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Дурдом

Джага.mp4

Мне задира прислал очень странный файл джага.mp4
Я его включил и все понеслось
Курсор не отвечал и катя лель в этом файле кровавая без глаз и пела джагу
Я хотел удалить это видеочерез дос но через день этот файл вернулся и рабочий стол на китаянку со взлома тнт 2007
А потом я решил посмотреть телик и там катя лель
И в телефоне тоже была катя лель и я решил свалить с этой квартиры и не никогда не вернувшись
В новостях канала тв 21+ говорили что этого человека(меня) убила Катя Лель(чупринина)

Вчера, 22:52 by astr79Просмотров: 37Комментарии: 0
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Ключевые слова: сф катя лель джага чупринина авторская история дурдом

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