожку провела, тишина...В один момент повернулся к столу и глаза на лоб полезли: вместо стола стоит гроб, причём явно видно, что ему много лет, древесина стала тёмно-коричневой от времени, гроб открытый, и в нём лежит женщина. При взгляде на неё становится понятно, что не из бедных, богатая древняя одежда, украшения, мне показалось, что, скорее всего, какая-то жрица. Лежит, как будто только умерла, блики огня играют на лице, возраст трудно определить, если бы она в наше время жила, то выглядела бы лет на 55-60. Страха не было, не боюсь почему-то подобного, отвернулся к огню, достал ещё сигарету и покурил, курил так три раза - не исчезает. Ну ладно, думаю, я же знаю, что здесь у нас стол стоит, протягиваю руку и начинаю на ощупь убирать с него, тут же гроб пропал. Что это было - непонятно, возможно, где-то рядом захоронили её.Ну вот, публикуюсь впервые, сильно ногами не топчите, ладно? Мелких случаев полно ещё, не все и упомнишь.

Ключевые слова: Предсказания кладбище гроб сон авторская история

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