Как я спасла мужа

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:56

Cover Просмотров: 232 Комментарии: 4 +7 Сегодня, 12:56 by

Мы с мужем крепко поругались. В те годы он много работал и редко бывал дома. Да, зарабатывал, мы купили квартиру в только что построенном доме, который еще не был весь заселен. Мы мало виделись, а при встречах ссорились. Я укоряла мужа в том, что он не уделяет внимания мне и ребенку, его никогда нет дома, я ревновала – известная история.И вот он мне сообщает, что едет в поездку на все выходные. По бизнесу. Я устроила ему скандал, он тоже не стерпел, накричал, выскочил из квартиры, и я услышала, как внизу завелась и уехала его машина. Я плакала и злилась.Потом я вдруг вспомнила, что мой милый едет далеко. В ночь, да еще по очень плохой, нечищеной зимней дороге. Конечно, об этом надо было думать до скандала, и то, что он был такой расстроенный и выведенный из себя, за рулем ночью — не давало мне покоя. Я вдруг поняла, что крепко накосячила и не знала, что мне делать. Я испугалась и стала молиться. Я просила всех святых, чтоб сберегли моего мужа в дороге, каялась и просила прощения.И вдруг по комнате поплыл чудесный аромат. Зимой, при закрытых форточках. При полупустом доме (на нашем этаже никто не жил, кроме нас). Я перестала читать "Отче наш", и запах исчез. Еще подождала и продолжила молитву – запах растекся по всей комнате, такой тонкий, успокаивающий…Муж вернулся в воскресенье вечером. Мы обнялись и поцеловались без слов, мне было стыдно за скандал, а он мне рассказал, что той ночью он чуть не погиб. Из-за поворота на него вынеслась тяжелая фура, вырулить в кювет муж не мог – дорога была с глубокой обледенелой колеёй. Он просто закрыл глаза и понял, что конец. Когда газа открыл, увидел, что поворот они оба проехали, и шофер с фуры бежит к нему — оба не поняли, как им удалось разъехаться. Даже по следам смотрели и решили, что это какая-то фантастика. Столкновение было неизбежным.А я знаю — это мне знак был. Вымолила я его. Урок мне был на всю жизнь.

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