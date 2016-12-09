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Истории из жизни

Кулёчек

Была я дома совершенно одна и ждала дочь из школы. Решила настряпать пельменей. Думаю, сейчас быстро замешу тесто да хоть штук 30 успею постряпать к ее приходу. Стала замешивать тесто. Пресное тесто после замеса желательно на полчаса положить в кульке в холодное место отлежаться. А, надо сказать, мы как раз перед этим сделали ремонт на кухне, но обставить ее еще не успели. Посреди большого, просторного помещения стоял только голый старый стол на одной ноге да холодильник, в одном углу, и газовая плита - в другом, ну, и временная раковина привинченная к стене. А во всем остальном - голые стены, голый подоконник. Никаких шкафов, тумбочек, ящиков с картошкой и стеклянных банок под столом. Даже шторок не было. Вся кухонная утварь стояла в зале в коробках и грудами по углам.
Я туда сходила, с большим трудом удалось извлечь из какой-то кучи скалку. Где-то был большой кулек с кульками, но найти мне его не удалось. Я побегала-побегала, не нашла. Вернулась на кухню, порылась в холодильнике, скинула колбасу и хлеб в один общий мешок. В общем, отвоевала с трудом себе пакет. Хороший такой. Большой, белый, хрустящий, с ручками, такие бесплатно давали в одной из торговых сетей. Даже слишком жирно было его под тесто употреблять. Ну, да что же поделать.
Положила рядом на стол, насыпала муку, быстро замесила тесто. Хвать. А кулечка-то и нет! И под столом нет, и на подоконнике нет, и нигде нет. Дома я одна. Из кухни никуда не выходила. Даже от стола не отходила. На столе только горка муки и свежезамешанное тесто. Скалка рядом. И все. Думаю, может, сквозняком сдуло, хотя, какой сквозняк, все окна и двери закрыты. Заглянула под стол — тоже пусто. Еще раз все внимательно осмотрела. Прошла всю кухню, заглянула в раковину. Проверила холодильник. Пошарила по столу руками. Тупо постояла посреди кухни, оглядывая пустые кафельные углы. В зал сбегала. В ванную. Испытала даже какой-то праведный гнев.
Обидная, нелепая мистика произошла - ни тебе фигур с крыльями, ни предзнаменований, просто пропал кулек в пустой кухне. И тесто заветривает. Бормоча матюки, забрала у колбасы с хлебом последний мешочек, кинула в него тесто и убрала в холодильник. Пошла в комнату ждать и читать интернет. Возвращаюсь на кухню через полчаса. Ну, здрасьте! Лежит. Весь такой белый и скомканный посреди стола. Захочешь не увидеть, не получится. Вроде и чушь, такая история, что только плюнуть и забыть, но ведь все равно странно.
Пропадали у нас в квартире мелкие вещи и раньше. Часы, ключи. Но каждый раз можно было выдумать какое-то оправдание, придумывать схемы, как уронил, потом нечаянно с мусором подмел и сам выкинул на помойку. Ну а тут... просто никаких версий.
И заключительный аккорд всей этой нелепой истории. Приходит из школы моя дочь, я даже рот открыть не успеваю, как она с порога начинает рассказывать, что они сегодня писали изложение по русскому с весьма оригинальным сюжетом, и она жаждет прочесть его мне немедленно. Абсолютно незнакомый мне рассказ какого-то классика, якобы из его жизни. Там автор сидел в кресле и раскуривал трубку. Уронил ее, как водится. Хвать рукой, вроде бы куда упала, а ее нет. Он полез под кресло. Нет трубки. В общем, там месяц после этого прислуга вещи двигала и ковры снимала, трясла, сам автор лично обползал весь пол по миллиметру. Друзья толпами искали. В хобби это уже превратилось. А потом сидел как-то в том же кресле, курил новую трубку. Руку протянул к полу, и старая трубка ему прямо в руку и попала. Занятное совпадение. Они писали изложение, а у меня в это время целый перфоманс случился на эту тему. Только в сокращенном варианте и с дешевыми реквизитами.

P.S. Очень хотела найти в Интернете этот рассказ, но не смогла. Не запомнила тогда ни название, ни автора. Вроде кто-то из наших отечественных и старых, судя по по наличию в рассказе слуг. Может, кто-то знает?

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 08:38
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 08:38 by ОзикПросмотров: 280Комментарии: 9
+10

Ключевые слова: Тесто пакет исчезновение авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 08:47
0
Группа: Посетители
Репутация: (167|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 723
Уважуха за героизм по стряпне в таких условиях))) и плюс за историю, домовой поиграл, я так понимаю это в той же квартире где плитка "кабанчик"?
Зарегистрирован: 9.12.2016
  
#2 написал: Баба Клава
Сегодня, 08:52
0
Группа: Авторы
Репутация: (1932|-2)
Публикаций: 33
Комментариев: 1 404
Ну вот. Тигруля диагноз поставила, бабуле делать тут нечего. tongue А история хорошая, интересная, всем советую читать))) Плюс с удовольствием.
Зарегистрирован: 23.12.2010
    
#3 написал: mrhide
Сегодня, 09:20
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 181
Два варианта обьяснения события.
Первый (мистически) - проявление воздействия сущности.
Второй - телекинез - способность перемещать предметы в пространстве или придавать им другую форму, мысленно воздействуя на них.
Мысль, сила мысли - это великая вещь, которая делает нас по воли, подобным богам. Вы живёте только благодаря тому, что есть мысль, и существует мысль. Ваше тело всего лишь инструмент мысли, и не больше. Сперва рождается идея о предмете. Рисуете его у себя, лишь потом, физически создаёте его. Вот вам - материализация мысли.
Зарегистрирован: 16.02.2012
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 09:21
0
Группа: Посетители
Репутация: (167|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 723
[quote=Баба Клава]Ну вот. Тигруля диагноз поставила, бабуле делать тут нечего. tongue А история хорошая, интересная, всем советую читать))) Плюс с удовольствием.[/quote
Да, я сегодня самый ранний и проницательный петух)))))
Зарегистрирован: 9.12.2016
  
#5 написал: Ежик_в_тумане
Сегодня, 09:22
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 59
И случай занятный, и изложен прекрасно.
Зарегистрирован: 13.12.2013
#6 написал: Tigger power
Сегодня, 09:24
0
Группа: Посетители
Репутация: (167|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 723
Цитата: Баба Клава
Ну вот. Тигруля диагноз поставила, бабуле делать тут нечего. tongue А история хорошая, интересная, всем советую читать))) Плюс с удовольствием.

Да, я сегодня самый ранний и проницательный петух)))))))
Зарегистрирован: 9.12.2016
  
#7 написал: Eifersucht
Сегодня, 09:42
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (14|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 1 382
Цитата: mrhide
Два варианта обьяснения события.
Первый (мистически) - проявление воздействия сущности.
Второй - телекинез - способность перемещать предметы в пространстве или придавать им другую форму, мысленно воздействуя на них.
Мысль, сила мысли - это великая вещь, которая делает нас по воли, подобным богам. Вы живёте только благодаря тому, что есть мысль, и существует мысль. Ваше тело всего лишь инструмент мысли, и не больше. Сперва рождается идея о предмете. Рисуете его у себя, лишь потом, физически создаёте его. Вот вам - материализация мысли.

Подобные случаи связаны с выработкой и выбросом энергии. Поток как-то завязан с необычайными способностями, которые проявляются спонтанно: случайный крупный выигрыш, исчезновение-появление предметов, чудесное спасение в смертельной ситуации.
Плюсанул.
Зарегистрирован: 30.05.2013
   
#8 написал: Talisha
Сегодня, 10:22
0
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Репутация: (749|0)
Публикаций: 33
Комментариев: 1 783
Ну, вам же жалко стало пакетик этот под тесто употребить - вот он и спрятался, пока опасность не миновала:)))
А вообще, могу посоветовать пользоваться словом-паролем "обрести". Как только что-то не получается найти или быстро надо - говоришь вслух или мысленно это слово и ищешь там, куда ноги поведут - находится очень быстро. Иногда в месте, в котором и быть не могло. Говорят - притягивается предмет. Я постоянно использую и семью приучила:) Не сработает лишь если потерян предмет далеко вне дома. Хотя, слышала, можно и в этом случае "притянуть", у меня не получилось с одной вещью.
Зарегистрирован: 18.05.2015
      
#9 написал: Gostiya
Сегодня, 10:27
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 16
Очень интересно. Дело в том, что рассказ такой есть про пенсне, а не по трубку. Очень милый, очаровательный рассказ, одухотворяющий предметы. Но просто точь в точь, но про пенсне. Автор Осоргин. Если дети писали изложение, значит в изложении написан автор и название, или рассказ есть в учебнике, посмотрите. Как же так - совсем разные вещи - трубка и пенсне.
Зарегистрирован: 26.08.2016
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