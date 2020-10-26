Нам не удобно смотреть к вам в окно...

Летяга Просмотров: 136 Комментарии: 7 +7 Сегодня, 11:32 by

Дело происходит в США.Обед, жена занята делами по дому. Вдруг стук в дверь. Далее со слов жены.- Привет, соседка, – на пороге стояла наша соседка сбоку, женщина с двумя детьми и мужем.- Привет. Что-то хотели?- Что это у вас тут стоит?- Где?- Да вот тут, – мадам тычет пальцем. Рядом с окном стоят горшки с цветами и еще синее ведро, в котором земля для посадки еще парочки растений.- Вы про синюю тару?- Нет, нет, вон там, на окне.Жена напряглась, чего же там у нас у окна стоит. К слову, у соседки жуткий акцент, а на каком из имеющихся в мире языков она говорит непонятно, не испанский, и уж точно английский ей не родной, так как для понимания, что говорит эта дама, необходимо напрягать оба уха, мозг и остальные фибры души.- Статуэтка на окне.- А! Вы про игрушку. А что не так?- А что за статуэтка такая?- Это Анубис, – тут нужно дополнить, что жена его поставила в качестве охранного зверя от всяких гадостей и всего остального, во что верит прекрасный пол, лицом на улицу. Как бы квартира за его спиной, но он внутри, в квартире, не на улице.- Немедленно уберите! Он мне мешает.- Что, простите? – жена обалдела от того, каким тоном ей это сказали. С одной стороны вежливо, а с другой принудительно.- Уберите немедленно эту фигурку, она меня раздражает. Я не могу нормально смотреть в ваше окно. Статуэтка меня откровенно пугает.Жена обалдела ещё сильнее. Так как окна выходят во внутреннюю часть здания и комната, где на подоконнике стоит Анубис, детская, там живет дочь шести месяцев. От этого вопрос:– Какого лешего вы к нам вообще в окно смотрите? И чем вам фигурка не понравилась?- Просто не нравится и все. А кто такой Анубис? – вопрос "чего вы смотрите" мадам пропустила.- Мифологическое египетское божество.- Вы что, египтяне?– Русские, а фигурка - это мое лично увлечение.В этот момент вышел сосед из другой квартиры и дама обменявшись с ним любезностями на своем языке, и историей, тыча на мою жену пальцем, заявила - Тогда, выкиньте его нафиг или уберите подальше в комнату.Мужик, поняв, что тут ругаются бабы, свалил в закат от греха подальше.На этой шикарной ноте жена отправила соседку подальше со словами:– Сами разберемся и с мужем обговорим ваше предложение. До свиданья.- Ты над этим подумай, – прищурившись и немного злобно сказала тетя и укатила к себе в хату за углом.Уровень идиотизма и комичности зашкаливает. А фигурку убирать не будем, так как за ту неделю, что она стоит, у нас из полной жопы вырулили дела в нормальное русло, а вот у этой бабы начались мелкие проблемы в виде сломанной машины и всякой чепухи.Фото защитника ниже.Автор - MaxTvard.

Ключевые слова: Анубис фигурка наглость маразм окно соседи статуэтка

Другие, подобные истории: