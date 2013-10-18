Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Любовь не по карману

Эту историю рассказывала мне бабушка. Когда я была маленькой и часто гостила у нее с дедушкой летом в деревне, мы часто ездили в гости к одному человеку - знакомому дедушки. Вот об этом знакомом и пойдет речь.
Недавно этот знакомый (назовем его Иваном) отгулял свадьбу своего третьего сына. Молодая жена - просто красавица (по словам бабушки): маленькая такая, фигуристая блондиночка с голубыми глазами. Сын Ивана с ней трясется, как с писаной торбой, пылиночки сдувает, но не суть.
Суть в том, что Ивану девчонка не по душе пришлась. Ну... как не по душе, спорить с сыном не стал, свою неприязнь не показывает, а при виде девушки его всего как наизнанку переворачивает. Девушка сама хорошая, а вот воспоминания молодости Ивана будит, да и какие воспоминания... Слишком уж она похожа на особу одну, при воспоминании у которой у Ивана аж зуб на зуб не попадает.

А было это еще в годах 80-х примерно. Иван тогда хорошо поднялся в денежном плане, был директором завода тамошней деревни своей, да еще с дедом моим подрабатывали на пару, где только можно было. Ну, мужик на выданье, короче говоря. Все при нем: и хозяйство, и деньги, и ум, и красота, и трудолюбие. От девок отбоя не было, только жениться он не особо торопился. Все по работе сновал, по хозяйству матери помогал, о девках некогда думать было.
Но вот как-то уговорили его друзья с гитаркой и небольшим провиантом на природу отправиться, посидеть, песни пораспевать, отдохнуть от повседневной рутины. Согласился Иван на свою голову.
Привязалась там к нему девчонка. Пригляделся он ей, да и она ему поначалу тоже, однако, как выше я писала, в вопросе отношений Ваня не спешил.

После похода он опять в работу с головой ушел, с девочкой той виделся только редкими встречами, а ей, видать уж замуж невтерпеж, так и обижалась на него. Видимо, пока Иван в делах пропадал, надумала она себе много всякого, либо "подружки" нашептали, но когда Ваня все же встречу ей назначил, вылила она него поток своих обид, да такой, что у Ивана что-то дальше с ней продолжать в миг отбило.
"Видно, не нравлюсь я тебе, потому что бедная?! - кричала она, краснея от злобы. - Мне говоришь, что времени у тебя нет, а сам с другой гуляешь?! Видели тебя с другой, говорят, городской красавицей. Да что толку, мне не по карману твоя любовь! Я же нищая!".
Остановишь разве бабью злобу и подружек-клеветниц? Сначала Ваня хотел оправдаться, что не было никакой другой, что сплетни это все глупые, а когда девушка тараторить про богатство и бедность стала, так он рукой махнул и пошел восвояси.

После этого случая девчонка с глаз долой пропала. Пару месяцев ее Иван не видел, да и потом вовсе про нее забыл, пока вновь она на горизонте не появилась. Только изменилась кардинально.
Явилась прямо на завод, якобы к знакомому или по делам (не могу с уверенностью сказать). Иван увидел ее в коридоре, а она весело щебетала с одним из коллег. Одета была с иголочки, элегантно, но по деревенским меркам - вызывающе: красное обтягивающее платье, красные туфли-лодочки, черный пиджачок с красной бусиной-брошью, которая выглядела, как алые капли крови.
Девушка увидела Ивана и повернулась к нему, хитро улыбнувшись. Ваня успел подметить и новую прическу: раньше она носила только тугую косу, а теперь аккуратно подстриженные белокурые волосы ровными прядями спадали до плеч.
- Привет, Ванечка! - обратилась она к нему все с той же улыбкой. - Я вижу, ты все еще здесь. Все неистово трудишься?
- А куда я денусь. Да, тружусь. Что еще делать? - ответил он ей.
- Невесту так и не нашел? - девушка скривила губы в усмешке.
- Нет.
- Как жаль. Съездил бы в город, там есть девицы тебе по карману...
Иван кулаки сжал, сразу разговор тот вспомнив, когда она на него все обиды свои вылила, но виду не подал. Промолчал.
- А я вот, наверное, скоро в город перееду, как дела свои устрою. Как видишь, в гору они у меня пошли.
Девушка та всячески намекала Ивану на встречу, улыбалась, хихикала, прикасалась как бы невзначай, но видел Иван во всем этом что-то лживое, да и сам взгляд девушки его тогда насторожил. Даже больше - напугал. Глаза были как чужие, что-то в них было нечеловеческое и жуткое, а что - Иван понять не мог. Наскоро с ней попрощался и ушел к себе в кабинет.

Потом в деревне слушок пошел, что и взаправду она в городе где-то работает и частенько туда уезжает, а как приедет, то неделями ее не слышно и не видно. С местными общаться перестала, подружек более не имела. Ваня по своей занятости с ней тоже не пересекался, да и она на завод больше не заглядывала.
Так полгода прошло, за эти полгода два ухажера у той девушки было из деревни, однако они по странным обстоятельствам оба скончались. Один повесился во дворе собственного дома, взяв ремень от своих брюк, а второй зарезал жену и сам себя потом заколол. Странность в том, что до всего этого они были оба веселыми, жизнерадостными людьми, ничего в жизни у них плохого не было, а тут загубили все за единый миг. Ваня все это от своей матери узнал, а потом от друзей и коллег по работе. Потом и сам через вот эти полгода девушку встретил снова. И не узнал.
Она его возле дома вечером поджидала, притаилась на лавочке как тень. Иван ее сначала не заметил, а как заметил, то сначала и не узнал: старуха самая настоящая сидела перед ним. За какие-то полгода из красавицы превратилась в страшную пожилую женщину. Девушкой язык не поворачивался назвать. Она с ним первая заговорила:
- Я, Вань, с тобой попрощаться пришла.
- Почему? С тобой что-то случилось?
- Замуж я выхожу, не увидишь ты меня больше здесь, - она поднялась с лавки, подошла к Ивану и посмотрела ему прямо в глаза.
Вот тогда Иван еще больше перепугался. Взгляд был по-прежнему юный, молодой, но было все же в них что-то чужое, холодное и страшное. Как будто бы глаза были и нее вовсе. Само лицо ссохшееся, с морщинами, будто всю кровь выпили.
Иван рассказывал, что когда распрощались, то она обернулась, а ему показалось (может, нет), что глаза у нее сверкнули, как у кошек сверкают в темноте.
Всю ночь тогда не спал, все ее лицо страшное перед глазами маячило.

За кого она замуж собиралась, Иван так и не узнал. Потом только слышал, что родственники у нее приехали с севера, стали ее по больницам возить, так как той совсем худо стало. Чахла на глазах, а врачи только руками разводили.
Позже девушка умерла. Умирала долго и страшно, харкала кровью, хрипела, орала как зверь, выла страшным воем. Родня с ней боялась оставаться, но что делать, не бросать же ее.
Как потом рассказывали по деревне, после ее смерти, в ее же доме все зеркала треснули, а собаки такой хай на всю ночь подняли, что вся деревня стояла на ушах.
Что касается жениха, то никого у нее не было вроде как, в городе она не работала, а куда ездила - до сих пор никому неизвестно. Бабульки местные шептались, что с нечистым связалась, так как в доме у нее нашли свечи, тряпье какое-то черное, мол, даже банку с мухами, а еще пару травяных кукол.
Такая вот история.

Передала со слов бабушки, могла чего и перепутать, но ни слова не приврала, рассказала все так, как оно есть. Судить вам.
Сегодня, 01:57 by LynxПросмотров: 535Комментарии: 3
+15

Ключевые слова: Любовь зависть нечистая ведьма колдовство авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: VicZhou
Сегодня, 02:56
+2
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 343
Сын и отец обладают одинаковым вкусом в выборе женщин, но, надеюсь, сыну повезло и история не продолжится.
Зарегистрирован: 18.10.2013
 
#2 написал: adder
Сегодня, 06:42
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 7
Комментариев: 104
не зря мне всегда дедушка говорил: "несчастная баба как граната без чеки - черт ее знает, что выкинет"
Зарегистрирован: 19.10.2015
#3 написал: Forgotten Doll
Сегодня, 06:51
0
Группа: Посетители
Репутация: (177|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 129
Быть может та неведома дама совсем голову потеряла от Ивана? С ума начала сходить, пытаясь привлечь его внимание? Вот и счахла совсем? what
Зарегистрирован: 4.08.2015
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.