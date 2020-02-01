Daemonium Pugnate666

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:56

Причина: Изменен раздел.

Dobro5145 Просмотров: 56 Комментарии: 0 0 Вчера, 22:56 by

Это запись была найдена в закрытом спорткомплексе,который имел очень плохую славу у людей. В этом спорткомплексе (который кстати находился неподалёку от ботанического сада Москвы,мне друг,который интересуется хождением по заброшкам рассказал). Сам комплекс закрыли , из-за череды убийств совершенных одним тренером , убивал он с особой жестокостью : из-за своих габаритов он мог голыми руками задушить человека , забить насмерть или ещё не весть что . Убивал тренер поздно вечером в раздевалке , когда все уходили , он оставался со своей жертвой наедине , резко набрасывался душил , а трупы прятал в подвал комплекса , туда никто не спускался . В один момент он решил записывать свои зверства , он приносил камеру , устанавливал её и снимал свои убийства, позже эти кассеты стали главным доказательством против тренера . В итоге убил он восемь человек . Поймали его случайно , в один день в комплекс пришла комиссия . Члены комиссии спустились в подвал , побродив они нашли все восемь трупов . Полиция начала дело . На телах и вещях убитых нашли отпечатки тренера . Провели в его доме обыск , нашли те самые кассеты . Суд , приговор и пожизненный срок для тренера . Умер он в тюрьме , из-за сердечного приступа . Тот спортивный комплекс закрыли через пару месяцев . Посетителей (которых и до убийств было не много ) , а после нашумевшего дела так и тем более . Комплекс стал пристанищем наркоманов , бомжей и прочих маргиналов . Мы решили посмотреть с другом эту видеозапись. Довольно таки корявая нам запись-то и пришла, даже слишком. Все было в омерзительном качестве. Мы разглядели как кто-то очень сильно бил кого-то. Довольно таки жестоко под гул. Это было очень ужасно,когда разглядываешь что там. Буквально люди пытались убить друг друга. Я до конца не досмотрел,пошёл домой,ибо это зрелище мне очень не понравилось,тем более такое давищее. Пожелав другу спокойной ночи. Дома я еле заснул,ибо думал об этом видео. Когда я увидел... КАК В ЭТОМ СПОРТКОМПЛЕКСЕ ДО СМЕРТИ ИЗБИВАЛИ ЛЮДЕЙ,ГОЛОВЫ ДРАЛИ ПРЯМ ДО МЯСА,ЭТО БЫЛО УЖАСНО,И ЭТОТ ГУЛ,У ЭТИХ НЕЛЮДЕЙ У КОТОРЫХ ДАЖЕ БЫЛО УЖАСНАЯ ВНЕШНОСТЬ КОТОРУЮ Ч НЕ МОГУ ОПИСАТЬ,ЭТО КАК МЕРТВЕЦЫ, БУКВАЛЬНО. Проснувшись,я позвонил срочно другу,он не отвечал. Я думал он ещё спит. Я еле-еле встав (а проснулся в 4 часа), потерпел до семи часов,и решил пойти к другу, однако в подъезде,около моей почты,лежала большая бумага. Я решил открыть шкафчик,И ЗНАЕТЕ ЧТО? Я УВИДЕЛ ЭТУ ЖЕ КАССЕТУ,С КРОВАВЫМИ ОПЕЧАТКАМИ НА КОНВЕРТЕ. Я БЫСТРО ПОБЕЖАЛ К ДРУГУ,ЗВОНИЛ ЕМУ,НО он не отвечал. Пожалуйста, друзья, подскажите что делать, кажется я попал в какую ловушку каких-то необъяснимых сил... Пожалуйста,может вы увидете что либо,в этой записе...Само видео я выложил на ютуб :https://youtu.be/rrMsYpBjKvU

Ключевые слова: маньяки-психопаты

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