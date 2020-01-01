А брата-то нет

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:24

Причина: Изменен раздел.

lenaevseeva Просмотров: 105 Комментарии: 0 0 Сегодня, 00:24 by

Было мне тогда лет 10. Не маленький уже, жил учился да как все в этом возрасте, комп,стрелялки, троеки ну и футбол на поле. Жили мы, да и до сих пор живем в квартире обычного шестиэтажного дома. Живу я естественно с родителями, братом, старше меня на два с половиной года и сестрой, почти одного возраста со мной. Комната у нас отдельная с братом , у сестрёнки своя, а родители в зале.Наша с братом комната довольна большая, стоял в углу большой шкаф для одежды, в другом углу комод, перед шкафом диван, на котором сплю я, и возле камода кровать брата. В прихожей у нас всегда горел свет, который попадал в каждую комнату, привыкли уже, что без него спать не можем. Свет освещал все комнаты. Я тогда плохо спал, вот будто, что-то не давало мне успокоится. Даже когда у меня получалось уснуть, я мог проснутся просто от какого-то беспокойства внутри, даже не знаю, как объяснить. В такие моменты, которые были почти каждую ночь я будил маму. Я просто говорил что мне плохо и тошнит. Честно я даже не вспомню, да и мне было не важно, главное, чтобы она проснулась и успокоила. И после я спокойно ложился и засыпал. Вот и тогда в ту ночь , когда я смог уснуть я снова внезапно проснулся.Я уже говорил, что шкаф находится перед диваном на котором я сплю, и я прекрасно мог видеть весь этот шкаф. Хотел я вообщем уже встать и пойти к маме, как увидел нечто. Маленькое существо похожее на годовалого ребенка, в длинной старой рубахе каких то интересных бошмочках с длинными носами, лица я не видел потому-что на нем была большая шляпа, такая как ведьмы носят или гномики. Как в мультиках. Он выбежал из шкафа и бегом прошмыгнул в прихожую. Я замер. Да ладно...что за фигня? Глюки что ли? Но я лежал и не мог пошевелится, тело сковало, хотел закричать но не смог произнести не звука. Что это? Кто это? Такого не может быть! Бред какой то. Лежал и мысли путались, Я сплю? Это сон? Да нет же я не сплю. Сколько я так пролежал я не знаю, потом я уснул. Проспал я не долго, думаю пол часа, проснулся и подскочил с кровати, все спали, побежал будить маму. Разбудил рассказал ей все, она конечно не поверила мне .Да я и сам себе не верил. Мы не стали не кого будить, брат спал. Она не стала включать свет в нашей комнате а включила фонарик на телефоне и мы осветили весь шкаф, некого! Но я видел видел же и это не был сон! Я же нормальный блин, как может такое казатся? Я не спал! Не спал! Она успокоила меня и я поверил ей и пошел спать. Что то и правда я напридумывал, наслушался страшилок на ютубе вот и привиделось.И как то с этими мыслями я уснул. Утро, светло и все забылось как то, школа, друзья, отвлекли меня от этой жуткой ночи. Вечером пришел из школы, поужинал, поиграл за компом, брат лежал в сотке с кем то общался, так спокойно и все бы хорошо но опять ночь, опять все уснут и страх приближается! Надо уснуть пока брат не спит, подумал я. Уснуть крепко чтоб не просыпаться до утра. И с этими мыслями я уснул. К моему удивлению я проспал до утра. Не страха не гнома не этого шкафа. Классно! проснувшись утром подумал я. Значит тогда это был сон. Мама на кухне готовит завтрак, брат уже в школе, он с первой смены учится. Мне тоже пора завтракать и в школу. Все как обычно, пришел из школы, поужинал и за комп. Устал за день и не о чем не думал. Прошла неделя может больше , все нормально , не страшных снов не кого из шкафа. Но если бы на этом все закончилось но нееет..... Опять ночь. просыпаюсь! Тревога! Страх! Да что опять то не так, чтооо? Свет из прихожей падает на шкаф и из приоткрытой двери на меня смотрит он! Страшно,хотел кричать. Не могу...Из под шляпы горят два маленьких красных глаза и смотрят, прямо на меня,мне в глаза.Потекли слезы и опять этот паралич, не могу не кричать не шевельнутся. Лежу.... И вот этот гном маленькими шагами идет ко мне, тихонько неторопливо... А я лежу, текут слезы, это все что я мог в этот момент,я мог только молча плакать. Лежу, страх сковал все тело. А это существо уже у кровати и пытается залесть, хочу сказать ... Кровать у меня высокая с толстым матрасом а гном ростом с малыша. Да какой там малыш,это чудовище какое то. Вот он пытается скарабкатся на кровать, хватает меня за ноги ползет по простыне и залазит. Его маленькие глазки сверкают, смотрят прямо мне в глаза и он ползет по мне.А я не могу двинутся с места. Холодные маленькие ручки с огромными когтями тянутся к горлу. Что делать? Не чего не могу, нечего. Просто лежу и жду своей участи! В мыслях вспомнил все, детство, друзей из класса, маму. А этот гном уселся мне на грудь и я уже почувствовал как он прикасается к шее, холодные руки, удушье . Мне показалось что все, мне конец. Я мысленно попрощался со всеми . Но брат ....блин брат... Ты же вот , ты же рядом, проснись!!! Мысленно Я кричал и звал его. И тут он проснулся. Братан спасибо! Ты спас меня! Брат проснулся. Я думал он щас увидит все и мы вместе справимся с этим гномом, с этим ночным кошмаром. Но неет. Он спокойно встал и сонный побрел в туалет. Он нечего не видел но и я больше не чего и не кого не видел. Я смог пошевелится я подскочил с кровати и выбежал из комнаты, потом разбудил маму. Мама блин мама я опять его видел! Она проснулась. Я спросил брата видел ли он что то.... Нечего, он нечего не видел и не кого не видел. Просто сказал - Серый спи а. Мама тоже начала успокаивать и говорить что опять сон приснился. Что так не бывает и не бывает не каких гномов. Но я не спал! Не спал! Я плакал пытался объяснить доказать. Найти этого гнома. Искали до утра, смешно конечно. Понимаю что нет и не может быть там не кого. Шкаф не старый, а обычный, купили его новый, и не кто там не может жить. Мы не спали до рассвета, мама успокаивала, брат говорил что я гоню, дослушался страшилок и все такое. Рассвет! На душе стало легче, страх отошел. Я видел этого гнома еще несколько раз и всегда пораличь, не кричать ,не шевелится не мог и каждый раз мысленно я просил брата проснутся. Он просыпался и этим спасал меня раз за разом.Рассказывал маме брату но они не верили, брат вобще смеялся надо мной. Мама говорила что это сон . Говорила если продолжится то надо обратится к психологу. Почему вижу этого гнома только я? Что он хочет от меня? И откуда он приходит? Столько вопросов и не одного ответа. Может и правда это сон. Может я схожу с ума? Прошло несколько дней,я вроде успокоился, опять эта рутина, школа уроки, ну как у всех... Суббота, завтра выходной, брат отпросился к другу с ночевкой. Класс! Буду сидеть всю ночь играть за компом. Наделаю бутеров, кола вобщем сам себе хозяин. Спать не буду, я понял одно что когда я не сплю то не кто не выходит из шкафа нет беспокойства. Отвлекаюсь и за бываю весь этот ужас. Играю за компом, общаюсь с другом. Классная ночь! Брат обычно выгоняет то сам поиграть то спать мешаю ,ну все такое... А щас сам себе хозяин, мама спит, отец на смене, сестренка спит в своей комнате. Игра в разгаре мы выигрываем, играл я в контр страйк. Все бы хорошо но чувствую как будто сзади кто стоит, опять чувство беспокойства и страха . Мурашки побежали по спине . Снимаю наушники, подпрыгивая со стула, никого.Осмотрел всю комнату ну нет никого. Показалось! Убили блин! Подвел команду с этими глюками. Да когда это закончится.Ну да ладно, бывает. Я же не сплю а значит не кто не выйдет из шкафа. Сходил в туалет, осмотрелся, все спят. Сел опять за комп, только запустил игру, одел наушники как чувствую дыхание и как будто кто то смотрит, сверлит взглядом, опять тревога. Но я же не сплю блин. Подскочил со стула, стул упал, грохот. Забежала мама, отругала конечно ну и пришлось ложится спать. Да пора и время уже пять утра, но хорошо завтра выходной, высплюсь, и обратил внимание на шкаф, и слышу из за двери шорох, писклявый противный голосок вроде как детский но и как старика -,, Сережа а брата то нет,, и смех......

Ключевые слова: Комната шкаф гном брат авторская история

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