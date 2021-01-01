Новое "Закулисье"

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 21:21

Причина: Изменен раздел.

Вера пишет Просмотров: 21 Комментарии: 0 0 Сегодня, 21:21 by

Хотела ещё добавить,что я помню,как постоянно просыпалась посреди ночи и записывала такого рода "заметки" про то,что мне снилось.Но меня зацепила именно эта история,т.к. она сходится с одной достаточно известной крипипастой про "Закулисье"(можете почитать про это).Интересное совпадение,котрому я и решила посвятить пост.P.S.-Весь текст изначально был записан в спешке и не был грамматически правильный,поэтому,обнаружив его в первый раз,я перенесла его в Ворд и подкорректировала,чтобы он был как минимум читабельным.Боюсь,что забуду этот сон,но в то же время нужно его описать по-подробнее.В любом случае,пожалуй начну с самого главного.После примерно минуты громкого и нервирующего шума в ушах я наконе смогла различить человеческий голос.Если не ошибаюсь,то это была девочка,очевидно подросткового возраста.Когда я попробовала сказать хоть что-нибудь,вместо привычного моего голоса я услышала какой-то сдавленный рык,как у льва в агонии (наверное,не знаю,что они издают,находясь в этом состоянии).Напугалась от этого не только я,но и та девочка,чей голос я услышала.Она испуганно пискнула и побежала вдаль коридора (а мы находились в каком-то очень длинном коридоре,что примечательно,монотонного жёлтого цвета).И знаете,я бы не стала вообще бежать за ней,если бы не странное ощущение,когда твой живот скручивает от страха (внутри просто лютый холод).Я попыталась собрать свою волю в кулак и встала,начав бежать тоже.Примерно через секунд 10 я прибежала в абсолютно другую комнату,как по визуальной составляющей,так и по звуковому сопровождению (звучит бредово...).Я не видела девочки,из-за чего меня охватило чувство волнения вперемешку с очень сильной паникой.Я просто пыталась кричать,тряслась от собственного крика.Хотелось сползти по стенке вниз и просто сидеть так "до скончания времён".Но вдруг я отчётливо услышала своё имя.Я попыталась понять,откуда шёл звук.Осторожно пошла в одну сторону,после чего сразу же свернула в другую,услышав его опять.В конце концов я попала в ещё одну комнату.Она была очень пугающая,холодная,тёмная и практически не имела света.Почему-то мне резко стало комфортно,словно я дома.Я решила посмеяться,мне стало весело.И когда я начала хохотать как младенец,моц голос из рыка превратился в нормальный детский голос.Комната перестала казаться мне опасной,свет постепенно её наполнял.Однако через секунд пять я окончательно потеряла осознание того,что вообще ,ЧЁРТ ПОБЕРИ,происходит.Мои глаза очень сильно слезились,я уже хотела перестать смеяться,но не могла.Из стен начали появляться какие-то омерзительные существа.Кривые,в крови,имеющие дыру в сердце (клянусь,так и было).А я смеялась и пожимала им всем руки...холодные,мерзкие руки.Я плакала внутри себя,будто бы отделилась от своего тела.Но я слышала и свой плач,и свой смех,и смех этих созданий...А потом вышла та девочка,которую я встретила ещё в начале сна.Она одна единственная,кто не смеялся.ОНа держала на руках что-то в пелёнках,шевелящееся,постоянно говоря мне о том,какая я уродливая и странная.Что странно,мне было нормально слышать её оскорбления.Я улыбалась,смущалась.Наверное,самое травмирующее,что в этом сне было-это последние моменты.Я их запомнила,на всю жизнь,блин.Свет медленно мерцал,словно в кино.Каждый раз,когда он гаснул,я слышала глухой удар об пол (как будто-бы кто-то падает).А потом свет перестал мигать и я увидела всех существ.Мёртвых.Уже мёртвых.И нечто на руках девушке тоже,очевидно,было мёртвым.Одна только девочка не переставала кричать на меня,какая я ужасная.Вот и весь сон.Я пыталась собрать эту кашу воедино,но думаю,что мой мозг ещё мал для этого.Если у вас есть какие-либо предположения по поводу этого-обязательно пишите.

Ключевые слова: Сны ребёнок странность авторская история

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