СУИЦИД БУБЫЛДЫ

Р”Р°РЅРёР»Р° РђРєРёС€РёРЅ Просмотров: 87 Комментарии: 0 -2 Вчера, 15:44 by

Недавно я бродил по интернету ,а конкретно в вк.В 3:00 в одном из множества пабликов ,на которые я подписан, был опубликован пост с приложенным изображением.На картинке был искажённый герой мема "БУБЫЛДА" ,его глаза горели огнём и кровоточили ,а пост был подписан как "суицид бубылды".Я очень испугался ,но сохранил фотографию себе ибо я любитель разнообразного крипи контента.В комментария под постом царил кромешный ад, люди скидывали фотографии где они вскрывали себе вены и делали селфи в пеле, остальная часть комментариев была заполнена надписями по типу:"сдохни" "666" "славься сатана" "наш бог пал". А сам скаченный файл был подписан как 333-333-333.Спустя пол часа пост был удалён.Я отправил это фото другу ,дабы он высказал своё мнение на этот счёт , спустя 6 дней он так и не ответил а на седьмой он отправил мне фото точно такого же характера , что люди оставляли под тем проклятым постом.Это...Это просто ужас...Я выкладываю эту история чтобы найти таких-же везунчиков как я, и мы вместе смоли разоблачить этот паблик и узнать кто за этим стоит!

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