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Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:23

OlgaFF Просмотров: 528 Комментарии: 9 +18 Вчера, 22:23 by

Лена жила со своей матерью в частном доме. Отца у нее было, он умер, когда ей еще не было трех лет.Была она обычной советской девушкой. В свои шестнадцать лет она хорошо училась в школе, помогала матери по дому. С сомнительными компаниями не гуляла, не курила, не пила. Милая, симпатичная. Словом, обычная.Это случилось одним мартовским вечером 1974 года. Было воскресенье. Мама Лены дремала в большой комнате, а Лена читала книгу в своей. Около четырех вечера в дом постучались. "Кто это может быть? Наверное, Люська", – подумала тетя Оля (мама Лены).Дело в том, что у них во дворе жила собака. Мимо нее никто не мог пройти спокойно. Всех облает. Только Гену и Люсю дворовой сторож воспринимал спокойно. Гена, брат тети Оли, сам и подарил пса племяннице, сам выдрессировал. Лена тогда была маленькая, когда в их доме появилась собака, и они с подругой Люсей часто с ним играли. Так что, на кого только не лаял пес, то это на Гену и на Люсю.И в тот день, когда в дверь постучали, а пес не залаял, мать подумала о том, что Гена не должен был зайти, а вот Люся могла, если договорилась с Леной.- Я открою, - крикнула Лена из своей комнаты.Мать услышала, как Лена вышла за дверь, а потом заснула.Проснулась тетя Оля около восьми часов. В доме темно, тихо. Она прошла в комнату к дочери, но ее там не было. Не было ее и во дворе, хотя на вешалке в сенцах висели ее пальто и шапка. Не было ее и в туалете, и в сарае. Только выйдя за калитку, тетя Оля нашла аккуратно поставленные тапочки Лены. Прям на снегу.Конечно, вызвали милицию. Конечно, были розыски. Но все соседи говорили о том, что зайти в их двор могли либо Гена, либо Люся, так как собака бы не пустила. Даже какие-то анализы у собаки брали, ну, чтобы убедиться, что ее не усыпляли и не били. У Гены и Люси алиби было стопроцентное. В то время, когда Лена вышла на стук, Люся была у подруги, а Гена был на рыбалке в окружении четырех рыбаков. Короче, Лена пропала. И все тут.Многие поговаривали, что Лена завела любовника, забеременела от него и убежала от матери. Другие говорили, что Лена познакомилась с кем-то из другого города, и он ее выманил из дома, изнасиловал и убил. Многие версии гуляли. Со временем все забылось, только на тетю Олю страшно было смотреть. Почернела, похудела. Она избрала для себя свою версию, что Лена убежала из дома из-за нее. Вроде она как-то запретила дочери идти в клуб, как-то заругала за тройку по физике. "Она вернется, - приговаривала тетя Оля знакомым и соседям, - вернется!".Время прошло, всем уже стало все равно на Лену и ее маму. Виновных не найти.Так прошло два года. И тут присылают тете Оле письмо, в котором написано, что за 2000 километров от их города найдена ее дочь Лена. Мол, приезжайте. Оля, никому ничего не сказав, поехала туда. Это была психбольница. Попав к главврачу, она услышала от него следующее: "Лена перенесла очень сильную психологическую травму, и поэтому ее мозг выдал вот такие воспоминания, сейчас она несет полный бред. Она не буйная. Можем ее отдать на поруки вам, только, пожалуйста, лечитесь. Нет. Ее не изнасиловали, она девственница, никогда не рожала и беременна не была. Мы не знаем, в чем причина. Наверное, шизофрения".Мать перевезла Лену домой. Как она была счастлива, словами не описать. Оберегала ее, как зеницу ока. Только могла допустить до разговора с Леной Люсю и Гену.Люся пришла к ней и увидела не ту свою подругу, а человека, который был изможден трудом. Худая излишне, но жилистая, мышцы так и гуляли на ее руках. Загорелая, впалые щеки, взгляд серьезный, да и речь ее отличалась.Вот что она рассказала Люсе:- В тот вечер в дом постучались. Я подумала, что это ты. Вышла, но тебя не было. Вышла за калитку, подумав, что ты забежала мне что-то быстро сказать. И потом - темнота. Ничего не помню. Ведь был март... снег... а проснулась я в лесу. Лето, жара, комары, утро. Я в одном халате. Как и где - я даже не знала. Три дня бродила по лесу. Чуть не умерла от жажды и голода. Уже из болота могла бы воду попить, но его не было. Жевала листья с деревьев, кору. На третий день упала, лежу, думаю – все. Ну и закрыла глаза, а открыла их уже в доме. И дом такой страшный. Печь старая да черная, дети орут, воняет гарью, земля под ногами. Я на лавке лежу. На голой лавке. Деревянной. Встала, тут хозяин ко мне подходит, что-то говорит. Слов я вообще не разобрала, смесь украинского и старорусского языков. Или это был старорусский?! Потом позже я узнала, что хозяин дома нашел меня в лесу и принес к себе в дом. Он решил, что я сбежала с боярского дома, поэтому жаловаться я не могла. Сбежала я, вроде как служанка, ведь мой халат был по качеству не чета их одеждам. Приняли они меня к себе. Стала я там работать. Жена его, лет 20-ти женщина, выглядела на все 40, имела она уже шестерых детишек. У троих из них, младших, даже имен не было. Денег не было у них, чтобы окрестить, да и имя дать. Люди в 40 лет выглядели как в 60. Особо не общались друг с другом. Так если, мол, как хозяин? Как урожай? Когда дождей ждешь? И все! Замуж меня никто не брал. Старая я была да худая. Тогда жен не так выбирали. Тогда хотели, чтобы жена была полная. Пришел так парень к нам в дом, выбрал десятилетнюю дочь хозяев, что вроде в полноту идет, сказал, что придет через два год, а потом ушел. Вот и все! Вся свадьба. Бабы трудились много и сильно. Я их коромысло научилась носить и косой работать. Вставали с рассветом, ложились с закатом. Дети смирные все. Только один заболеет, то и все. Не лечили! Говорили - не жилец. И все. Зато других много. Варили каши в печи. Наварят котел на три дня, а большую часть урожая - хозяину. Это не обсуждается. Не мылись, а в баню - раз в три месяца. Это был 1789 год.Лена умерла через полгода после возвращения. Сердце! Еще через полгода умерла ее мать… Сказать больше нечего.

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