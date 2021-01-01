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Дурдом

Парк Паранормального

Около ста лет назад на месте парка паранормального были свинарники, коровники и т.д. После, перед пятидесятыми годами, по неизвестным причинам их закрыли. На их месте были постоянны: машинная стоянка, психбольница и парк, в будущем названым парком паранормального. тоже закрыли, по таким-же неизвестным причинам в 2008 году.
Через 10 лет после закрытия парка, мы с моим другом Максом ходили по парку, мы обошли все дороги и заметили что они схожи с пентаграммой сместившейся с гексаграммой, а также проходили три линии сверху вниз, средняя из которых была похожа на стрелку. Спустя час мы с Максом захотели узнать, что за небольшое здание находится в левом-верхнем углу парка. Мы подошли к этому зданию и увидели дырявую металлическую дверь, разбитый фонарь над дверью и табличку. На табличке было написано: "Ведётся видеонаблюдение". Мы удивились и оба сказали: "Зачем?". Камер нигде не было, поэтому мы решили посмотреть в дверную скважину. Внутри здания камер тоже не было, но были 2 стула стоящие у стены, обои с животными, шипящий телевизор, шкафчик и качающаяся люлька. Мы удивились тому, что она сама качается. С боковой стороны здания мы увидели окно, сквозь него мы ничего не увидели, потому что за ним весели шторы. Макс, после того как попытался что-то разглядеть через шторы, кинул кирпич в стекло. Телевизор сразу затих, а Макс залез головой в разбитое окно и сразу вылез с испуганным лицом. Он сказал что на него, из люльки, посмотрел ребёнок с красными глазами, нам стало не по себе и мы пошли ко мне домой.
Я и Макс больше не собирались заходить в этот парк, но спустя один год, в 2019 году я вернулся, но уже с другим моим другом, его звали Миша. Я рассказал ему про то, как в парке выстроены тропинки. Миша мне сразу поверил, ведь его бабушка рассказывала нам раньше то, что в этом парке закопан труп и в этот парк нельзя ходить. Мы позвонили Максу, он рассказал нам, что он недавно проходил здесь и был сильный шум от телевизора. Я пошёл к зданию с телевизором, а Миша удивлялся ходя по дорогам. Подойдя к зданию я заметил, что стекло было заделано. Миша испуганно позвал меня и я побежал к нему. Он сказал что тут пробегал худой мужик, весь в чёрном, но его глаза сверкали красным цветом. Я вспомнил младенца, который посмотрел на Масю красными глазами и рассказал об этом Мише. После этого прямо перед нами с корнями повалилось дерево, его корни вылезли наружу, корни были очень толстые и нам показалось странным то, что они не удержали дерево в стоячем положении. Мы начали уходить но земля под нашими ногами резко превращалась в жидкую грязь, мы залезли в неё до самых колен, но мы ушли из парка.
Миша уехал в лагерь, а я продолжал изучать парк. Вскоре ко мне приехал Макс и мы снова пошли в парк. Очередной раз обсмотрев здание, мы обнаружили что сзади него была римская цифра один. Также в парке мы заметили столбы, Их было семнадцать, шесть из которых светили. Здание со сломанным фонарём и римской цифрой один, вместе с одиннадцатью сломанных фонарных столбов, составляли круг. Я долго думал с чем это может быть связанно, пока не заметил, что по середине парка проходила ещё одна дорога, которая вела к сломанным ступенькам и была похожа на стрелку. Если представить этот круг как часы, то стрелка будет указывать на 14:30 дня, или 2:30 ночи. Также мы нашли каменный круг с пентаграммой и небольшой фундамент. Мы разрубили корни торчавшие из наклонившегося дерева. Под ними было очень много опарышей. После этого мы с Максом разошлись по домам.
Миша приехал с лагеря и мы сидели у меня дома, в интернете мы нашли фотки нашего парка, которые были подписаны как "Парк Паранормального", эти фотки были выложены компанией Pri**dia.После чего мы решили узнать больше об этой компании. Мы нашли статью где говорилось что они хотели переделать этот парк в красивую аллею, но кто-то из больших людей в этой компании оказался сатанистом и всё отменилось. Также мы нашли старые, черно-белые фотки этого парка. На них была большая карусель и подвешенные люди на столбах. Рядом с парком была стоянка для машин, где жил в небольшом домике и работал охранником наш приятель дядя Сергей. Мы пошли к нему и спросили у него об этом, он рассказал нам что читал про это и что сатанисты заставляют людей продавать всё, что они имеют, а потом отдавать секте. Через пару дней мы зашли на эту стоянку, в небольшом домике, в котором жил дядя Сергей, была заварена дверь и забиты досками окна. У нас появилось предположение что тут произошло.
Секта, по какой-то причине, призвала демона с красными глазами и вселила его в беременную женщину или сразу в ребёнка. Женщина умерла, а сатанисты закопали её труп под деревом. За ребёнком они ухаживали и сделали обои и люльки для него. После чего один человек из секты захотел закрыть все улики и решил переделать парк в красивую аллею, но его спалили и всё отменилось. Потом Макс разбил окно с младенцем и демон вышел на волю. И человек в чёрном, которого видел Миша был тот самый демон.
Ещё ниже парка находилась заброшка, сделанная из красного кирпича, раньше там был бассейн, но его закрыли в 2007 году из-за того, что крыша была ненадёжной. Через десять лет, в 2017 году, здание снесли. И в октябре 2018 года, в субботу, ближе к двенадцати ночи, я возвращался домой, проходя мимо этой заброшки я увидел, что вроде-бы семеро человек, из которых один был в коричневом и шестеро в чёрном, жгли деревянный гроб.
В августе 2020 года мы выбили доски с окон небольшого здания на стоянке, но зайти мы не смогли, нас увидел мой сосед и кричав что он приятель того, кому это всё принадлежит начал стрелять по нам из рогатки. Уже в марте 2021 мы решили вернуться обратно. Зайдя внутрь мы удивились, там не было ничего, кроме разбросанной одежды. Взглянув наверх я увидел стекающую засохшую смолу. Когда я оторвал одну каплю этой смолы, мне показалось, что она была немного влажной. При горении она не воняла и не расплавлялась нормально. Я искал в интернете что это может быть. Из похожего я нашёл только эктоплазму. Эктоплазма формируется при появлении духов, но до этого я думал, что мы имеем дело с красноглазым демоном. Вспомнив историю с соседом я и мой друг Матвей решили расспросить его про эту стоянку. Он сказал что лет 20-30 назад там был теннисный корт, которой был частью парка, а ещё то, что то здание на стоянке сгорело. Мы живём от туда не далеко и никто из нас не помнит чтобы оно горело. На следующий день мы пошли в психушку, чтобы там расспросить о больных. По нашему мнению они тут самые подозреваемые. В основном мы спрашивали о тот, как хорошо просматривают за психами. Охранник нам ответил, что в 5 уходят врачи, а в 7 уже и охранники. А психи в любой момент могут спокойно выйти покурить. После этого мы поняли, что культисты из парка точно эти психи. После этого мы решили разобраться со зданием на стоянке и этой смолой. Мы поняли что она стекает со второго этажа. После этого мы нашли высокий ящик и поставили его на ступеньки, залезли на ящик, а с помощью него и на второй этаж. Там была лужа этой смолы, сверху она даже показалась более жидкой. Мы думали что это призрачная эктоплазма, поэтому взяв с собой три килограмма соли мы засыпали все края на втором этаже и все проходы на первом этой солью. Теперь духи больше бы не смогли сюда пройти.
Перед нами стаяла только задача с культом, я помнил что со мной случилось в ту субботу октября. Поэтому я рассказал обо всём своему друга, Кариму. И мы решили в субботу проследить за психами. с 12 до 3 ночи мы наблюдали за психушкой, там пару раз мигал свет и были слышны крики, но больше ничего не случилось. Я подумал что они просто сегодня решили взять выходной. Но точно также прошли и несколько последующих субботних ночей. Но вдруг нам повезло, мы их увидели. С ними был тот самым мужчина в чёрном с красными глазами. Мы старались подойти ближе. Я искал в интернете экзорцизм по изгнанию демона и нашёл. Когда мы подобрались ближе, я через страх начал это громко читать, как можно быстрее. Культ пошёл в нашу сторону, а мужчина в чёрном начал громко орать. Мы начали отходить, а я кричал всё громче. Когда я дочитал до конца мужчина в чёрном упал головой в низ. А культ всё быстрее шёл к нам. Я сказал Кариму: "Бежим!". Мы побежали и сатанисты начали бежать за нами. Фонари на удивление были ещё включены и мы побежали во двор с яркими фонарями. Когда мы прибежали культ исчез, мы разошлись по дамам и после этого очень редко виделись.
Культ я больше не видел, не знаю что с ним произошло, но демон должен уже быть в аду. Дом на стоянке возле парка вскоре снесли, а парк начали быстро перестраивать. Я стал более осторожнее, начал везде рисовать защитные символы, прятать соль и запасся оружием. Также об этом всём я рассказал своему отцу, не знаю поверил ли он мне по началу, но сейчас это наше хобби. И минимум рас в неделю мы с отцом ищем себе похожие приключения.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:50
Причина: Изменен раздел.
Вчера, 20:50 by Иван ВасильевПросмотров: 56Комментарии: 0
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Ключевые слова: Сектанты демон красноглазый призраки эктоплазма авторская история

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