Чертов мобильник

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:20

Сделано_в_СССР Просмотров: 22 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 14:20 by

Пока не наступил сезон заработков, Вовка шатался по деревне от друга к другу. Друзей было всего два, поэтому маршруты, по которым он ходил, мог пройти с закрытыми глазами. Через десять шагов – поворот на улицу, а потом прямо, пока не раздастся гул машин. К тому же, к нему переехала сестра с сыном.Пиная камни на пустынной дороге, Вовка возвращался домой рано утром. Цвет неба на горизонте менял свои краски, теряя пурпурный оттенок. В легкие проникал свежий воздух от недавно прошедшего дождя. Взгляд искал на плоскости новую жертву для своего ботинка, когда он увидел на обочине черный смартфон. Экран был сильно расцарапан. Взяв его в руки, Вовка даже подумал, как будто его изнутри ковыряли. К нему раньше никогда не попадали чужие телефоны, но он знал, что делать – вытащить сим-карту и выбросить. Так он и сделал.Поспать ему удалось несколько часов. Его разбудил грохот кухонной утвари и топот ног племянника. Разозлившись, что ему снова не дали поспать, Вовка воскликнул:- Когда это закончится?!Со стороны могло показаться, что он задает этот вопрос Богу в потолок. Ему ничего не ответили, но шум прекратился.Благодаря наступившему затишью, Вовка смог проспать до самого вечера. Он мог бы спать и дольше, если бы его не разбудил телефонный звонок. По крайней мере, ему так показалось. На экране его телефона не высветилось пропущенных вызовов. Одевшись, он прошел на кухню, где обнаружил плов на чугунной сковороде.Через пятнадцать минут вернулась сестра с сыном. Увидев брата за столом, она поинтересовалась, снимая модный красный шарф и закидывая на шкаф:- Как выспался? Мы с Владиком специально ушли, чтоб ты смог отдохнуть.- Нормально, - ответил он, пережевывая.Она провела сына мимо него в комнату, спросив:- Кто звонил тебе весь день?- Никто, - удивленно повернул в ее сторону голову он.Остановившись в дверях, сестра объяснила:- Когда я уходила, твой телефон разрывался.- Мне никто не звонил, у меня нет пропущенных, - повторил Вовка, начиная раздражаться.- Может, это с работы или еще что-нибудь, - продолжала она.- Света, - раздраженно попросил он, встав из-за стола. – Я со своей работой сам разберусь, - Вовка прошел первым мимо нее в комнату. – Дебила своего не смогла на работу выгнать, нечего в мою жизнь лезть, - бросил ей он, закрывая за собой дверь.Через некоторое время мальчик опять начал шуметь – неизвестно, с кем он играл, прыгая по креслам и диванам. Старая мебель, оставшаяся от родителей, невероятно скрипела, также как и половицы, на которые он приземлялся. Вовка вытащил свою находку, чтобы решить, что с ним делать. Это был обычный смартфон размером с его мозолистую ладонь. Разобрав его, он прочитал название выпускающей фирмы на батарее. Кажется, у его друга была такая же модель. Нужно было проверить, рабочий он или нет.Когда он уходил, сестра остановила его, спросив, не хочет ли он есть. Они остановились друг напротив друга на пороге. Устыдившись от своей грубой брошенной фразы, Вовка заверил ее:- Я до друга и обратно.- Или до подруги? – уточнила она, улыбнувшись.- Ну прям, - рассмеялся он, застегивая куртку на молнию.- А что, ты же у меня симпатичный, - погладила его по лицу сестра.Вовка наклонил голову, взглядом попросив перестать его сюсюкать. Он уже взрослый, и ей не стоит обращаться с ним, как с маленьким мальчиком. Она приобняла его и сказала:- Извини, Владик такой шумный...- Все нормально, - освободился он, толкнув рукой дверь. – Мне не мешает.Молодая женщина проводила его глазами и помахала рукой.У друга он выяснил, что телефон работающий и это последняя модель. Кроме странного расцарапанного экрана, с ним все в порядке. Он не тормозил и размер карты памяти был отличный. Решив продать его, Вовка тут же начал мечтать о том, куда потратит эти деньги. Первой мыслью было купить что-нибудь племяннику. Ведь он еще такой маленький, а родители уже развелись. Пусть порадуется. Решив предложить найденный телефон богатому знакомому, Вовка взял новый курс, покинув дом приятеля.Оба телефона лежали в кармане куртки рядом друг с другом. На улице уже стемнело, когда он вышел. Ему следовало поторопиться. Что он и сделал, ускорив шаг. Мимо него проезжали редкие машины с включенными фарами. Раздался звонок. Рука нащупала предмет звука.- Да, - ответил он, перебегая проезжую часть.В трубке слышались шумы и отдаленный скрежет. Вовка попытался прислушаться, но странные звуки усилились. Нахмурившись, он снова посмотрел на экран и остановился. Мелькнувшие фары осветили его ладонь. Чуть не сматерившись, Вовка выронил найденный телефон. Он упал прямо в лужу, отчего Вовка не сдержался и громко выругался. Подняв его из воды, он поморщился от досады - теперь нужно было возвращаться к товарищу и снова проверять его. И снова телефонный звонок. Не понимая, что это такое произошло, он вытащил второй телефон. Высвечивалось имя сестры. И снова такие же шумы. Это уже окончательно вывело его из равновесия. Сквозь помехи ему казалось, что он слышит ее крик. Безуспешно пытаясь до нее докричаться, Вовка побежал к своему дому. В его голове проносились тысячи предположений - а вдруг маленький Владик устроил пожар, а вдруг к ним залезли грабители, а вдруг ее бывший напал и им нужна помощь?На дороге снова стало безлюдно. До дома оставалось всего ничего. Крепкие ноги принесли его почти мгновенно, адреналин беспокойства разогнал кровь по венам. На противоположной стороне улицы показалась знакомая крыша, под которой он вырос. Близость цели заставила его ускориться. Снова раздался телефонный звонок. Уже на автомате вытащив его, он ответил, широко шагнув на проезжую часть. Раздался сигнал машины, оглушив как сирена. Руки парня взлетели в воздух, выпустив черный предмет.Черный телефон лежал на земле расцарапанным экраном вверх. В нем отражалась летящая по небу белая птица. Взмахи ее свободных светлых крыл рассекали параллельную голубую реальность, навсегда заточенную в этом черном предмете.Автор - anastasia.venera.

Ключевые слова: Деревня сестра с сыном телефон звонок помехи проезжая часть машина белая птица

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