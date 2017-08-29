Он спас нас от пожара

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:09

Сделано_в_СССР Просмотров: 254 Комментарии: 4 +7 Сегодня, 08:09 by

Это реальная история, которую рассказал мне папа. Ваше право - верить в неё или нет.У нас свой дом, в котором раньше была печка; мне было года 3, брату моему было 9 лет. Зима, печка натоплена. Все легли спать.Наша комната с братом была самая первая от печки, т.е. комната с печкой, далее наша детская, далее зал(гостиная) и потом уже родительская спальня, такой дом прямоугольник.Так как была зима, то после прогулки моя шубка и куртка брата весели на печке, сушились, не первый раз так делали.И тут рассказ со слов папы, который спустя время нам только рассказал.Сплю я и просыпаюсь от того, что слышу чей-то голос:"Гена, Генаа проснись, твои дети горят!"Папа открывает глаза и видит: перед ним такой сутулый старый дедушка с длинной бородой, седой, и на нем военная форма царских времен. Папа глаза открыл и не поймет, что произошло, а дедушка и говорит:"Беги к детям, о то два гроба придется делать".Папа мой быстро вскочил с кровати, не поймет что происходит, вся комната в дыму, папа побежал к нам с братом, мы уже не дышали с ним, короче, на папины крики мама тоже проснулась, быстрее нас с братом вытащили, наша комнате вся в дыму, так как одна сторона печки выходила в нашу комнату.Так вот, из дома выйти мы не можем, так как выход там, где печка стоит, там все горит, папа разбил окно в в спальне своей что бы воздух зашел. Нас мама откачивала, мобильных телефонов тогда еще не было, никто не мог вызвать ни скорую ни пожарную, папа один боролся с огнем.Так же папа рассказывал маме, что когда он тушил огонь, то то ли от того, что он надышался дыма, то ли это все правда, тот дедушка, что его будил, ему помогал, т.е. папа какой то кастрюлей все заливал, а дедушка с кружкой железной ему помогал, казалось, что кружка маленькая, а заливал он много.Папа все потушил сам, конечно были ожоги у него, но главное что мы все живы.Конечно ремонт потом пришлось делать, мы с братом долго не ходили ни в школу, ни в сад, так как все вещи сгорели и нам нечего было надеть.А папа до сих пор задабривает нашего хранителя дома!И мы даже знаем, где он любит у нас сидеть: в зале за креслом, тот, кто у нас первый раз остается ночевать, иногда слышит, как кто-то разворачивает фантики, конфетки ест, как старички, причмокивая.Папа всегда там кладет конфеты и нам всегда запрещает их от туда брать, они сами как-то исчезают.Нам иногда смешно бывает, когда тот, кто у нас ночевал из родственником или знакомых, на утро рассказывает, что всю ночь не спал, слышал, что кто то в кресле сидит и шуршит. И только мы вчетвером знаем, кто это! Это наш спаситель.Так что много других историй было в нашей жизни, связанных с нашим дедушкой.Как нибудь, я вам расскажу!Спасибо за ваше внимание!Автор: Цыпуля.

Ключевые слова: Свой дом старый дедушка с длинной бородой седой кто то в кресле сидит и шуршит

Другие, подобные истории: