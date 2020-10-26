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Несерьезные истории

Нам не удобно смотреть к вам в окно...

Дело происходит в США.
Обед, жена занята делами по дому. Вдруг стук в дверь. Далее со слов жены.

- Привет, соседка, – на пороге стояла наша соседка сбоку, женщина с двумя детьми и мужем.

- Привет. Что-то хотели?

- Что это у вас тут стоит?

- Где?

- Да вот тут, – мадам тычет пальцем. Рядом с окном стоят горшки с цветами и еще синее ведро, в котором земля для посадки еще парочки растений.

- Вы про синюю тару?

- Нет, нет, вон там, на окне.

Жена напряглась, чего же там у нас у окна стоит. К слову, у соседки жуткий акцент, а на каком из имеющихся в мире языков она говорит непонятно, не испанский, и уж точно английский ей не родной, так как для понимания, что говорит эта дама, необходимо напрягать оба уха, мозг и остальные фибры души.

- Статуэтка на окне.

- А! Вы про игрушку. А что не так?

- А что за статуэтка такая?

- Это Анубис, – тут нужно дополнить, что жена его поставила в качестве охранного зверя от всяких гадостей и всего остального, во что верит прекрасный пол, лицом на улицу. Как бы квартира за его спиной, но он внутри, в квартире, не на улице.

- Немедленно уберите! Он мне мешает.

- Что, простите? – жена обалдела от того, каким тоном ей это сказали. С одной стороны вежливо, а с другой принудительно.

- Уберите немедленно эту фигурку, она меня раздражает. Я не могу нормально смотреть в ваше окно. Статуэтка меня откровенно пугает.

Жена обалдела ещё сильнее. Так как окна выходят во внутреннюю часть здания и комната, где на подоконнике стоит Анубис, детская, там живет дочь шести месяцев. От этого вопрос:

– Какого лешего вы к нам вообще в окно смотрите? И чем вам фигурка не понравилась?

- Просто не нравится и все. А кто такой Анубис? – вопрос "чего вы смотрите" мадам пропустила.

- Мифологическое египетское божество.

- Вы что, египтяне?

– Русские, а фигурка - это мое лично увлечение.

В этот момент вышел сосед из другой квартиры и дама обменявшись с ним любезностями на своем языке, и историей, тыча на мою жену пальцем, заявила - Тогда, выкиньте его нафиг или уберите подальше в комнату.

Мужик, поняв, что тут ругаются бабы, свалил в закат от греха подальше.

На этой шикарной ноте жена отправила соседку подальше со словами:

– Сами разберемся и с мужем обговорим ваше предложение. До свиданья.

- Ты над этим подумай, – прищурившись и немного злобно сказала тетя и укатила к себе в хату за углом.

Уровень идиотизма и комичности зашкаливает. А фигурку убирать не будем, так как за ту неделю, что она стоит, у нас из полной жопы вырулили дела в нормальное русло, а вот у этой бабы начались мелкие проблемы в виде сломанной машины и всякой чепухи.
Фото защитника ниже.

Нам не удобно смотреть к вам в окно...

Автор - MaxTvard.
Источник.

Сегодня, 11:32 by ЛетягаПросмотров: 136Комментарии: 7
+7

Ключевые слова: Анубис фигурка наглость маразм окно соседи статуэтка

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Комментарии

#1 написал: Елена Лис
Сегодня, 12:09
+1
Группа: V.I.P.
Репутация: (79|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 89
Даже не знала, что статуэтка Анубиса может уберечь от негатива. Почему-то проводник и судья в царстве мёртвых - у меня ассоциировался скорее с чем- то не очень хорошим, с болезнями или смертью. В любом случае, навряд ли рискнула бы поставить такую страсть в детскую:)
Сам рассказ хороший +
Зарегистрирован: 26.10.2020
#2 написал: Летяга
Сегодня, 14:15
+3
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (10726|-4)
Публикаций: 932
Комментариев: 9 401
Цитата: Елена Лис
навряд ли рискнула бы поставить такую страсть в детскую:)

У всех свои тараканы))
Но какова соседка! Ваши куклы, мол, мешают мне за вами подглядывать! Уберите!
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                
#3 написал: ARTEMIDA
Сегодня, 17:28
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1262|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 893
Ого, и ведь существуют же такие наглые клуши! Я бы еще ей под зад поддала, если бы ко мне заявилась, ишь ты! Анубис ничем не навредит, тем более, что он не связан никак с притягиванием или отталкиванием негатива, но тот, кто не разбирается, - будет видеть статуэтку и держать свои помыслы в руках так сказать. +++
Зарегистрирован: 27.02.2016
  
#4 написал: Темнокрыскин
Сегодня, 18:30
+1
Группа: Посетители
Репутация: (40|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 207
Читал где-то в ВК обсуждение о том, можно ли держать дома статуэтку Анубиса. Кто-то на серьёзных щах посоветовал отнести её в церковь и освЕтить (орфография сохранена). Представляю реакцию попа, если бы к нему обратились с такой просьбой. )))
Зарегистрирован: 7.03.2019
 
#5 написал: Елена Лис
Сегодня, 18:33
+2
Группа: V.I.P.
Репутация: (79|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 89
Цитата: Летяга
Цитата: Елена Лис
навряд ли рискнула бы поставить такую страсть в детскую:)

У всех свои тараканы))
Но какова соседка! Ваши куклы, мол, мешают мне за вами подглядывать! Уберите!

У меня примерно такая же соседка. Летом зашла к нам и говорит: " Вы зачем жалюзи повесили? Даже не видно, что вы делаете."
Я даже растерялась немного. И теперь помимо жалюзей, сверху ещё и шторы повесила smiley . Чтоб не подглядывали.
Зарегистрирован: 26.10.2020
#6 написал: Летяга
Сегодня, 18:44
0
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (10726|-4)
Публикаций: 932
Комментариев: 9 401
Цитата: Темнокрыскин
Кто-то на серьёзных щах посоветовал отнести её в церковь и освЕтить (орфография сохранена).

Всё тёмное должно быть освЕщено!
Вы даже не представляете, сколько подобных ляпов ликвидируют наши реды))
Елена Лис, ну значит вам ситуация должна быть знакома!
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                
#7 написал: Темнокрыскин
Сегодня, 18:46
0
Группа: Посетители
Репутация: (40|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 207
Цитата: Елена Лис
" Вы зачем жалюзи повесили? Даже не видно, что вы делаете."

Ох уж эти дёрёвенские замашки! laughing
Зарегистрирован: 7.03.2019
 
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