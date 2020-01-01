Меня спасла девочка

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:18

Причина: Изменен раздел

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Это произошло 3 года назад когда мне было 15 летВсе началось с телефонного звонка моего лучшего друга ДенисаТот позвонил мне и предложил отдохнуть,он сказал что они с ребятами собираются в поход и почему же мне не присоединитьсяЛето,жара,в городе было тухло и поэтому я согласиласьМы отправились в магазин купили все не обходимое,я купила себе палатку и много еды(4 пачки чипсов,бутерброды,вода 3 бутылки и 2 фонарика)Наши неприятности начались с самого начала,как только мы заехали на заправку.Заправка была в какой-то деревне перед КарелиейДа кстати мы отправились туда,потому что там красиво и много гор и еще много воды.Так вот вернемся к историиМы заехали на заправку,припорковались и видим стоят какие-то мужики их было 3-4 опишу их так,Толстые в камуфляжной одежде стремные,воняли алкоголем и у них были пушки,и они максимально пытались выпереть их,что бы мы увидели на сколько они "крутые" и что бы мы типо их боялись.Они были очень странные и сами искали не приятности на свою 5-ую точку или же искали тех людей до которых можно докапаться,они подошли к нам и начали требовать,что бы мы уехали от сюда.Мол они хотят 1-ые заправиться и плевать что мы приехали сюда первые,и то что у нас уже пистолет в бинзобаке.Когда мы отказались,они начали материть нас извините буду писать без матов:"Сраные тупые подростки,а ну пошли нафиг от сюда,че вы тут вообще забыли,вы че старших не уважаете,вы должны нас уважать быстро все к нам на поклон"Они реально обезбашеные люди,поэтому наши пацаны их послали таким матом,что у тех аж рты пооткрывалисьДалее мы заправились и уехали.Среди нас был один парень который уже ездил туда 7 разА в том месте где он отдыхал был мини остров,а добраться до него можно только на лодках,можно еще через лес,но это не рекомендуется,потому что там не проходимая зона,крч глухой лес,поэтому мы все сели на лодки и отправились туда,когда я увидела это место я не пожалела,что отправилась туда с ребятами,там было настолько красиво,что я наверное не смогу это описать.Представьте просто огромную скалу которую омывает огромное озеро очень красивое практически прозрачное,вокруг одни леса.На самой вершине мы расставили свои палатки.Вообщем мне безумно понравилось,днем мы купались,а вечером зажигали костёр и пели под гитару я влюбилась в этот отдых не смотря на то что там не было душа,и мне приходилось мыть голову в озере.Ночью мы разошлис по всем палаткам и я спала со своей лучшей подругой Региной.Ночью я проснулась из-за звука маторной лодки я лежу думаю"что происходит?Может кто-то из друзей решил уплыть?А зачем уплывает?Зачем ему от нас уплывать?Че он нас кидает? "Ответов было мало и тогда я решила поняться и посмотреть что вообще происходит когда я уже чуть чуть поднялась на скалу где меня уже было видно,я услышала чужие мужские голоса,я конечно пригнулась и начала подслушивать по голосу я узнала тех мужиков которые угрожали нам на заправке,они каким-то образом нас нашлиПервый мужик спросил"Здесь эти уроды остановились?" в ответ было "Здесь тихо,тихо давай,а то разбудишь" а тот "Нож мой где?!" "Вот держи,я с битой пойду""Бита не годиться,от удара сразу труп,надо чтобы они пострадали,возьми тоже нож охотничий режь,но не смертельно что бы какое-то время пожили с этой адской болью".Когда я это услышала я очень сильно испугалась и побежала в свою палатку разбудив Регину мы пошли будить остальных я все рассказала имМы закрыли палатки сделали видимость что типо все спят и спрятались в лес,мы не могли взять лодки и уплыть те бы нас услышали и догнали нас сами поймите что у них пушки и там лодки наверно новые,а мы на старых лодках и без оружияВсе где-то стояли 30 м. от нашего лагеря,а мы с региной пошли в глубь потому что нам было очень страшноКогда я остановилась подруга мня спросила"Фая что нам делать?" я ей просто сказала"давай ляжем на землю и положим руки на затылок и просто будем слушать что происходит"Мы легли на землю прошло где-то минут 10,и вдруг слышим крик кого-то из наших,этот крик разрывал душу,далее за ним идут еще и еще один крик,так прошло 5 минут и крики резко закончились.Мы лежали еще какое-то время тогда Регина сказала"Фая надо что-то делать,мы не можем все время лежать,нас здесь найдут" Я не знала что делать потому что я больше никого и ничего не слышала минут 20-ть была гробовая тишина.Моя подруга предложила уходить,а я в то время решила тихо подойти и проверить,кто из наших остался,кт еще есть и что вообще происходило.Она сказала что "ты больная куда ты идешь я с тобой не пойду"и я пошла в одиночку.Я шла очень тихо,ну как шла ползла боялась дышать.Когда я вышла на поляну где был наш лагерь,я никого там не видела не мужчин никого разговоров никаких не было я только увидела всех наших друзей которые протерпели много ножевых ранений,там было очень много крови и никто из них не дышал,там были 5 человек кроме меня и Регины.Я сразу побежала к ним и попыталась померить их пульс,но я никогда не умела это делать,я знаю куда прикладывать,но я не понимала ничего то есть есть пульс или нет.И в этот момент я слышу как в правой стороне хруснула ветка и кто-то говорит "тихо",вдруг от куда не возьмись подбегает ко мне девочка лет 10-13.Я очень сильно испугалась,я не поняла кто это такая и что ей от меня нужно.Она положила меня на пол к трупам и измазала кровью моих друзей и сказала"лежи здесь тихо,не издавай шума не дыши"После чего она убежала,меня всю тресло потому что я никогда в жизни с таким не встречалась и не видела трупов,а тут я лежала и была измазана в их крови...На эту поляну вышли мужики которые сказали что не хватает 2-их они имели в виду меня и региныМ1:Где эти 2 курицы?!М2 и 3:Может они с ними не поехали?М1:Нет они должны быть здесь посмотри сколько палатокМ4:Они наверное в лес сбежалиМ1:Надо их найти,они видели нас,они видели наши лица,надо разделиться,я по воде пойду,а вы по лесуПосле этих слов они разошлись,а я по прежнему лежала на земле рядом еще с теплыми телами своих друзей и в их кровиИ тогда ко мне подбегает та девочка и берет меня за руку поднимает с пола и говорит " Надо срочно бежать" и тащит меня в лес я ей говорю вопросы по типу кто ты такая а она мне говорит"потом все решим,не сейчас"Я ей говорю:"Тут еще регина ее нужно забрать" "Регина нас уже ждет в лесу" ответила мне девочка.Мы побежали в лес и там действительно было Регина.Я к ней побежала и спросила "Что с тобой случилось,ты не ранена?" "Нет,ко мне подбежала эта девочка и кинула в канаву,после укрила меня ветками от деревьев и если бы не она то эти мужики убили бы меня"Эта девочка сказала что нету времени нужно срочно уходить ...Мы шли молча и делали все что она говорит.У меня были мысли кто она такая,почему она нас спасает,что она тут делаетМы очень долго шли и я слышу за спиной выстрел я закрыла свой рот руками что бы не взвизгнуть Регина тоже,а девочка шла равнодушно.То есть она даже не дернулась от этого/Я не понимаю.Тут мы вышли на какую-то заброшку и я в первый раз заметила что эта девочка замешкалась.она побежала во в нуторь заброшки со словами бегите за мной быстрее если хотите жить.Мы конечно ее послушались мы побежали вместе с ней,она отвела нас в какой-то подвал он вонял просто не реально какой-то гилью и трупами я не знаю как описать такой запах там было темно выкали глаз и закрыла за нами дверь сказав "сидите тихо если вы издадите звук я больше не чем не смогу вам помочь"Я зажала себе нос потому что я чувствовала что возможно меня начнет тошнить,Регина сделала тоже самое.Прошло где-то 1.5 часа и вдруг с огромной скоростью дверь распахивается.Я забилась в угол где максимально темно,потому что я не знала кто это ,а это была та девочкаОна сказала выходите и мы вышлиПосле мы пошли на какое-то кладбище покрайней мере мне так казалось,когда я включила телефон и посветила это было реально кладбище девочка сказала"здесь вы в безопасности" провёв нас до какой-то могилы она села на скамейкуОна знала что от ответа уже не открутиться.Когда я посетила там была эта девочка и я спросила "Зои почему тут на могиле написано что ты умерла 7 лет назад?"А зои ответила"Меня убил мой отец,а в безопасности вы здесь потому что он никогда сюда не приходит совесть мучает,посидите тут до утра, и потом только идите домой"после этих слов девчонка испариласьМы с Региной просидели до утра и вернулись домойТех мужиков мы больше не видели и славо богуРебят перед тем как ехать в поход,подумайте 1000 раз а потом соглашайтесьА с вами была Фая всем пока

Ключевые слова: Поход девочка кладбище заправка друзья авторская история

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