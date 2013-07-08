Лохматенькие поселенцы

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:47

Cover Просмотров: 233 Комментарии: 2 +6 Сегодня, 12:47 by

Перед глазами — необъяснимо красивое село Стеньшино, в котором родился Александр Николаевич Лодыгин, изобретатель лампы накаливания. Чудная туевая роща, между прочим, единственная в Центрально-Чернозёмной полосе, больше эти туи нигде не растут. Сейчас каждая пронумерована и охраняется. Красота неописуемая в этих местах! Но, к сожалению, жилых дворов осталось пять. Дороги нет, те, у кого остались там родственники, пробивают дорогу к селу через поле на «нивах», если дождь, не проедешь, да и в снег тяжеловато. Осталась только от села роща, развалины клуба, школы и домов. В общем, на данный момент село практически отрезано от внешнего мира.Село славится не только прекрасными видами, но и всякой нечистью. Вроде есть местная страшилка, что из Стеньшино нельзя ничего брать себе, так как раньше много ведьм и колдунов было, и можно ненароком взять их вещи, что чревато плохими последствиями. Ещё очень много болот, не очень глубоких, но люди каким-то образом тонут.Мы же часто ездили туда отдыхать. Тихо, спокойно и воздух чистый. У одного из друзей по имени Антон бабулька там живёт. Живёт, конечно же, одна, поэтому рада всегда гостям. Вот созвонились, мол, давайте соберёмся вчетвером, Антон со своей супругой и я со своим мужем, сосисок пожарим. Мы с моим согласились отвлечься от вечного ремонта и развеяться. Оставили машину в соседнем селе и пересели к Антону в «ниву».Как назло, начался дождь, дорогу размыло, машину заносит на каждом повороте. Около часа пути прошло, и мы подъехали к первому знакомому дому. Живёт там относительно молодая пара по сравнению с местными бабульками — Наташа и Андрей, им около 40 лет. Останавливаемся поздороваться, а на Наташе лица нет. Дальше сама история с её слов.В общем, со свекровью стали происходить странные вещи. Бабульке 87 лет, понятно, что возраст и так далее, но говорю сразу — бабуля вполне адекватная, непьющая.Как-то приходит ко мне (а жили в одном дворе) и жалуется:— Наташа, спать не могу, страшно! Дай какую-нибудь таблетку, они мне уснуть мешают.— Мама, кто они? И с каких пор ты спрашиваешь таблетки?До этого страшно боялась таблеток, голова разболится — Наташа ей таблетку, а та платочком её накроет и с лопухом на голове ходит.Начала, говорит, замечать, что мать и вправду спит плохо, свет не выключает в спальне. Начала подробно спрашивать, мол, почему не спишь и кто это «они», которые мешают спать? Бабуля назвала их лохматенькими, один с рыбьей головой, а вторая самочка.— Ложатся в ноги, а мне тяжело. Они сказали, что как потеплеет на улице, так уйдут, а сейчас холодно, мы у тебя поживём. Так-то они мне не докучают, боюсь, что он меня иссильничает.Наташа всё подшучивала:— Бабка, тебе чё, замуж, что ли, выходить? Не бойся.Всё бы ничего, возвращаются Наташа с мужем домой поздно уже, около часу ночи. Наташа к свекрови заглянула, вроде спит комочком на диване.Утром нету бабки. А на диване комочек, который Наташа приняла за свекровь, из курток. Искали, где можно только было, ну куда пойдёт бабуля? Погреб, колодец, к соседям, нет нигде! Пять суток с милицией, с кинологами, с волонтёрами. Глухо.Пошёл Андрюха на охоту, забрёл в болотце, в нём по колено даже нет, смотрит — кочка. Прошёл мимо. Потом в голове мысль: не было тут никаких кочек. Переворачивает, а там мать. В ночнушке, сверху в штанах и в тулупе. Самое интересное, что это место прочёсывали не раз и болото мелкое.— Вот так, — сказала Наташа. — Завтра похороны.Жутко, конечно, кто что подумает. А у меня в ту ночь коленки тряслись.

Ключевые слова: Деревня глушь болото старушка нечисть существа смерть

Другие, подобные истории: