Кулёчек

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 08:38

Причина: Стилистика автора сохранена.

Озик Просмотров: 280 Комментарии: 9 +10 Сегодня, 08:38 by

Была я дома совершенно одна и ждала дочь из школы. Решила настряпать пельменей. Думаю, сейчас быстро замешу тесто да хоть штук 30 успею постряпать к ее приходу. Стала замешивать тесто. Пресное тесто после замеса желательно на полчаса положить в кульке в холодное место отлежаться. А, надо сказать, мы как раз перед этим сделали ремонт на кухне, но обставить ее еще не успели. Посреди большого, просторного помещения стоял только голый старый стол на одной ноге да холодильник, в одном углу, и газовая плита - в другом, ну, и временная раковина привинченная к стене. А во всем остальном - голые стены, голый подоконник. Никаких шкафов, тумбочек, ящиков с картошкой и стеклянных банок под столом. Даже шторок не было. Вся кухонная утварь стояла в зале в коробках и грудами по углам.Я туда сходила, с большим трудом удалось извлечь из какой-то кучи скалку. Где-то был большой кулек с кульками, но найти мне его не удалось. Я побегала-побегала, не нашла. Вернулась на кухню, порылась в холодильнике, скинула колбасу и хлеб в один общий мешок. В общем, отвоевала с трудом себе пакет. Хороший такой. Большой, белый, хрустящий, с ручками, такие бесплатно давали в одной из торговых сетей. Даже слишком жирно было его под тесто употреблять. Ну, да что же поделать.Положила рядом на стол, насыпала муку, быстро замесила тесто. Хвать. А кулечка-то и нет! И под столом нет, и на подоконнике нет, и нигде нет. Дома я одна. Из кухни никуда не выходила. Даже от стола не отходила. На столе только горка муки и свежезамешанное тесто. Скалка рядом. И все. Думаю, может, сквозняком сдуло, хотя, какой сквозняк, все окна и двери закрыты. Заглянула под стол — тоже пусто. Еще раз все внимательно осмотрела. Прошла всю кухню, заглянула в раковину. Проверила холодильник. Пошарила по столу руками. Тупо постояла посреди кухни, оглядывая пустые кафельные углы. В зал сбегала. В ванную. Испытала даже какой-то праведный гнев.Обидная, нелепая мистика произошла - ни тебе фигур с крыльями, ни предзнаменований, просто пропал кулек в пустой кухне. И тесто заветривает. Бормоча матюки, забрала у колбасы с хлебом последний мешочек, кинула в него тесто и убрала в холодильник. Пошла в комнату ждать и читать интернет. Возвращаюсь на кухню через полчаса. Ну, здрасьте! Лежит. Весь такой белый и скомканный посреди стола. Захочешь не увидеть, не получится. Вроде и чушь, такая история, что только плюнуть и забыть, но ведь все равно странно.Пропадали у нас в квартире мелкие вещи и раньше. Часы, ключи. Но каждый раз можно было выдумать какое-то оправдание, придумывать схемы, как уронил, потом нечаянно с мусором подмел и сам выкинул на помойку. Ну а тут... просто никаких версий.И заключительный аккорд всей этой нелепой истории. Приходит из школы моя дочь, я даже рот открыть не успеваю, как она с порога начинает рассказывать, что они сегодня писали изложение по русскому с весьма оригинальным сюжетом, и она жаждет прочесть его мне немедленно. Абсолютно незнакомый мне рассказ какого-то классика, якобы из его жизни. Там автор сидел в кресле и раскуривал трубку. Уронил ее, как водится. Хвать рукой, вроде бы куда упала, а ее нет. Он полез под кресло. Нет трубки. В общем, там месяц после этого прислуга вещи двигала и ковры снимала, трясла, сам автор лично обползал весь пол по миллиметру. Друзья толпами искали. В хобби это уже превратилось. А потом сидел как-то в том же кресле, курил новую трубку. Руку протянул к полу, и старая трубка ему прямо в руку и попала. Занятное совпадение. Они писали изложение, а у меня в это время целый перфоманс случился на эту тему. Только в сокращенном варианте и с дешевыми реквизитами.P.S. Очень хотела найти в Интернете этот рассказ, но не смогла. Не запомнила тогда ни название, ни автора. Вроде кто-то из наших отечественных и старых, судя по по наличию в рассказе слуг. Может, кто-то знает?

Ключевые слова: Тесто пакет исчезновение авторская история

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