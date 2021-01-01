Джага.mp4Мне задира прислал очень странный файл джага.mp4
Я его включил и все понеслось
Курсор не отвечал и катя лель в этом файле кровавая без глаз и пела джагу
Я хотел удалить это видеочерез дос но через день этот файл вернулся и рабочий стол на китаянку со взлома тнт 2007
А потом я решил посмотреть телик и там катя лель
И в телефоне тоже была катя лель и я решил свалить с этой квартиры и не никогда не вернувшись
В новостях канала тв 21+ говорили что этого человека(меня) убила Катя Лель(чупринина)
Вчера, 22:52 by astr79Просмотров: 37Комментарии: 0
Ключевые слова: сф катя лель джага чупринина авторская история дурдом