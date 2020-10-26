Нам не удобно смотреть к вам в окно...Дело происходит в США.
Обед, жена занята делами по дому. Вдруг стук в дверь. Далее со слов жены.
- Привет, соседка, – на пороге стояла наша соседка сбоку, женщина с двумя детьми и мужем.
- Привет. Что-то хотели?
- Что это у вас тут стоит?
- Где?
- Да вот тут, – мадам тычет пальцем. Рядом с окном стоят горшки с цветами и еще синее ведро, в котором земля для посадки еще парочки растений.
- Вы про синюю тару?
- Нет, нет, вон там, на окне.
Жена напряглась, чего же там у нас у окна стоит. К слову, у соседки жуткий акцент, а на каком из имеющихся в мире языков она говорит непонятно, не испанский, и уж точно английский ей не родной, так как для понимания, что говорит эта дама, необходимо напрягать оба уха, мозг и остальные фибры души.
- Статуэтка на окне.
- А! Вы про игрушку. А что не так?
- А что за статуэтка такая?
- Это Анубис, – тут нужно дополнить, что жена его поставила в качестве охранного зверя от всяких гадостей и всего остального, во что верит прекрасный пол, лицом на улицу. Как бы квартира за его спиной, но он внутри, в квартире, не на улице.
- Немедленно уберите! Он мне мешает.
- Что, простите? – жена обалдела от того, каким тоном ей это сказали. С одной стороны вежливо, а с другой принудительно.
- Уберите немедленно эту фигурку, она меня раздражает. Я не могу нормально смотреть в ваше окно. Статуэтка меня откровенно пугает.
Жена обалдела ещё сильнее. Так как окна выходят во внутреннюю часть здания и комната, где на подоконнике стоит Анубис, детская, там живет дочь шести месяцев. От этого вопрос:
– Какого лешего вы к нам вообще в окно смотрите? И чем вам фигурка не понравилась?
- Просто не нравится и все. А кто такой Анубис? – вопрос "чего вы смотрите" мадам пропустила.
- Мифологическое египетское божество.
- Вы что, египтяне?
– Русские, а фигурка - это мое лично увлечение.
В этот момент вышел сосед из другой квартиры и дама обменявшись с ним любезностями на своем языке, и историей, тыча на мою жену пальцем, заявила - Тогда, выкиньте его нафиг или уберите подальше в комнату.
Мужик, поняв, что тут ругаются бабы, свалил в закат от греха подальше.
На этой шикарной ноте жена отправила соседку подальше со словами:
– Сами разберемся и с мужем обговорим ваше предложение. До свиданья.
- Ты над этим подумай, – прищурившись и немного злобно сказала тетя и укатила к себе в хату за углом.
Уровень идиотизма и комичности зашкаливает. А фигурку убирать не будем, так как за ту неделю, что она стоит, у нас из полной жопы вырулили дела в нормальное русло, а вот у этой бабы начались мелкие проблемы в виде сломанной машины и всякой чепухи.
Фото защитника ниже.
Автор - MaxTvard.
Источник.
Сегодня, 11:32 by ЛетягаПросмотров: 136Комментарии: 7
Ключевые слова: Анубис фигурка наглость маразм окно соседи статуэтка