Minnie the Corpse

Volteror Просмотров: 28 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 13:26 by

Не давно, недели 2 назад, я увидел ролик который поразил меня на столько что я решил выложить его сюда.Я ретро-люб и не давно прохаживался по барахолке и увидел, что один мужик продаёт видик, вместе с кассетами. У спешно его купив мой взор пал на одну MiniDV кассету, подписанную как, Minnie the corpse, в переводе, Труп Минни. Это название мне напомнило мне название мультфильма созданного ещё в 1932 годуон назывался Minnie the Moocher. Эту кассету я тоже купил. Придя домой сразу же взял MiniDV камеру, подключил её к плате захвата видео, вставил кассету и начал проигрывать её. Но программа очень часто вылетала и была файл с видео. Но после около 8 дней усердной работы кассета поддалась, хоть видео и в ужасном качестве но всё же.Я посмотрел это видео и ощутил чувство тревоги, но ничего более. "Хмм может завтра эту видашку показать корешу, мы как раз догаварились чтобы он пришел в гости ко мне" подумал я. И уже завтра мой друган пришёл я сказал, что недавно нашёл одно странное видео, и хочу ему показать. Он ответил "Давай показывай", включив ему видео я пошёл на кухню ставить чайник, плита ни как не загоралась, но всё же попытки с 4 я смог её зажечь и пошел в комнату.Но зайдя в неё я оцепенел, мой друг лежал на полу и повторял лишь одну фразу "Минни мертва". И с каждым разом всё громче и громче. Выйдя из ступора я дал леща корешу и он пришёл в себя. Как жеш я тогда обасрался. И мои планы отправить ролик другому товарищу изменились.Завтра я позвал второго друга, давайте для удобства будем называть его Вова. И так, Вове я тоже включил это видео, и где то через полторы минут просмотра, Вован на кинулся на меня и стал обвинять в убийстве Минни. Кое как повалив его попробовал поступить как в прошлый раз, не помогло. Но на столе я заметил бутылку и мгновенно схватив её со стола, облил друга водой и тот пришёл в себя.Вот моя история связанная с этим видео, а так же я прилагаю фотку кассеты и само видео.

Ключевые слова: Видео кассета мультфильм авторская история

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