Mara

Nalsur Nabugskij Просмотров: 56 Комментарии: 0 0 Сегодня, 04:30 by

Недавно я посмотрел фильм когда люди не могли спать так как к ним приходило существо и душило во сне. Часть людей не ложилась спать по несколько суток.То что произошло со мной это лишь часть из сна (я вспомнил после того как посмотрел фильм чисто случайно). Я долго не мог дышать и шевелится. Лёжа лицом в подушку, я пытался рукой хоть какой-то подвигать(с правой стороны у меню тумбочка с ночником и голова у стены. Тоисть правая рука свободна, а левая ровно вдоль тела. Я так всегда засыпаю). Так вот руки мои не двигались, дыхания не хватало. Как это произошло во время сна не понимаю, но правой рукой в районе пола, я с трудом нащупал что-то холодное и железное вот прям как дверь гаража. И только я коснулся этого,сразу проснулся.Долго не мог уснуть.По утру встал, и целый день думал об этом. Вечером пришла домой жена и сказала что у меня на затылке не стандартное розовое пятно в виде ступни ребёнка.............

Ключевые слова: Сон сонный паралич рука авторская история

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