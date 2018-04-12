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Стихи

Рецепт счастливого Нового Года

Новый Год не за горами,
Что с собою он несёт?
Всех осыпет нас дарами,
От беды и зла спасёт.

Или может разозлится
Новогодний Дух на нас.
Страшное тогда случится
Боль и горе без прикрас.

И в дома полезет нечисть,
Души станет в клочья рвать.
Ужас будет бесконечен,
Люди станут умирать.

Но от этих злодеяний
Есть один простой рецепт.
Если на "4stor "подписан,
Избежишь невзгод и бед.

И останутся кошмары,
Трупы, призраки и страх,
У читателей "4stor"-a
Просто текстами в постах.

А в реальности пусть будут
Радость, счастье и успех.
С Новым годом поздравляем
Мы, без исключения, всех!


Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 10:21
Сегодня, 10:21 by Елена ЛисПросмотров: 191Комментарии: 19
+6

Ключевые слова: Новый год дух беда зло пожелания радость авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Kiria
Сегодня, 10:28
+2
Группа: Редакторы
Репутация: (83|0)
Публикаций: 24
Комментариев: 39
Вообще yaaah класс, Лен. Мне очень стих понравился!!! Побольше бы таких авторов. Спасибо! +++
Зарегистрирован: 12.04.2018
#2 написал: Елена Лис
Сегодня, 10:44
0
Онлайн
Группа: V.I.P.
Репутация: (171|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 186
Цитата: Kiria
Вообще yaaah класс, Лен. Мне очень стих понравился!!! Побольше бы таких авторов. Спасибо! +++


Спасибо за такую оценку sun
Зарегистрирован: 26.10.2020
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 11:16
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 122
Комментариев: 6 396
Вас тоже с наступающим Новым годом!
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#4 написал: kusi
Сегодня, 11:31
-2
Группа: V.I.P.
Репутация: Выкл.
Публикаций: 354
Комментариев: 7 285
Стих не понравился.Ритм сбивается в пятом катрене в в третьей строке.
Без оценки.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                     
#5 написал: Елена Лис
Сегодня, 11:50
+2
Онлайн
Группа: V.I.P.
Репутация: (171|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 186
Цитата: kusi
Стих не понравился.Ритм сбивается в пятом катрене в в третьей строке.
Без оценки.


Вы, возможно, неправильно его прочитали.
Ритм не сбивается.
"4stor"-a ( фостОра)
Ну, я и не претендую на всеобщее признание:)
В любом случае, спасибо за мнение.
Зарегистрирован: 26.10.2020
#6 написал: Spirit Forester
Сегодня, 12:29
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (214|0)
Публикаций: 38
Комментариев: 1 678
Цитата: kusi
Стих не понравился.Ритм сбивается в пятом катрене в в третьей строке.
Без оценки.
Вы как всегда в своём репертуаре) laughing

Прикольный стих, тёплый+
Зарегистрирован: 18.11.2015
     
#7 написал: Елена Лис
Сегодня, 12:55
+2
Онлайн
Группа: V.I.P.
Репутация: (171|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 186
Прикольный стих, тёплый+[/quote]

Спасибо за поддержку blush
Я и не хотела ничего сложного и заумного, а просто в формате лёгкого поздравления для читателей группы.
Зарегистрирован: 26.10.2020
#8 написал: kusi
Сегодня, 13:01
-2
Группа: V.I.P.
Репутация: Выкл.
Публикаций: 354
Комментариев: 7 285
Цитата: Spirit Forester
Вы как всегда в своём репертуаре)

А то!)))

Цитата: Елена Лис
Вы, возможно, неправильно его прочитали.
Ритм не сбивается.
"4stor"-a ( фостОра)

Угу, совсем читать стихи то разучилась под старость лет))
Цитирую из катрена
И останутся кошмары,
Трупы, призраки и страх,
У читателей "4stor"-a
Просто текстами в постах.

И где тут не сбито и где тут фостОра?! Неужели вы думаете читатели должны ваши мысли читать)))
Зарегистрирован: 23.09.2011
                     
#9 написал: Елена Лис
Сегодня, 13:07
+2
Онлайн
Группа: V.I.P.
Репутация: (171|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 186
Цитата: kusi
Цитата: Spirit Forester
Вы как всегда в своём репертуаре)

А то!)))

Цитата: Елена Лис
Вы, возможно, неправильно его прочитали.
Ритм не сбивается.
"4stor"-a ( фостОра)

Угу, совсем читать стихи то разучилась под старость лет))
Цитирую из катрена
И останутся кошмары,
Трупы, призраки и страх,
У читателей "4stor"-a
Просто текстами в постах.

И где тут не сбито и где тут фостОра?! Неужели вы думаете читатели должны ваши мысли читать)))


Я, видимо, с Вами на разных волнах.
Сколько ни перечитываю - не вижу сбивки
Зарегистрирован: 26.10.2020
#10 написал: kusi
Сегодня, 13:50
-2
Группа: V.I.P.
Репутация: Выкл.
Публикаций: 354
Комментариев: 7 285
Цитата: Елена Лис
Я, видимо, с Вами на разных волнах.

Тут дело не в том что мы на разных волнах, а в том как написано, так и читается.)
Зарегистрирован: 23.09.2011
                     
#11 написал: Митяй
Сегодня, 14:27
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (44|0)
Публикаций: 106
Комментариев: 575
Я как главный эксперт по ритму со всей ответственностью заявляю, что ничего нигде не сбивается, если читать название сайта 4stor как форстор (ну или фостор) и делать ударение на второй слог.
Там даже, если по ударным-безударным слогам разложить четверостишие никакой сбивки нет.
 Краткий анализ от дилетанта


Цитата: kusi
Тут дело не в том что мы на разных волнах, а в том как написано, так и читается.)

Очень интересно было бы узнать, как вы читаете название сайта. Желательно с транскрипцией, чтобы всё было максимально понятно и по-научному.
Если ударение делаете на первый слог или на оба, то да, ритм сбивается.

Ну а если не душить на ровном месте человека, то это просто легкое и доброе стихотворение, поздравление с новым годом. Меня улыбнуло, я плюс поставил.
Автору тоже всего хорошего в наступающем новом году sun
Зарегистрирован: 19.06.2011
       
#12 написал: Елена Лис
Сегодня, 14:32
+1
Онлайн
Группа: V.I.P.
Репутация: (171|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 186
Цитата: Митяй
Я как главный эксперт по ритму со всей ответственностью заявляю, что ничего нигде не сбивается, если читать название сайта 4stor как форстор (ну или фостор) и делать ударение на второй слог.
Там даже, если по ударным-безударным слогам разложить четверостишие никакой сбивки нет.
 Краткий анализ от дилетанта


Цитата: kusi
Тут дело не в том что мы на разных волнах, а в том как написано, так и читается.)

Очень интересно было бы узнать, как вы читаете название сайта. Желательно с транскрипцией, чтобы всё было максимально понятно и по-научному.
Если ударение делаете на первый слог или на оба, то да, ритм сбивается.

Ну а если не душить на ровном месте человека, то это просто легкое и доброе стихотворение, поздравление с новым годом. Меня улыбнуло, я плюс поставил.
Автору тоже всего хорошего в наступающем новом году sun


Спасибо огромное за анализ стихотворения :) и развернутый комментарий, а то я уже думала, у меня с головой что-то не в порядке или я читаю ,как то не так blush

Вам тоже в Новом году всего самого-самого наилучшего sun
Зарегистрирован: 26.10.2020
#13 написал: kusi
Сегодня, 15:35
-1
Группа: V.I.P.
Репутация: Выкл.
Публикаций: 354
Комментариев: 7 285
Митяй скажи мне пожалуйста есть ли разница между словами "4stor" и "фостОра" Подсчитай звуки )))
И да, ты только один катрен в схему перевёл,но не сделал разбор полный стиха, не упомянув в какой системе он написан и прочее) Тратить своё же время на полный разбор и доказывать очевидное, не имею времени и желания. Я в своё время давала полные разборы к стихам когда это действительно было нужно.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                     
#14 написал: Митяй
Сегодня, 15:53
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (44|0)
Публикаций: 106
Комментариев: 575
Цитата: kusi
Митяй скажи мне пожалуйста есть ли разница между словами "4stor" и "фостОра" Подсчитай звуки )))

4stor - название на латинице, считай на английском. 4 на английском four читается как фор, если американское произношение, и фо, если произношение британское.
Или ты 4 в названии сайта не читаешь вовсе? или читаешь на русском языке? Четырестор получается?

Цитата: kusi
И да, ты только один катрен в схему перевёл,но не сделал разбор полный стиха

Я разобрал один катрен, потому что именно этот катрен мы рассматривали и к нему есть вопросы, а точнее к его третьей строчке. Полный разбор стиха здесь не нужен, и уж тем более описание системы (тут видно что это обычный хорей). Уже из разбора одного катрена видно, что всё нормально.

Но конечно проще сказать, что все неправы, а ты просто не хочешь тратить время на нас убогих, объясняя нечто ОЧЕВИДНОЕ, что заметила и к чему придралась только ты.
Зарегистрирован: 19.06.2011
       
#15 написал: Елена Лис
Сегодня, 16:22
+2
Онлайн
Группа: V.I.P.
Репутация: (171|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 186
Вот уж надумала, что обычное, немного шутливое поздравление вызовет такие дебаты disappointed_relieved
Это же не произведение, написанное для комиссии и разбора, а просто доброе поздравление.
Kusi, смотрите на всё проще и не зацикливайтесь серьёзно на несерьёзных вещах.
Митяй, спасибо за поддержку!
Но, всех- всех с наступающими праздниками!
Зарегистрирован: 26.10.2020
#16 написал: kusi
Сегодня, 16:38
-1
Группа: V.I.P.
Репутация: Выкл.
Публикаций: 354
Комментариев: 7 285
Елена Лис, вас тоже с наступающим!) Дай бездна нам всем здоровья и терпения проводить этот непростой год и чтобы новый был во всём лучше.)
А на предмет дебатов... есть такое мнение что дружеские споры рождают истину. Мы ведь без зла и это главное.
Всем хорошего вечера.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                     
#17 написал: Sniff
Сегодня, 16:54
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 79
Комментариев: 1 501
Конечно, мелочи, но если имеется в виду фостор, так и пишите фостор, а не 4стор.

А кто назначил г-на Митяя главным экспертом по ритму?
Неужто сам старик Державин благословил, в гроб сходя?!)))
Зарегистрирован: 20.01.2019
      
#18 написал: kusi
Сегодня, 16:57
-2
Группа: V.I.P.
Репутация: Выкл.
Публикаций: 354
Комментариев: 7 285
Цитата: Sniff
Неужто сам старик Державин благословил, в гроб сходя?!)))

Не иначе. По другому просто не может и быть)))
Зарегистрирован: 23.09.2011
                     
#19 написал: Sniff
Сегодня, 18:12
0
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Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 79
Комментариев: 1 501
А как мы минусим, молча, по-крысиному))
Какие поэты, такие и читатели....
Зарегистрирован: 20.01.2019
      
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