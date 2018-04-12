Рецепт счастливого Нового Года

Рецепт счастливого Нового ГодаНовый Год не за горами,
Что с собою он несёт?
Всех осыпет нас дарами,
От беды и зла спасёт.
Или может разозлится
Новогодний Дух на нас.
Страшное тогда случится
Боль и горе без прикрас.
И в дома полезет нечисть,
Души станет в клочья рвать.
Ужас будет бесконечен,
Люди станут умирать.
Но от этих злодеяний
Есть один простой рецепт.
Если на "4stor "подписан,
Избежишь невзгод и бед.
И останутся кошмары,
Трупы, призраки и страх,
У читателей "4stor"-a
Просто текстами в постах.
А в реальности пусть будут
Радость, счастье и успех.
С Новым годом поздравляем
Мы, без исключения, всех!
Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 10:21
Сегодня, 10:21 by Елена ЛисПросмотров: 191Комментарии: 19
Ключевые слова: Новый год дух беда зло пожелания радость авторский стих