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Истории из жизни

Как я спасла мужа

Мы с мужем крепко поругались. В те годы он много работал и редко бывал дома. Да, зарабатывал, мы купили квартиру в только что построенном доме, который еще не был весь заселен. Мы мало виделись, а при встречах ссорились. Я укоряла мужа в том, что он не уделяет внимания мне и ребенку, его никогда нет дома, я ревновала – известная история.

И вот он мне сообщает, что едет в поездку на все выходные. По бизнесу. Я устроила ему скандал, он тоже не стерпел, накричал, выскочил из квартиры, и я услышала, как внизу завелась и уехала его машина. Я плакала и злилась.
Потом я вдруг вспомнила, что мой милый едет далеко. В ночь, да еще по очень плохой, нечищеной зимней дороге. Конечно, об этом надо было думать до скандала, и то, что он был такой расстроенный и выведенный из себя, за рулем ночью — не давало мне покоя. Я вдруг поняла, что крепко накосячила и не знала, что мне делать. Я испугалась и стала молиться. Я просила всех святых, чтоб сберегли моего мужа в дороге, каялась и просила прощения.
И вдруг по комнате поплыл чудесный аромат. Зимой, при закрытых форточках. При полупустом доме (на нашем этаже никто не жил, кроме нас). Я перестала читать "Отче наш", и запах исчез. Еще подождала и продолжила молитву – запах растекся по всей комнате, такой тонкий, успокаивающий…

Муж вернулся в воскресенье вечером. Мы обнялись и поцеловались без слов, мне было стыдно за скандал, а он мне рассказал, что той ночью он чуть не погиб. Из-за поворота на него вынеслась тяжелая фура, вырулить в кювет муж не мог – дорога была с глубокой обледенелой колеёй. Он просто закрыл глаза и понял, что конец. Когда газа открыл, увидел, что поворот они оба проехали, и шофер с фуры бежит к нему — оба не поняли, как им удалось разъехаться. Даже по следам смотрели и решили, что это какая-то фантастика. Столкновение было неизбежным.
А я знаю — это мне знак был. Вымолила я его. Урок мне был на всю жизнь.
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:56
Сегодня, 12:56 by CoverПросмотров: 232Комментарии: 4
+7

Ключевые слова: Ссора муж командировка фура дорога молитва ночь

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Комментарии

#1 написал: az.ecmb
Сегодня, 13:10
+3
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Публикаций: 2
Комментариев: 817
Был у меня случай подобный, только без драматизма излишнего - глаз никто не закрывал и из машин не выскакивал. Идиот один прям перед носом с обочины моей стороны дороги резко так левый поворот отчебучил. Я "перестановку" влево сделал, км на 70 в час. Только бестолку это было - шустро больно он вильнул. Принимал я его на капот в правую половину моего анфаса. Только удара почему-то не было. Ну я и останавливаться не стал. А приятель на второй машине, что за мной шёл, уже потом сказал: "ты сквозь него проехал". И тоже толком не сумел понять, почему "мяса" не случилось.
Зарегистрирован: 8.11.2014
  
#2 написал: PUFIK
Сегодня, 13:14
+2
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Комментариев: 1 755
Блин, ну тут уж выбирать: или муж много работает, чтоб обеспечить семье достойный уровень жизни, или целыми днями с женой дома сидит. Это же ясно как божий день. И зачем было бедному мужику настроение перед дальней дорогой портить?

az.ecmb, ого-го твоя история даже интересней. Если все видели эту машину, значит не показалось. Хорошо, хоть все обошлось.
Зарегистрирован: 8.07.2013
     
#3 написал: az.ecmb
Сегодня, 13:17
+1
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Публикаций: 2
Комментариев: 817
Цитата: PUFIK
ого-го твоя история даже интересней. Если все видели эту машину, значит не показалось. Хорошо, хоть все обошлось

У меня всё же есть объяснение. Были кое-какие сопутствующие обстоятельства, только распространяться о них не буду.
А случилось на выезде из Гатчины в сторону Питера. Там слева бензоколонка, куда тот мужик ломанулся не глядя.
Нет, конечно не показалось. Идиот тот так и остался там стоять. Приятель когда его объезжал, даже лицо его разглядел. Но тоже решил - пусть сидит и штаны сушит
Зарегистрирован: 8.11.2014
  
#4 написал: Talisha
Сегодня, 13:28
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Публикаций: 33
Комментариев: 1 725
Хорошая, поучительная для жен история!! Нельзя ругаться в дорогу. И по силе после материнской молитва жены за мужа вторая, так что оберегла она его!
Зарегистрирован: 18.05.2015
      
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