Мудрец

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 08:14

Причина: Изменен раздел

И. Ток. Просмотров: 55 Комментарии: 0 -3 Сегодня, 08:14 by

Я не давно переехал в Самару и поселился в кирпичном доме 1986 года постройки.Я общительный. И соседи тоже.Когда кончились дела, я вступил в диалог с ними.В самом конце разговора они сказали, что если кто-то будет звонить в звонок ночью, я должен открыть.Каждое лето, начиная с 1986 года, в двери звонит низкий бородатый старик.Это длится от одного, до двух дней.Ему обязательно нужно открыть, если не откроешь - будет проникать в квартиру и пакостить там (бить посуду, наводить беспорядок);Если нагрубишь - вытащит на лестничную клетку и убьет.Однажды, когда я только поселился, на седьмом этаже второго подъезда нашли тело без головы. Стены и лестница были забрызганы кровью, ноги лежали возле двери, остальное тело на лестнице. Дверь была открыта. Мужчина предположительно был очень пьян. Примерно за несколько минут до смерти соседи слышли как мужчина послал кого-то "по известному адресу". По лестнице вниз от тела шли кровавые следы босых ног 38 размера.Полиция выяснила, что голову кто-то раздавил ногой, но это слухи, которые разошлись от соседей-свидетелей.Через несколько дней, на дверях подъездов появились объявления. В них было написано, что через неделю жителей на две недели переселяют в новостройку недалеко от этой кирпички.Точная причина была неизвестна, но по очередным слухам нас переселяли что бы прочесать дом. Впрочем, это было очевидно.Перед тем как люди выходили из дома, люди в полицейской форме проверяли их паспорт, рост, вес и размер ног.Нас вывозили на автобусах.Когда все входили в новостройку, полицейские проверяли те же данные (когда мы возвращались, приходилось опять проходить эту проверку).Каждый день в 12 часов нас пересчитывали военные.Когда нас вернули назад, пошли очередные слухи, но они разнились: одни гласили что полицейские ничего не нашли; другие гласили что на чердаке нашли погрызанную мужскую руку.Потом мои соседи сказали, что это был не первый мертвый человек в этом доме, всего около 4 трупов, еще 2 человека пропали без вести. Из шести этих человек, всего две девушки. Тело одной нашли возле двери, еще одну найти не удалось.Потом соседи по подробней рассказали об этом деде.Его называют "мудрец".Он ходит в темном плаще, с надетым капюшоном. Глаза маленькие, много морщин и родинок.Он приходит к людям, у которых проблемы. Он интересуется, не нужен ли им совет? Он, предположительно, может ответить на любой вопрос, но отвечает только на те, которые могут помочь человеку.У него нельзя спросить: - "в чëм смысл жизни?",он может ответить: - "а это разве тебе как-то поможет?".А если спросить у него: - "в чëм смысл МОЕЙ жизни?",Он ответит: -"ты сам определяешь свой смысл жизни".Над ним нельзя шутить, его нельзя подкалывать. К нему нельзя придти самому, нельзя узнать где он живет.Старик приходить раз в год, летом, он знает кому нужна помощь. Если у кого-то сильные проблемы, он будет настаивать на помощи, пока человек не согласится, даже если он в упор отказывается.Если переехать, то он все равно будет к тебе ходить.Однажды поссорился со своей девушкой.Через месяц мудрец пришел ко мне. Мне было немного стремно, но я спросил как помириться с девушкой, он ответил одну мудрую вещь и ушел. С девушкой я помирился, но иногда до сих пор стремно, когда кто-то звонит в дверь.

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