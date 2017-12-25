Тайны Марианской впадины

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 23:15

Космонасть Просмотров: 64 Комментарии: 2 +4 Вчера, 23:13 by

Марианская впадина, или Марианский жёлоб — океаническая впадина на западе Тихого океана, являющаяся глубочайшим из известных на Земле географических объектов.Впадина протянулась вдоль Марианских островов на 1500 км; она имеет V-образный профиль, крутые (7—9°) склоны, плоское дно шириной 1—5 км, которое разделено порогами на несколько замкнутых депрессий (Депрессия (лат. depressio — вдавливание, снижение) — в геоморфологии — понижение на земной поверхности независимо от его формы и происхождения; иногда депрессией называют впадину, дно которой лежит ниже уровня океана, — прим.космонавта).У дна давление воды достигает 108,6 МПа, что более чем в 1100 раз больше нормального атмосферного давления на уровне Мирового океана. Впадина находится на границе стыковки двух тектонических плит, в зоне движения по разломам, где Тихоокеанская плита уходит под Филиппинскую плиту.Первыми, кто осмелился бросить вызов пропасти, были англичане — военный трехмачтовый корвет “Челленджер” с парусным оснащением был перестроен в океанографическое судно для гидрологических, геологических, химических, биологических и метеорологических работ в ещё в 1872 году. Через некоторое время после начала спуска аппарата, регистрирующий звуки прибор стал передавать на поверхность какой-то металлический скрежет, напоминающий звук распиливаемого металла. В это время на мониторе появились какие-то неясные тени, похожие на гигантских сказочных драконов с несколькими головами и хвостами. Через час ученые забеспокоились, что уникальная аппаратура, изготовленная в лаборатории НАСА из балок сверхпрочной титаново-кобальтовой стали, имеющая шарообразную конструкцию, так называемый “ёж” диаметром около 9 м, может остаться в бездне Марианской впадины навечно — так что было принято решение немедленно поднять аппарат на борт корабля. “Ежа” извлекали из глубин более восьми часов и как только он появился на поверхности немедленно положили его на специальный плот. Телекамеру и эхолот подняли на палубу “Гломар Челленджера”. Исследователи пришли в ужас, когда увидели, насколько были деформированы прочнейшие стальные балки конструкции, что же касается стального 20-сантиметрового троса, на котором опускали “ежа”, то учёные не ошиблись в природе передаваемых из водной пучины звуков — трос был наполовину перепилен. Кто пытался оставить аппарат на глубине и зачем — так навсегда и останется загадкой. Подробности этого происшествия были опубликованы в 1996 году газете “Нью-Йорк Таймс”.Первые данные о глубине Марианского жёлоба были получены лишь в 1951 году — согласно проведённым замерам глубина впадины была объявлена равной 10 863 м. После этого самую глубокую точку Марианской впадины стали называть “Бездной Челленджера” (Challenger Deep).Трудно себе представить, что в глубинах Марианского жёлоба запросто поместится самая высокая гора нашей планеты — Эверест, а над ней ещё и останется больше километра воды до поверхности… Конечно же поместится не по площади, а исключительно по высоте, но цифры всё равно поражают...Следующими исследователями Марианской впадины были уже советские учёные — в 1957 году, во время 25-го рейса советского научно-исследовательского судна “Витязь”, они не только объявили максимальную глубину впадины равной 11 022 метрам, но и установили наличие жизни на глубинах более 7000 метров, опровергнув тем самым бытующее в то время представление о невозможности жизни на глубинах более 6000-7000 метров. В 1992 “Витязь” был передан новообразованному Музею Мирового Океана. Два года судно ремонтировалось на заводе, а 12 июля 1994 года встало на вечную стоянку у музейного причала в самом центре Калининграда.23 января 1960 года было осуществлено первое и единственное погружение человека на дно Марианского глубоководного желоба. Таким образом, единственными людьми, побывавшими “на дне Земли”, стали лейтенант ВМС США Дон Уолш и исследователь Жак Пикар.Во время погружения их защищали бронированные, толщиной в 127 миллиметров, стенки батискафа под названием “Триест”.Батискаф был назван в честь итальянского города Триест, в котором были произведены основные работы по его созданию. Согласно приборам на борту “Триеста”, Уолш и Пикар погрузились на глубину 11 521 метр, но позже эта цифра была немного подкорректирована — 10 918 метров.Погружение заняло около пяти, а подъём — около трёх часов, на дне исследователи пробыли лишь 12 минут. Но и этого времени им хватило для того, чтобы сделать сенсационное открытие — на дне они обнаружили плоских рыб размером до 30 см, похожих на камбалу!Исследования 1995 года показали, что глубина Марианской впадины составляет около 10 920 м, а японский зонд “Kaik?”, спущенный в Бездну Челленджера 24 марта 1997 года, зафиксировал глубину 10 911,4 метра.Через год необычное происшествие случилось с батискафом «Кальмар» Австралийских военно-морских сил во время съемки котловины Беллинсгаузена, глубина которой составляет около 6 километров. Кинокамера аппарата, который шел в 40 м над дном, засняла странные объекты овальной формы с четкими контурами, излучавшие сильный внутренний свет.После изучения видеозаписи учеными Мельбурнского университета и специалистами ВМС Австралии был сделан вывод, что аппарат заснял какие-то сооружения явно искусственного происхождения. Решено было повторить съемку этого же района. Через пару недель батискаф снова заснял место, где были загадочные постройки, но там кроме ровного дна уже ничего не было. Хозяева глубин предпочли замести все следы своего присутствия…Откроются ли они нам, передадут ли еще какое-нибудь послание? Или так и будут тайно жить рядом с нами? И вообще — есть ли они на самом деле? Перефразируя цитату из известного фильма, хочется воскликнуть: «Есть ли жизнь в глубинах океана, нет ли жизни в глубинах океана — это науке неизвестно!» (©) ( "Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе - это науке неизвестно!" - знаменитая фраза из комедийного музыкального фильма Эльдара Рязанова "Карнавальная ночь" -- прим. космонавта).Ещё одно столкновение с необъяснимым в глубинах Марианской впадины случилось с немецким научно-исследовательским аппаратом “Хайфиш” с экипажем на борту. На глубине 7 км аппарат неожиданно прекратил движение. Для выяснения причины неполадок гидронавты включили инфракрасную камеру… То, что они увидели в последующие несколько секунд, показалось им коллективной галлюцинацией: огромный доисторический ящер, впившись зубами в батискаф, пытался разгрызть его как орех. Опомнившись от шока, экипаж привел в действие устройство, именуемое “электрической пушкой”, и чудовище, пораженное мощным разрядом, скрылось в бездне…31 мая 2009 на дно Марианской впадины погрузился автоматический подводный аппарат Nereus. Согласно замерам, он опустился на 10 902 метра ниже уровня Мирового океана.На дне Nereus снял видео, сделал несколько фотографий и даже собрал образцы отложений на дне.Благодаря современным технологиям, исследователям удалось запечатлеть немного представителей Марианской впадины, предлагаю познакомиться с ними и Вам.Предлагаемый научный материал составлен из разных источников. Указать всех авторов не представляется возможным.

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