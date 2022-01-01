Мистическая Квартира

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 02:17

Причина: Изменен раздел.

Ruslan9595 Просмотров: 133 Комментарии: 0 -1 Вчера, 02:17 by

Всем доброго времени суток, недавно я писал свою историю про посуточную квартиру, и меня это заставило вспомнить события когда у меня не было своего жилья и я снял свою первую квартиру на долгосрок.Дело было так, бюджет мой был не слишком большой, и нужно было постараться найти вариант который бы меня устроил, обычно те что дешовые квартиры, они были в ужасном состоянии, а те что мне мне нравились стояли дорого для меня. И вот когда я можно сказать облазил весь интернет, мне попалось не плохая квартирка, я приехал что бы посмотреть, и уже надеялся что я зеселюсь, но хазяйка сказала мол платить ей нужно на два месяца вперёд обосновывая тем что, у неё до этого был жилец который пожил месяц и сьехал, и она не хочет постоянно искать новых жильцов. Я на такое конечно не согласился, так как бюджет не позволял, плюс же и риэлтору нужно заполнить. И вот риелтор говорит мол, есть одна квартира близко к центру, в том районе где мне как раз и хотелось, квартира трёшка с огромной ванной комнатой и в два раза дешевле, говорит поедим посмотришь. Мы поехали, он набрал хозяина и мне начали показать квартиру, квартира класс, обстановка правда непонятная, поклеяны обои хорошие, потолок сделан со светодиодными лампами, новые двери межкомнатные, но старый ковер наверно лет 30 ему, и стенка тоже такая же, они не очень в это вписывались но я на это не обращал внимание. Для жилья пригоден только зал, одна спальня пустая там стулья какие-то стояли только, вторая спальня там мебель старая какая-то, шкаф, две кровати, стол все савдеп. Что удивило почему такая большая ванная, блин это вторая комната по величине после зала, ну думаю тоже норм пойдет. Планировка квартиры таковая, заходишь в квартиру и попадаешь в середину коридора, на право ванная с туалетом, и там же проход в спальню пустую и дальше по коридору на кухню, а на лево зал где я буду жить, и с зала проход ещё в одну спальню. Вобщем расплатиться я с хозяином, который сказал я тебе мешать жить не буду, хочешь хоть оргии тут устараигвай мне все равно, ну думаю хорошо, хотя жил я сам, да и подобное меня не сильно интересовало.Перевез свои вещи и стал жить, в зале как я и говорил, большая старая стенка у стены, ковер старый, диван наверно двух тысячных, кресла более менее современные, телек тоже старый цветной не большой дюймов наверно 20-22 от силы. В этой старой стенке я позже нашел куча разных книг о религии, буддизм вроде и что то про кабалу, я полистал посмотрел иллюстрации и положил обратно. Кстати до меня в квартире жили какие то мусульмане вроде, и хозяин квартиры ещё сказал, что больше никогда не русских пускать жить не будет.Сами странности начались не сразу, а спустя какое-то время, ну покрайней мере как я заметил. Хочу сказать, что я сплю всегда с ночником, и в коридоре тоже всегда горел свет, и вот я однажды просыпаюсь, а в зале горит свет, я вообще на это не обратил внимание, просто встал выключил и опять лег спать. Потом днем об этом подумал, ну думаю может выключатель какой-то то странный. Прошло пару недель и опять такая же ситуация, просыпаюсь и свет горит, меня это почему то не пугало, я вставал и выключал свет, днём я даже изучил этот выключатель, он обычный, да и нет таких выключателей которые сами туда сюда щелкаются.Вобщем я забил на это, и иногда просто выключал свет, который включался всегда когда я спал только.Вторая странности меня уже напрягла, я заметил утром что моя обувь разбросана по коридору, я живу сам без котов и собак, и обувь я всегда ставлю в сторонке, это меня приучили с детства, поэтому обувь у меня никогда не валяется, а тут именно такое чувство, что я шел и налёту снимал ботинки.Я конечно их поставил на место, я придумал себе отмазку может мыши потаскали, или я сонный в туалет когда ходил задел и забыл их поставить на место, чушь конечно, но нужно же было как то это объяснить. Но это все не так страшно, самое криповое что было, это когда я сидел ночью за ноутом, дело было под утро 3 с чем то было, и тут звук как будто что то упало в комнате где были стулья. Я не ошибся, один из нескольких стульев лежал на полу, как он упал я ума не приложу, я поставил его и пошел на кухню, немного подумал, я решил что такое иногда бывает, и это норма. Ещё в один вечер я так же сидел в зале за ноутом и опять услышал что там что то упало, я пришел и увидел что упала карта города которая там висела на стене, размером метр на метр, веревка на карте и гвоздь в стене были целы, но это меня не напугало и я картину унес в зал, что бы там она больше не могла упасть, и не нервировала меня. Что произошло дальше меня реально напугало, что я съехал с квартиры, вечером я как обычно лазил в ноуте смотрел Ютуб и тут бах погас свет везде, отключили свет или поломка какая-то, но света не было только в моем дворе, 4 дома без света в остальном везде был свет. Ну у меня ни свечей не фонарика нет кроме как на телефоне, быть в темноте в квартире одному мне не хотелось, а спать лечь тем более, я бы не заснул. Оделся взял с собой ноут с зарядкой, и пошел в кафе, думаю посижу часа три, а там может и свет дадут, все так и было, когда я шел к своему дому я глянул в окна смотрю свет горит, ну думаю хорошо что свет дали, а то бы не знаю где ночевал бы. Двери в квартиру были закрыты как я и закрывал все норм, в квартире я обнаружил что двери в две спальни и ванную были закрыты но они всегда были открыты. Меня это напрягло и я проверил все ли на месте, да все было на месте, но что это было я не знаю, ночевать я не стал, а пошел в гостиницу хоть это и было дорого для меня. На следующий день я пришел к другу, который жил в заводской общаге, и попросился пожить у него хотя бы месяц, и мы смогли уговорить на это директора общежития, за определённую плату конечно. В тот же день, я набрал хозяина и сказал что срочно сьезжаю, в связи с новым предложением по работе в другом городе. Вещи забрать помог мне друг, в квартиру я заходил с хозяином, я сразу обратил внимание чтотабуретки на кухне были задвинуты под стол, но вчера я этого не заметил вроде. Хозяину ничего я не сказал, хозяин отдал мне залог, при этом ничего не спрашивая, я попрощался и уехал к другу в общагу. Другу не сразу это все рассказал, думал не поверит, если проблемы в выключателем ещё можно было как то натянуть на голову то другое просто не поддавалось объяснению. Если кто то и заходил в квартиру то зачем эму это все было делать, брать то там кроме телевизора старого нечего было. Да и зачем было приходить тоже не понятно, что бы просто двери закрывать.Вот такая вот история, самая мистическая в моей жизни.

Ключевые слова: Квартира риэлтор странности авторская история

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