Рецепт счастливого Нового Года

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 10:21

Елена Лис Просмотров: 191 Комментарии: 19 +6 Сегодня, 10:21 by

Новый Год не за горами,Что с собою он несёт?Всех осыпет нас дарами,От беды и зла спасёт.Или может разозлитсяНовогодний Дух на нас.Страшное тогда случитсяБоль и горе без прикрас.И в дома полезет нечисть,Души станет в клочья рвать.Ужас будет бесконечен,Люди станут умирать.Но от этих злодеянийЕсть один простой рецепт.Если на "4stor "подписан,Избежишь невзгод и бед.И останутся кошмары,Трупы, призраки и страх,У читателей "4stor"-aПросто текстами в постах.А в реальности пусть будутРадость, счастье и успех.С Новым годом поздравляемМы, без исключения, всех!

Ключевые слова: Новый год дух беда зло пожелания радость авторский стих

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