Слепая

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:06

Причина: Изменен раздел.

Pifagor Просмотров: 87 Комментарии: 0 +4 Вчера, 19:06 by

На окраине села жила одна одинокая бабка. У неё не было детей. Бабушка была слепая. На вид ейбыло где-то семьдесят пять лет. Она была ясновидящая. Эта женщина была очень сильным экстрасенсом. По её словам она работала почти со всеми добрыми и злыми сущностями. Её дом в селе больше напоминал заброшку, чем что-то жилое. К Слепой приходило очень много людей. Некоторые задавались вопросом: "Как она может просмотреть человека, если она слепая?" Перед тем как прийти к бабке нужно набрать в мешочек сахара и поставить на ночь под подушку. Бабка по сахару узнаёт всё о человеке. Никто этого не понимал, но особо никто и не хотел понимать, людям главное решение проблемы. Каждый приходил со своими ситуациями. Слепая всегда говорила: "Просто так, ко мне никто не приходит." Некоторые люди, зная какая эта сильная женщина, приезжали даже с других стран к ней. Она была богатая женщина, но деньги она не тратила, куда они девались никто не знал... Возле неё были всегда помощники, они помогали ей со всеми мелочами в её профессии, а так же в бытовых ситуациях. От её имени было много чего сказано, но всё это была ложь, сама она никогда ни к кому не приходила и нечего не говорила.Как-то раз молодая девушка не могла забеременеть. Она не понимала что происходит. Оксана уже была у всех врачей, обходила кучу больниц и гадалок, но никто нечего сказать не мог. Девушка позвонила своему знакомому и рассказала ситуацию,и он ей порекомендовал Слепую. Ехать было очень далеко, так как Оксана жила в городе, а бабка в селе. Но она очень хотела ребёнка. На следующий день она собрала вещи и поехала в то село. Девушка была на месте уже через 2 дня.- Молодой человек, подскажите пожалуйста где живёт Слепая? - спросила Оксана.- На окраине села, возле кладбища. - ответил парень.- Спасибо!Село довольно большое, пришлось с чемоданом ещё долго идти. Девушка понимала что ей придётся где-то ночевать, потому что дело не одного дня, но она ещё не знала где. И вот она увидела этот "дом. Оксана понимала что особняк она тут не увидит и не сильно было удивлена. Когда она вошла через калитку во двор, она увидела самую обычную сельскую картину. Куры, собака, гуси, свиньи - бабка имела большое хозяйство, о котором заботились её помощники. Оксана постучала в трухлявую, деревянную дверь. Ей открыл мужчина лет сорока. Чем-то похож на священника. С длинной бородой, худой и в золотистого цвета мантии.- Вы к Слепой? - сказал мужчина.- Да. - сказала Оксана.- Проходите и садитесь на диван, я скажу когда бабка вас сможет принять.- Я поняла, спасибо.Девушка сделала всё что сказал мужчина в мантии. Она села на большой, старый диван в гостиной и ждала... Через двадцать минут девушку попросили. Оксана проводили в комнату бабки. Когда открылись двери она увидела ту самую, легендарную Слепую! Бабка сидела на диване, на против неё был стол.- Присаживайтесь. - сказал помощник.Оксана села напротив Слепой. Помощник вышел из комнаты, и они остались наедине. Девушке было немного страшно, бабка нечего не говорила, только качала головой.- Добрый день. Меня зовут...- Оксана. - перебила бабка.- Откуда вы знаете? - сказала девушка- Это не важно, поставь руки на стол и закрой глаза. - сказала Слепая.Оксана сделала что просила бабка. Слепая взяла одну руку девушки обоими, холодными, словно лёд руками и сжала в кулак. Она двигала своими пальцами по её венам.- Не открывай глаза пока я не скажу. - пробормотала бабка.И так прошла пять минут. Слепая разрешила открыть глаза и молвила:- Я знаю зачем ты пришла, я тебя считала, но чтобы тебе помочь нужно кое-что сделать.- Да, конечно, я сделаю всё что вы хотите! - сказала Оксана- Мой помощник даст тебе вязанный мешочек, в него ты должна набрать своими руками сахар и положить под подушку на ночь. Придёшь ко мне с этим мешочком. - сказала СлепаяКогда девушка выходила с дома, помощник дал ей мешочек. Оксана хотела уже по скорее решить эту проблему, но ей нужно взять где-то сахар и переночевать. Когда она шла по тропинке в глубинку села, мимо проезжал тот самый парень, который подсказал ей дорогу к Слепой. Он остановил коня и спросил:- Эй, ну как всё прошло?- Да так, мне нужно взять где-то сахар и найти жильё на один, два дня... - грустно молвила Оксана.- Я тебе могу помочь со всем этим! Я живу один и мне скучно самому, а так вместе веселее. - сказал паренёк.Девушка обрадовалась. У неё засверкали глаза.- Садись, подвезу к себе домой! - сказал молодой паренёкОксана села к парню на лошадь и они поскакали к нему домой. Когда они приехали, девушка очень удивилась. Дом был довольно современный, со всеми удобствами.- Располагайся. Это моё маленькое гнёздышко - сказал парень.- Спасибо тебе огромное, я никогда не забуду твоей помощи. - сказала девушкаПрежде чем ложиться спать она пошла на кухню и набрала руками сахар в мешочек, который дал помощник бабки. Оксана поставила его под подушку, а сама пошла ужинать с пареньком.- Так как тебя зовут? - спросил парень.- Меня Оксана, а тебя как? - ответив, спросила девушка.- Владислав. - ответил парень- Ты не будешь обижаться, если я спрошу тебя кое-что?- Ну спрашивай. - улыбнулась девушка.- Почему ты приехала к ясновидищей из города? Что у тебя случилось? Может я смогу чем-то помочь? - спросил парень- Ты мне ни чем не поможешь. Всем чем ты уже мог помочь - ты помог. Я не могу забеременеть...Влад не стал дальше лезть в душу и он перевёл тему на более весёлую. Так они проболтали до самой ночи. Оксана сказала:- Ладно уже, я пойду спать, устала с дороги.- Да, я понимаю, спокойной ночи. - сказал Владислав.Девушка проснулась рано утром. Она сразу достала из под подушки мешочек с сахаром и засунула к себе в карман. Ксюша пошла на кухню завтракать и увидела через окно как парень косит траву. Она открыла форточку и крикнула:- Эй, Влад, а доброе утро не хочешь сказать? - Смеясь сказала Ксюша.Владислав засмеялся и побежал в дом к девушке, чтобы дать ей что-то покушать, а то как-то не красиво оставить гостя голодного.- Доброе утро! Извини, был немного занят. - сказал парень- Ой да нечего страшного, яйца и сама себе пожарю. - смеясь сказала Оксана.Вместе они позавтракали и отправились к Слепой за помощью. Через пять минут они были уже на месте.- Всё, дальше я сама, жди меня здесь. - сказала ОксанаОна снова постучала в дверь, вот только ей открыла дверь какая-то другая женщина. Лет пятьдесят ей было на вид. Она представилась дочерью бабки. Сегодня Оксане не пришлось ждать, рано утром никого не было. Слепая сидела всё так же на том месте.- Принесла? - спросила бабка.- Да, вот, держите. - ответила Оксана.Бабка взяла развязала мешок и высыпала на стол весь сахар. Кончиками пальцев она начала двигать крупинка сахара, словно считает. Так прошло 10 минут.- На тебе есть порча, кто-то из твоего очень близкого окружения не хочет чтобы ты имела ребёнка. Подумай кто это может быть. - пробормотала Слепая- Я даже не знаю кто и зачем это сделал! Что вы говорите? У меня нет никого кто желает мне зла. - сказала Оксана- Неправда, думай... Порча очень сильная. Сейчас я тебе дам зеркало, ты должна сделать так, чтобы человек который навёл порчу посмотрел в него, после накрой зеркальце платком, чтобы больше в него никто не смотрел, и принеси мне. Только тогда я смогу снять с тебя порчу и ты сможешь забеременеть.Оксана была в шоке, она не понимала кто это мог сделать и зачем. Всю дорогу она думала кто это мог сделать. Вечером как всегда Влад ужинал с Оксаной. На ней не было лица. Девушка ещё по пути ему всё рассказала. Они начали думать кто это может быть. Были разные варианты, но Оксане вероятнее всего казалось что это могла сделать её сестра, у которой уже есть ребёнок, может с завести...- Мне нужно срочно в город! - сказала Оксана.- Я понял, уже завтра я тебя посажу на автобус и буду ждать тебя. - сказал Влад.Сестру Оксаны звали Вероника, она жила в городе. У неё был ребёнок. Мама девчонок больше уделяла внимание Веронике, так как у неё был ребёнок, а она очень хотела стать бабушкой. Вероника наверняка не хотела чтобы мама уделяла больше внимания сестре. Оксана уже приехала в город и договорилась встретиться с сестрой. На следующий день Вероника со своим ребёнком гуляли в парке.- Привет, сестрёнка! - сказала Оксана.- Ой, слушай, привет. Мы с тобой так давно не виделись. Ты там как? - сказала Вероника.- Да так, всё хорошо. - ответила Оксана.Всё это время Ксюша думала как сделать так чтобы её злобная сестра посмотрела в зеркальце. Пока Вероника отошла поговорить по телефону, она оставила сестру посидеть с ребёнком. Ксюша взяла зеркало и поставила на скамейку. Они погуляли ещё час и Ксения сказав спросила:- Ой! Я недавно зеркало купила и пока ты говорила по телефону, я достала его и положила на скамью, можешь пожалуйста принести мне его? Я с ребёнком посижу.- Да, конечно, сейчас приду. - ответила Вероника.Когда Вероника взяла зеркальце она случайно направила его на себя. Ксюша наблюдала за всем происходящим, и очень обрадовалась когда увидела что сестра в него посмотрела. Когда Вероника принесла зеркало, сестра накрыла его платком и кинула в сумку, как говорила Слепая. Позже они разошлись и Ксюша мигом побежала на маршрутку. Нас следующий день она уже была в селе. Девушка рассказала всё что произошло Владу. Парень обрадовался за Ксению и они поехали к бабке. Слепая уже ждала девушку.- Поставь зеркальце на стол, лицевой стороной вверх. - сказала Слепая.- Вот, пожалуйста. - сказала девушка.Бабка взяла зеркало и миску воды. Зеркало направила на миску с водой и сказала:- Смотри внимательно на воду, если ты увидишь отражение своей сестры в воде значит это она, если увидишь иголку в снопе сена, значит это ищи другого человека.- Поняла. - ответила Ксения.Девушка долго не могла рассмотреть в воде нечего, но через какое-то время она увидела сноп сена, а в нём сверкала серебряная игла.- В отражении игла в снопе сена, она ещё сверкает. - сказала девушка.- Значит это не твоя сестра, это кто-то другой, думай!Ксения было в шоке. Она не могла предположить что это будет кто-то другой. Слепая очистила зеркало и сказала проделать то самое. Когда девушка приехала домой - она заплакала. Ксюше стало стыдно, за то, что она подумала такую гадость на сестру. Владислав долго её успокаивал, но вскоре он сказал: "Слезами нечего не решишь, надо думать кто это сделал." Девушка вытерла слёзы и пришла в себя. Они начали думать...- А у тебя есть парень или супруг? - спросил парень.- Да, у меня есть супруг, он тоже хочет ребёнка. Правда он сейчас на курсах и не дома, да и вообще у него сложная работа, его часто дома не бывает. - сказала девушка- Слушай, а тебе не кажется что это как-то странно. Ты уверена что он ездить именно на курсы? И уверена что он хочет этого ребёнка?- Ну он говорил что он хочет... - тяжело выдохнула девушка.- Я думаю тут что-то не чисто, попробуй проверить его.- Ну я уверена что это не он!- Попробуй!Оксана не хотя согласилась на это. Она позвонила своему суженому и спросила когда тот будет дома. Супруг как всегда отмазывался, но девушка сказала что это срочно. Когда Ксения в который раз ехала в город, она уже не была такая уверенная о верности мужа. Мужчину звали Коля. Девушка ждала супруга дома. Коля приехал через два дня, заходя в дом поцеловал жену и спросил что она готовила. Ксюша была в какой-то мере зла на Колю, он редко появлялся дома, а если и появлялся, то не хотя с ней разговаривал. Но когда они обедали девушка всё же поинтересовалась что за курсы или командировка у него была, она откровенно сама не знала куда он ездил, каждый раз новая отмазка... Николай не стал распинаться и отвечать на все вопросы жены, он молча пошёл спать. У Ксюши уже не было сомнений что это именно он, но оставался один вопрос - "Почему он это сделал?". Когда Коля спал она тихонько зашла в комнату и положила вертикально зеркальце на комод. Комод находится напротив кровати, и когда он проснётся с большой вероятностью первое что он увидит, будет зеркало. Всё так и случилось. Он посмотрел в зеркало и девушка сразу же накрыла его платком и спрятала у себя в сумке.- Мну нужно уехать за город, по делам, завтра увидимся. - сказала девушка.Парень в какой-то мере даже обрадовался и пожелал счастливой дороги! Ксюша уже приехала в село. И за пару минут была уже у Слепой. Бабка снова взяла зеркальце и миску полную водой. Девушка в какой-то мере даже побаивалась смотреть на воду, но другого выхода у неё не было. Посмотрев на миску она увидела своего мужа.- Да! Это он навёл на меня порчу! Я его вижу! - крикнула девушка.- Сейчас я проведу обряд, который снимет с тебя чернуху (в народе называли порчу).Слепая долго мудрила. Поджигала травы, умывалась водой, и в конце концов когда всё было завершено, она разбила зеркальце.- Сейчас собери осколки, в мешочек и закопай на кладбище как можно глубже. После этого ты сможешь забеременеть. У тебя будет ребёнок! - сказала старуха.По щекам девушки пробежали слёзы счастья. Она обрадовалась. Ей уже было всё равно зачем с ней так поступил муж.- Спасибо вам огромное! Я никогда не забуду того что вы для меня сделали. - сказала она старухе.- Ещё рано благодарить, вот когда будет ребёнок, придёшь ко мне, если до живу, и тогда скажешь слова благодарности. - сказала Слепая.- Извините, но у меня ещё один вопрос - кто будет отцом ребёнка? - спросила девушка.- Этот человек сейчас рядом с тобой. Не переживай, ты с ним будешь счастлива.Девушка взяла мешочек с осколками, которые сама же собрала и закопала на кладбище. Она поняла что хочет связать свою жизнь с Владом, тот в свою очередь был не против. Через месяц девушка забеременела. Позже у них родился ребёнок. Они были счастливы втроём.Прошло 5 лет. Ксения приехала в село навестить бабку. Та была уже совсем старая.- Спасибо большое! Я никогда не забуду всё, что вы для меня сделали! - сказала девушка.- Дай мне руку своего малыша. - сказала Слепая.Бабка взяла руку ребёнка, сжала обеими руками и сказала: "Ограждаю, удаляю, острым ножом отсекаю, от рабов Божьих, все напасти и недуги, невезухи и присухи." Потом она открыла свою шкатулку, достала от туда кулон с красным сапфиром и сказала:- Это оберег, пусть будет всегда с ним! Удачи вам.

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