Я оборотень. Моя история. Часть 1

Natalie582 Просмотров: 120 Комментарии: 0 0 Вчера, 11:28 by

Росла я замкнутым ребёнком. Друзей не было. Да и не надо мне. Всегда была одна. Странности у меня проявлялись с детства. Всегда снились сны про волков. Да и ощущала я себя волком. И где то в 16 лет мне приснилось, что я волк. Снилось как я превращалась в волка. Как у меня расли клыки, ногти, шерсть и т.д. Как я потом бегла по лесу гоняясь за лесными животными. Снились таки сны мне в полнолуние. Через некоторое время мне перестали снится такие сны. Но зато каждое полнолуние у меня начались приступы агрессии, странные чувства и при виде полной луны мне очень хотелось выбежать на улицу. И в одно полнолуние я не удержала свои желания и выбежала на улицу. Луна так и манила меня. Выбежав я почувствовала странное чувство. Описать не могу. Но это было приятно и волнительно. Хотелось бежать и выть. Я почувствовала легкую боль и пощипование в зубах, ногтях да и во всем теле. При свете полной луны я увидела как мои ногти растут. Начали расти клыки и волосы. Улучшился слух, обоняние да и вообще все чувства обострились и я ощутила мощь и силу. И я поняла,ч то я превращаюсь в зверя. Когда этот процес закончился я побежала в порыве своего желания. Это все было как в тумане. Побежала в поле (я живу в поле возле озера) к озеру, где всегда есть рыбаки. Мне очень захотелось завыть, что я и сделала. И услышала как громко начали возле озера разговаривать люди. Мне хотелось напасть на них. А перед тем долго их преследовать и пугать. И после того разодрать их. Но я себя старалась сдерживать. И в этот миг я увидела два света от фонарей, которые приближались в мою сторону. Я поняла, что люди услышав мой вой начали искать этого волка, тоесть меня. Волков у нас нет, поэтому им было странно услышать вой. Я была в замешательстве. Ведь желание разодрать их нужно было подавить. Я не хотела, чтобы из-за меня пострадали люди. И я начала бежать от них. Они тем временем уже близко подошли ко мне. И побежали за мной. Кричали друг другу, чтобы меня поймать. Бежала я по садам (живу я в поле) и мне удалось убежать от них. Прибежав домой мне очень захотелось спать и я превратилась опять в человека. Поэтому как ни в чем не бывало я пошла спать. Происходило это все где то 2-3 часа по моим ощущениям.Когда я уже проснулась, то вспомнила что происходило этой ночью. Меня это ужаснуло. Мне было страшно. Потому что я могу навредить людям. А чувство агрессии очень сложно здерживать. И я придумала способ чтобы никому не навредить. Привязать себя! У меня во дворе была заброшенная стройка дома. Я решила привязывать себя там. В следующие полнолуние я привязала себя цепями. Все прошло хорошо и хоть я помню все смутно, но вроде как никому не навредила. Прошло ещё два месяца и чувство агрессии мне удалось контролировать. Теперь я уже не боялась за людей. Помнить свои превращения я стала лучше.В один день (было не полнолуние) я почувтвовала это странное чувство...и я превратилась. Было очень странно, поскольку был день да и полнолуние должно быть где то через неделю. Но мне как то удалось контролировать это чувство и я превратилась опять в человека. Я поняла как контролировать превращение.Мне уже 22 года. Хоть и превращаюсь я по своему желанию, но в полнолуние все равно желания более сильные. Но я это контролирую. Вы спросите почему я оборотень? Откуда у меня такая особенность? Я думаю, что от отца. Посколько с мамой все в порядке, а отца я не знала с рождения. Поэтому я думаю, что эта особенность передалась мне от папы. На этом все.

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