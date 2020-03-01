Подсобка

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:48

Причина: Изменен раздел.

Nastyshok-Piroj0k Просмотров: 25 Комментарии: 0 0 Сегодня, 04:48 by

Это произошло когда мне было 10. Я помню это как сейчас. Я помню эту квартиру. Я помню эту ПОДСОБКУ. Подсобки обычно были в те времена не большие,где то 2 метра максимум. Такая же была и в моей комнате. Это было только вступление,а сейчас я начинаю свой рассказ.Итак,как я уже сказала мне было 10. На то время у меня было много друзей. И я часто ходила с ними на ночёвки. Занимались всякой фигней,по типу: смотрели видео на Ютубе,играли в телефоны,а кто то вовсе уходил на улицу,не боясь встречи с полицией. Родителей в тот день не было,они обещали приехать через 2 для. А я не будь тормозом,позвала наших. В тот вечер нас было 4. Я,мой лучший друг Ярик,Семен и Вовка. Вовка часто уходил гулять на ночевках и эта, была не исключение. В этот раз он решил позвать с собой кого то из нас.-Ребят,может кто-то со мной хочет пойти?(Вовка посмотрел на Ярика)-Че ты так смотришь. Не пойду я! Зови кого нибудь другого да и иди отмораживай зад.-Давай я! Все равно предки телефон не дали. Делать не чего.-сказал Семён.Ушли они значит. Осталась я с Яриком.-Ну,че делать будем?-спросила я.-Даже не знаю... Ну давай видосы посмотрим!-Как скажешь.Прошло пол часа. А Семен и Вова все никак не приходили. Ярик уже упал на меня и начал засыпать. Я быстро его разбудила,дабы не заснуть самой.-Не спать! Что это тогда за ночёвка,если ты спишь!Я пошла заваривать чай. Вода в чайнике начала нагреваться и шуметь,из за этого я ничего не слышала. А я тогда и не переживала. Я просто смотрела в окно. Думала: может наших увижу.Чай закипел. Я развернулась посмотреть на Ярика. А он сидит с вытаращеными глазами и куда то в право смотрит. Я его спрашиваю:-Куда смотрим?Он быстро посмотрел на меня,вскочил,и подбежал ко мне со словами:Не иди туда! Там в подсобке что то шевелится!А я в паранормальщину тогда верила. И знала что если это уже кто то заметил,то этого избегать нельзя.Я ему поверила. Поставила тихо чайник. Взяла его за руку. И быстро начала собираться. Ярик не на секунду от меня не отходил. Уже стоим одетые. Как вдруг я слышу что звонит телефон. А звук доносится... из подсобки. И слышу я ринг-тонг,который звучит когда мне звонит Вова. Я думаю:-"Ну уж нет! Я не настолько дура что бы вообще в комнату заходить!"Пока дверь открывали и закрывали...услышали шёпот:-Зря детишки уходите,зря. Не увидите больше Вовочку и Семёнчика. Не увидите. не увидите.....Дверь закрыли и пулей вниз по лестнице побежали.На дворе зима а мы как дебилы в свитерах и желетках стоим. Ярик долго молчал. Ничего не говорил. Наверное был в шоке. А представьте что вы на диване сидите и в 2 метрах от вас кто-то за пластмассовой дверью скребется. Через час решилась я в окно посмотреть. Живу на 5 этаже. Голову вверх подняла. А свет выключен. Подхожу к Ярику и спрашиваю:-Ты не помнишь,у нас свет горел в комнате?Ярик кивнул.Меня тогда тоже добило и теперь мы "немые",стоящие на дороге с открытыми ртами дети...Ближе к 4 утра,нас нашла полицейская машина. Мы появлению полицейским еще никогда так рады не были. Они нашли нас полузамершими сидящими на снегу у стены дома. Пока ехали в машине, расспрашивали меня,мол: Сколько лет? Как зовут? Где родители? И т.д.А потом спросили:-А че испугались то?Мы по порядку начали рассказывать все происходящие до этого. Полицейские выслушали и сделали вид,что поверили. Когда привезли до участка,стали разбераться и спрашивать те же самые вопросы. И только тогда Ярик вспомнил слова которые сказала эта тварь в подсобке:Ярик закричал-Друзья! Друзья еще ушли гулять и наверное уже в квартире! У них 2-е ключи прозпас были!И нас опять повезли туда.Когда мы зашли в квартиру,она была наполнена легким,но отвратным запахом. Будто картошка сгнила в воде. Полиция зашла в мою комнату и открыла подсобку. Она обнаружила там два слипшихся трупа мальчиков. У одного из них,был в руке мой телефон,на главном экране которого высвечивался номер телефона Вовы....

Ключевые слова: Квартира страх друзья авторская история

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