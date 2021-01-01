Джага.mp4

astr79 Просмотров: 37 Комментарии: 0 0 Вчера, 22:52 by

Мне задира прислал очень странный файл джага.mp4Я его включил и все понеслосьКурсор не отвечал и катя лель в этом файле кровавая без глаз и пела джагуЯ хотел удалить это видеочерез дос но через день этот файл вернулся и рабочий стол на китаянку со взлома тнт 2007А потом я решил посмотреть телик и там катя лельИ в телефоне тоже была катя лель и я решил свалить с этой квартиры и не никогда не вернувшисьВ новостях канала тв 21+ говорили что этого человека(меня) убила Катя Лель(чупринина)

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