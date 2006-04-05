Страшный сон

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:48

Причина: Изменен раздел

Prochor Alexeev Просмотров: 66 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:48 by

Это была ночь с 05.04-06.04 2021.Я как раз был у своей любимой бабушки. Её звали Оля. В этом году ей как раз исполниться 83 года. Мы тогда хорошо провели вечер. Смотрели первую часть "Голодных игр", пили чай с пирожками. А потом лягли спать. Я заснул быстро. Я спал прямо рядом с бабушкой, в одной и той же комнате, только бабушка на кровати, а я на диване. Диван был на плотную прислонён к кровати бабушки.Ну короче побыстрее к делу!Ну и вот я заснул. Сплю, сплю. Если честно, не помню, как сон начинался. Только правда, скажу что он не такой страшный, кроме конца, но жуткий. Ну и вот я был в школе, и почему в раздевалке. И было так мрачно, будто бы свет нет вообще. Будто-то бы что-то страшное вот прям сейчас нападёт. Ну и всё было как-то мрачно. А вот мои одноклассники (14 человек считая меня), кроме меня и нашей учительницы Галины Ивановны мелькали как какие-то призраки.А самое странное, что когда я пытался заговорить с учителькой, то она не отвечала. Только что-то бурмотила себя под нос. А окна были будто заколдованные, какие-то более плотные.Ну вот такой сон. Я просто ходил по нашему классу, и не мог из него выйти. Довольно жутко. А потом точно не помню, как я выбрался, но потом я будто бы проснулся (надеюсь это было во сне) и почувствовал что у меня в ногах что-то шевелиться. Ну к счастью, всё было как и во сне: размыто как-то и призрачно. А потом я разбудил бабушку (во сне) и что-то будто бы покатилось к окну.Потом я проснулся, а потом опять заснул, правда что снилось - не помню.Вот такая история.

Ключевые слова: Бабушка сон диван школа одноклассники авторская история

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