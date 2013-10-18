Любовь не по карману

Lynx Просмотров: 535 Комментарии: 3 +15 Сегодня, 01:57 by

Эту историю рассказывала мне бабушка. Когда я была маленькой и часто гостила у нее с дедушкой летом в деревне, мы часто ездили в гости к одному человеку - знакомому дедушки. Вот об этом знакомом и пойдет речь.Недавно этот знакомый (назовем его Иваном) отгулял свадьбу своего третьего сына. Молодая жена - просто красавица (по словам бабушки): маленькая такая, фигуристая блондиночка с голубыми глазами. Сын Ивана с ней трясется, как с писаной торбой, пылиночки сдувает, но не суть.Суть в том, что Ивану девчонка не по душе пришлась. Ну... как не по душе, спорить с сыном не стал, свою неприязнь не показывает, а при виде девушки его всего как наизнанку переворачивает. Девушка сама хорошая, а вот воспоминания молодости Ивана будит, да и какие воспоминания... Слишком уж она похожа на особу одну, при воспоминании у которой у Ивана аж зуб на зуб не попадает.А было это еще в годах 80-х примерно. Иван тогда хорошо поднялся в денежном плане, был директором завода тамошней деревни своей, да еще с дедом моим подрабатывали на пару, где только можно было. Ну, мужик на выданье, короче говоря. Все при нем: и хозяйство, и деньги, и ум, и красота, и трудолюбие. От девок отбоя не было, только жениться он не особо торопился. Все по работе сновал, по хозяйству матери помогал, о девках некогда думать было.Но вот как-то уговорили его друзья с гитаркой и небольшим провиантом на природу отправиться, посидеть, песни пораспевать, отдохнуть от повседневной рутины. Согласился Иван на свою голову.Привязалась там к нему девчонка. Пригляделся он ей, да и она ему поначалу тоже, однако, как выше я писала, в вопросе отношений Ваня не спешил.После похода он опять в работу с головой ушел, с девочкой той виделся только редкими встречами, а ей, видать уж замуж невтерпеж, так и обижалась на него. Видимо, пока Иван в делах пропадал, надумала она себе много всякого, либо "подружки" нашептали, но когда Ваня все же встречу ей назначил, вылила она него поток своих обид, да такой, что у Ивана что-то дальше с ней продолжать в миг отбило."Видно, не нравлюсь я тебе, потому что бедная?! - кричала она, краснея от злобы. - Мне говоришь, что времени у тебя нет, а сам с другой гуляешь?! Видели тебя с другой, говорят, городской красавицей. Да что толку, мне не по карману твоя любовь! Я же нищая!".Остановишь разве бабью злобу и подружек-клеветниц? Сначала Ваня хотел оправдаться, что не было никакой другой, что сплетни это все глупые, а когда девушка тараторить про богатство и бедность стала, так он рукой махнул и пошел восвояси.После этого случая девчонка с глаз долой пропала. Пару месяцев ее Иван не видел, да и потом вовсе про нее забыл, пока вновь она на горизонте не появилась. Только изменилась кардинально.Явилась прямо на завод, якобы к знакомому или по делам (не могу с уверенностью сказать). Иван увидел ее в коридоре, а она весело щебетала с одним из коллег. Одета была с иголочки, элегантно, но по деревенским меркам - вызывающе: красное обтягивающее платье, красные туфли-лодочки, черный пиджачок с красной бусиной-брошью, которая выглядела, как алые капли крови.Девушка увидела Ивана и повернулась к нему, хитро улыбнувшись. Ваня успел подметить и новую прическу: раньше она носила только тугую косу, а теперь аккуратно подстриженные белокурые волосы ровными прядями спадали до плеч.- Привет, Ванечка! - обратилась она к нему все с той же улыбкой. - Я вижу, ты все еще здесь. Все неистово трудишься?- А куда я денусь. Да, тружусь. Что еще делать? - ответил он ей.- Невесту так и не нашел? - девушка скривила губы в усмешке.- Нет.- Как жаль. Съездил бы в город, там есть девицы тебе по карману...Иван кулаки сжал, сразу разговор тот вспомнив, когда она на него все обиды свои вылила, но виду не подал. Промолчал.- А я вот, наверное, скоро в город перееду, как дела свои устрою. Как видишь, в гору они у меня пошли.Девушка та всячески намекала Ивану на встречу, улыбалась, хихикала, прикасалась как бы невзначай, но видел Иван во всем этом что-то лживое, да и сам взгляд девушки его тогда насторожил. Даже больше - напугал. Глаза были как чужие, что-то в них было нечеловеческое и жуткое, а что - Иван понять не мог. Наскоро с ней попрощался и ушел к себе в кабинет.Потом в деревне слушок пошел, что и взаправду она в городе где-то работает и частенько туда уезжает, а как приедет, то неделями ее не слышно и не видно. С местными общаться перестала, подружек более не имела. Ваня по своей занятости с ней тоже не пересекался, да и она на завод больше не заглядывала.Так полгода прошло, за эти полгода два ухажера у той девушки было из деревни, однако они по странным обстоятельствам оба скончались. Один повесился во дворе собственного дома, взяв ремень от своих брюк, а второй зарезал жену и сам себя потом заколол. Странность в том, что до всего этого они были оба веселыми, жизнерадостными людьми, ничего в жизни у них плохого не было, а тут загубили все за единый миг. Ваня все это от своей матери узнал, а потом от друзей и коллег по работе. Потом и сам через вот эти полгода девушку встретил снова. И не узнал.Она его возле дома вечером поджидала, притаилась на лавочке как тень. Иван ее сначала не заметил, а как заметил, то сначала и не узнал: старуха самая настоящая сидела перед ним. За какие-то полгода из красавицы превратилась в страшную пожилую женщину. Девушкой язык не поворачивался назвать. Она с ним первая заговорила:- Я, Вань, с тобой попрощаться пришла.- Почему? С тобой что-то случилось?- Замуж я выхожу, не увидишь ты меня больше здесь, - она поднялась с лавки, подошла к Ивану и посмотрела ему прямо в глаза.Вот тогда Иван еще больше перепугался. Взгляд был по-прежнему юный, молодой, но было все же в них что-то чужое, холодное и страшное. Как будто бы глаза были и нее вовсе. Само лицо ссохшееся, с морщинами, будто всю кровь выпили.Иван рассказывал, что когда распрощались, то она обернулась, а ему показалось (может, нет), что глаза у нее сверкнули, как у кошек сверкают в темноте.Всю ночь тогда не спал, все ее лицо страшное перед глазами маячило.За кого она замуж собиралась, Иван так и не узнал. Потом только слышал, что родственники у нее приехали с севера, стали ее по больницам возить, так как той совсем худо стало. Чахла на глазах, а врачи только руками разводили.Позже девушка умерла. Умирала долго и страшно, харкала кровью, хрипела, орала как зверь, выла страшным воем. Родня с ней боялась оставаться, но что делать, не бросать же ее.Как потом рассказывали по деревне, после ее смерти, в ее же доме все зеркала треснули, а собаки такой хай на всю ночь подняли, что вся деревня стояла на ушах.Что касается жениха, то никого у нее не было вроде как, в городе она не работала, а куда ездила - до сих пор никому неизвестно. Бабульки местные шептались, что с нечистым связалась, так как в доме у нее нашли свечи, тряпье какое-то черное, мол, даже банку с мухами, а еще пару травяных кукол.Такая вот история.Передала со слов бабушки, могла чего и перепутать, но ни слова не приврала, рассказала все так, как оно есть. Судить вам.

Ключевые слова: Любовь зависть нечистая ведьма колдовство авторская история

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