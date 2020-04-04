Парк Паранормального

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 05:12

Причина: Изменен раздел.

Коршун2007 Просмотров: 54 Комментарии: 0 -1 Сегодня, 05:12 by

Глава I "Данные из интернета"Около ста лет назд на месте парка паронормального были свинарники, коровники и т.д. После перед пятидесятыми годами, по неизвестным причинам их закрыли. На их месте был построен парк и психбольница, в будущем названым парком паронормального. Среди людей ходили слухи о секте и жертвоприношениях в этом парке. Вскоре этот парк тоже закрыли, по таким-же неизвестным причинам в 2008 году.Глава II "Дороги из символов"Через 10 лет после закрытия парка, мы с моим другом "МА" ходили по парку, мы обошли все дороги и заметили что они схожи с пентаграмой сместившейся с гексограммой. Спустя час мы с МА захотели узнать, что за небольшое здание находится в левом-верхнем углу парка. Мы подошли к этому зданию и увидели дырявую металическую дверь, разбитый фонарь над дверью и табличку, на табличке было написанно: "Ведётся видеонаблюдение". Мы удивились и оба сказали: "Зачем?". Камер нигде небыло, поэтому мы решили посмотреть в дырки на двери. Внутри здания камер тоже небыло, но были 2 слула стоящие у стены, обои с животными, шипящий телевизор, шкавчик и кочающуюся люльку. Мы удивитель тому что она сама качается. С боковой стороны здания мы увидели окно, сквозь него мы ничего не увидели, потому что за ним весели шторы. МА не растерялся и кинул кирпич в стекло. Телевизор сразу затих. А МА залез в разбитое окно, закричал и сразу вылез. Он сказал что на него, из люльки, посмотрел ребёнок с красными глазами, нам стало не по себе и мы пошли ко мне домой.Глава III "Возвращение"Я и МА забили на этот парк, но спустя один год, в 2019 году я вернулся, но уже с другим моим другом, его звали "МИ". Я рассказал ему про то, как в парке выстроины тропинки. МИ мне сразу поверил ведь его бабушка рассказывала нам раньше то, что в этом парке закопан труп и в этот парк нельзя ходить. Мы позвониле МА, он расказал нам что он недавно проходил здесь и был сильный шум от телевизора. Я пошёл к зданию с телевизором, а МИ удивлялся ходя по дорогам. Подойдя к зданию я заметил, что стекло было заделанно. МИ испуганно позвал меня и я побежал к нему. Он сказал что тут пробигал худой мужик, весь в чёрном, но его глаза сверкали красным цветом. Я вспомнил младенца, который посмотрел на Масю красными глазами и рассказал об этом МИ. После этого прямо перед нами нагнулась дерего, его корни вылезли наружу, корни были очень толстые и нам покозалось странным то, что они не удержали дерево в стоячем положении. Мы начали уходить но зеля под нашими нагами резко превращалась в жидкую гразь, мы залезли в неё до самых колен, но мы ушли из парка.Глава IV "Цифры"МИ уехал в лагерь, а я продолжал изучать парк. Вскоре ко мне приехал МА и мы сного пошли в парк. Очередной раз обсмотрев здание, мы обнаружили что сзади него была римская цифра один. Также в парке мы заметили столбы, Их было семнадцать, шесть из которых светили. Здание со сломанным фонарём и римской цифрой один, вместе с одинадцатью сломанных фонарных столбов, составляли круг. По середине парка проходила ещё одна тропинка, которая вела к сломаным ступенькам и была похожа на стрелку. Если представить этот круг как часы, то стрелка будет указывать на 14:30 дня, или 2:30 ночи. Также м ынашли каменный круг с пентаграммой и небольшой фундамент. Мы разрубили корни торчавшие из наклонимшегося дерева. Под ними был миллион опарышей. Мася ущёл, а я пошёл домой.Глава V "Секта"МИ приехал с лагеря и мы сидели у меня дома, в интерете мы нашли фотки нашего парка, которые были подписанны как "Парк Паранормального", эти фотки были вылаженны компанией Pri****dia.После чего мы решили узнать больше об этой компании. Мы нашли статью где говорилось что они хотели переделать этот парк в крассивую аллею, но ктото из больших людей в этой компании окозался сатанистом и всё отменилось. Также мы нашли старые, черно-белые фотки этого парка. На них была большая карусель и подвешанные люди на столбах. Рядом с прарком было С.Т.О. где жил и работал охранником наш приятель дядя Сережа, он рассказал нам что читал про это и что сатанисты заставляют людей продовать всё, что они имеют, а потом отдавать культу. Также мы заметели что если совместить все четыре кривых выхода из парка, то получится свастика. У нас появилось предположение что тут произошло.Секта призвала демона с красными глазами и вселила его в беременную женщину. После чего у неё родился ребёнок. Женщина умерла, а сатанисты закопали её труп под деревом. За ребёнком они ухаживали и сделали обои и люльки для него. После чего один человек из секты захотел закрыть все улики и решил переделать парк в красивую аллею, но его спалили и всё отменилось. Потом МА разбил окно с младенцем и демон вышел на волю. МИ видел демона в парке.СейчасСейчас 04.04.20 и я вспомнил пару вещей. С.Т.О. закрыли по неизвестным причинам и дядя Серёжа стал бездомным. Также в одну субботу октября, я ночью возвращался домой и мы увидели как на заброшке под парком жгли деревянный гроб.

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