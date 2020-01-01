Однажды ранним утром

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:08

Причина: Изменен раздел.

Lili1478 Просмотров: 65 Комментарии: 0 +1 Вчера, 22:07 by

она встала, по ощущениям было раннее утро, но она не видела ни чего.Солнца не было, неба не было, не было ни чего...только тьма, что хоть глаз выколи.Она прошла на кухню, было странно, это была ее кухня но там сидели чужие ей люди и пили чай, у них была кожа покрытая язвами, у одного из мужчин не было глаза в глазнице, он катал его по столу, поблекший шарик...У другой женьщины была на половину оторванная челюсть " как же она пьет?" подумала девушка и медленно покинула кухню.Сев на кровать она долго пыталась осмыслить увиденное, но мозг отказывался давать сносный ответ, она сидела ни чего не понимая...дом догорал...догорала и планета оставив одиноких призраков, которые могут увидеть друг друга, но не могут что либо сказать, не могут уйти далеко от своих останков, и им не дано понять что произошло. Взрыв, всего лишь один взрыв, и все...конец.Она подошла к зеркалу...увидя себя она не поверила своим глазам, пытаясь кричать...не вырвалось ни единого звука.Ни кто не выжил, но все очнутся когда придет время, и все начнется по новой, и так будет каждый раз, пока исход не будет изменен.Она стояла перед зеркалом, в ужасе не смея больше шевелиться из ее мертвых глаз, по ее изуродованным щекам стекали слезы смешавшиеся с кровью...Все могло бы быть иначе...но для этого стоило и жить иначе..

Ключевые слова: Смерть призраки мертвнцы авторская история

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