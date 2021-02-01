Как я попал в Тихий Дом

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:35

Причина: Изменен раздел.

udochka Просмотров: 91 Комментарии: 0 0 Сегодня, 04:35 by

Все, кто хоть немного знаком с явлением крипипасты, наверное знаком с понятием "Тихий дом". Что такое тихий дом сказать сложно, посколько четких представлений о нем мало. Существует 4 способа попасть в ТД:СонИнтернетТелефонная связьЧетвертый, я, честно говоря, не помню. Сейчас я расскажу как я попал в Тихий Дом.Я воспользовался первым вариантом, т.е. сон. Я все сделал правильно: поставил рядом с кроватью столик со своим ноутбуком, а так же блокнот и ручку. Развесил зеркала так, что бы в них отражался я и ноутбук, я уснул, предварительно поставив будильник на 3:00. Проснувшись, я записал все что увидел в блокнот. Мои записи:" Господи, наконец-то. Я попал в ТД. Тихий дом это не просто отдельная сеть, это огромная сетевая дыра, работающая совсем не так, как оно тебе хочется. Я понял что сон, не лучший способ попасть в Тихий Дом, тк в данном случае ты не контролируешь свои действия, и вероятность того, что ты получишь от "дыры" того, что тебе нужно, мала. Проснувшись во сне, ты встаешь с кровати и садишься за ноутбук. Тот кто заметит тебя во время пребывания тебя, увидит, что ты просто сидишь за выключенным компьютером и хаатично набираешь клавиши. Во сне ты видишь на ноутбуке пустую адресную строку. В "дыре" сети миллиарды хостингов и что бы ты не написал в адресной строке, ты все равно куда - нибудь попадешь. Фактически, через ТД можно зайти на любой хостинг "уровня А" (не люблю эту схему, но здесь "уровень А" - хорошее обьяснение), даже ютуб или двач. Я так во время пребывания в ТД смог зайти в ВК, но ты заходишь за админа любого хостинга. Слева экрана ноутбука есть каталог хостинга, и в ВК там был раздел "мертвые пользователи", что немного жутко. Однако, даже если у тебя получится зайти в ТД через сеть, и сможешь зайти в ТД через сеть (самому контролировать действия в "дыре") то перейдя по "www.youtube.com" ты попадешь не в ютуб, тк все хостинги перемешаны и не совпадают с уровнями А или Б. Мне повезло, и я во сне смог зайти на местный имиджборд, аналог реддита "494l0g6" , там я нашел каталог "w3c0m3 t0 49406" что переводится как "приветствую в 49406", где я нашел хостинги, на которые нельзя заходить. Самый опасный хостинг "дыры" - fe:\\fwvvv453\49406. Он может привлекать первопроходцев числом ТД, и он может подумать что этот сайт безопасен. Зайдя на него тебя перебрасывает на другой хостинг, который выглядит очень похоже на хостинги уровня А. "http:\\theend.com". Зайдя туда, человек смотрит СФ "the end", описывать его здесь я не буду, но когда файл заканчивается фразой theend, то человек обратно ложится в кровать, человек будет спать бесконечно, ему будут сниться кошмары, ровно через 4 дня, компьютер взорвется, и человек умрет. Еще один опасный сайт : "ger:\\s333\\fhh.onion". По расширению напоминает сайты даркнета. Заходя туда, ты заходишь в игру из вируса "мемз" - тебе нужно ехать на машине 10 часов подряд, и не врезаться. Если он врежется - он встанет из-за ноутбука и самостоятельно выключит будильник, и навсегда останется в ТД (пока не наткнется на 1 хостинг). Если будильник прозвенит раньше, то он проснется, и сможет все записать, но когда он спокойно уснет, он снова попадет в ТД и ему придется дальше проходить игру заново. У меня все".Что касается ощущений спящего, они просто отвратительны. Представьте, что вы лежите без слуха, чувств, зрения, обоняния и осязания, и ждете, когда все это закончится. Да, вы правильно поняли, это шифтинг (осознанный сон) - ты спишь, но понимаешь что ты спишь, однако тут ты не можешь контролировать "свои" действия. Твой сон и ожидание когда это закончится парралельны, от чего тебе еще тяжелее."Стоит ли пытаться попасть в ТД". Если ты слабонервный, и перед этим не прошерстил весь интернет \ даркнет про ТД, не уверен что делаешь все правильно, ТО ПРОШУ, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЛЕЗЬ СЮДА! Шансы выжить после этого, составляют где-то 75% для подготовленного человека, где-то 95% для человека, которому с самого начала повезло и его "выкинуло в имиджборд", и 5% для тех, кто плохо готов. У меня все.

Ключевые слова: Тихий Дом сон хостинг авторская история

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