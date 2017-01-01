Заброшенная церковь

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:23

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Есть в Кировской области в Орловском районе село Подрелье, известное в наших краях своей заброшенной и очень старой церковью. Построена она была примерно в 18-м веке. Говорят, что до этого на этом месте была виселица, на которой вешали преступников. И чтобы освятить это место, построили церковь. В период революции, как и везде, храмы и церкви разрушали, не миновало это место и то, что с крыши, по слухам, сбрасывали священнослужителей.В наши дни у этой церкви дурная слава, потому что в этом месте происходят странные вещи, люди видят призраков, а само место словно накрыто каким-то куполом, потому что охватывает страх.Находится церковь у обрыва, поодаль с двух сторон тоже обрывы, с третьей же — поле. Буквально лет 7-8 назад еще можно было найти надгробия со стороны обрыва, тоже старинные, полуразрушенные. Сейчас и церковь с каждым годом всё больше рушится, внутри опасно ходить из-за падающих с крыши кирпичей, вандалы спилили всё железо, что было внутри.Говорят, что под обрывом у церкви живет какой-то злой дух. Во времена СССР церковь хотели восстановить, но при работах погиб рабочий. Еще от постройки идет подземный ход, в 50-60 годах из соседней деревни мальчишки полезли в него и их засыпало, детей так и не нашли, а ход взорвали.Что видела моя подруга, из ее рассказа.С молодым человеком она поехала туда, поставили у обрыва палатку, развели костер, уже ночью увидели огни над церковью, летавшие и складывающиеся в разные фигуры. Я не особо верила подруге, пока на следующий год с ней и с друзьями не поехали отдохнуть в Подрелье.Стемнело, мы сидели у костра, я посмотрела на церковь и увидела поднимающийся белый шар, сказала остальным, и мы смотрели на это нечто. Вроде это была луна, но она поднялась из-за церкви примерно за минуту, вышла за этой время на небо и дальше пошла ходом, как обычная луна, медленно. Меня это поразило, а друзья махнули рукой.При следующем приезде слышали ночью тихие и неясные мужские голоса из церкви. Точно могу сказать, что людей внутри не было.Еще случай. Поехали мы уже поздно в Подрелье, на месте нас должен был ждать знакомый с разведенным костром и с поставленными палатками. Это был август, темнело уже рано, приехали часов в 10 вечера. А идти от дороги долго, около часа, через деревню, потом через заросли и лес, затем подниматься по крутому оврагу, а там через поле к обрыву недалеко от церкви.Поднялись мы по оврагу, идем метрах в 30 от церкви, смотрим — одна только стена освещена словно прожектором, свет за эту стену не выходит, машин рядом нет. Прошли к обрыву, а знакомый парнишка затушил костер и собирает вещи. Спрашиваем, мол, куда ты и почему? Он нам ответил, что от церкви к нему шел старик, парнишка на него вскользь обратил внимание, мало ли, может, из деревни пришел. Потом глядь — а старика нет, как ветром сдуло. Тут только вариант один, что прыгнул в овраг, но там кусты, было бы слышно шаги. В итоге успокоили его и сами успокоились, снова разбили лагерь и устроились на ночь.Но природа там очень красочная, году в 2006-2007 делала фотографии. На одной, на фоне черного леса, увидела какое-то пятно. Когда увеличила, силуэт показался похожим на летящего ангела в длинном платье с вытянутыми вперед руками. К сожалению, несколько лет назад жесткий диск приказал долго жить, поэтому фотографии не сохранились.Еще один момент. Напротив церкви у еще одного оврага стоит заброшенный дом. Сейчас его уже почти разобрали на дрова, а тогда, в далеких 2006-2008 годах, он был цел. Мебель стояла в доме, печь, занавески висели. Я нашла старое письмо и забрала его домой. Атмосфера была такая, что люди просто встали и ушли, бросив всё. Когда уже дома разбирала спустя пару лет свои старые вещи, обнаружила, что письма того у меня уже нет. Куда делось — не знаю.Раза-два ночевали в самой церкви. Первый раз с подругой, но долго не смогли там быть, нас охватила паника, какое-то удушье, этот колпак воздушный ощутили на себе, словно если бы захотели сбежать, наткнулись бы на невидимую стену. В другой раз ездила с друзьями года два назад. Уже ничего не было такого. Может, сказалось, что они прожженные атеисты. Я тоже неверующая, но в привидений и во что-то потустороннее верю.В те места не ездили уже давно. Наверное, сказалось и то, что устали в одно место ездить.

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