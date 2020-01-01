Чёрт

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 18:17

Причина: Изменен раздел.

The dumbltail Просмотров: 32 Комментарии: 0 0 Сегодня, 18:17 by

Был тёплый день,голубое небо, ароматное кофе дурманило мой нос. Сделав глоток свежего кофе, собрав вещи я решил пойти в лес. Мне дали неделю выходных и я решил пойти в лес. Не просто на часок, а на целые сутки. Взял всё самое необходимое и бодрым шагами, пошёл в сторону леса. Птички поют, машины едут, кто куда. Через полчаса я добрался, до места назначения. Сразу сделал вдох, как же хорошо. Решил пойти в глубь леса, чтоб полюбоваться видами. После того как я дошёл до середины леса, я сразу поставил палату, принёс дрова. Когда начало темнеть, я зажёг костёр. Достал мясо и начал жарить на палке. Как же было вкусно... Ещё часок другой, я полюбовавшись этим лесом прилёг, в палату поспать до утра. Проснулся глубоко ночью, от чавканья, громкого такого. Сразу подумал, что животное набрело, лис там, медведь может. Потихоньку выглянул из палаты, там был самый настоящий чёрт. Высокий худощавый, с рогами на голове, длинный хвост и копыта. Не могу описать, как мне было страшно, а он съедал Живого кролика. Как же мне было страшно. Каждую секунду я думал, что он вот-вот повернётся ко мне и начнёт пожирать.Я даже не мог уйти обратно в палату, страшно очень страшно. Я глубоко завидую тем, кто хоть в такой ситуации смог прочитать молитву. Сделать хотя бы что-то. Чёрт продолжал с чавканьем пожирать, беднего кролика. Он закончил достаточно быстро, но это время шло как вечность. Не обращая на меня внимания, чёрт ушёл в глубь леса.Я внезапно уснул. Проснулся я утро, птички поют, свежий утренний лес. Я подумал бы, что это очень страшный сон, но рядом с костром я нашёл труп кролика, точнее то что от него осталось. Я собрался и побежал домой, больше ходить в походы, я никогда не хотел

Ключевые слова: Лес ночь черт авторская история

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