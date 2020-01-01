нечто в подьезде

Хвыщвушлвк Просмотров: 53 Комментарии: 0 0 Сегодня, 12:50 by

Єто был обычный вечер. Я бомбил на тупых тимейтов в доте. И вдруг мне захотелось сходить в пятерочку. И вот я уже оделся и вышел в подьезд. Когда вышел , мне в нос ударил ужасный запах , описать не могу , но как будто пот смешаный с говном. Я подумал , что может какой то бомж засел у меня в падике , и я заметил какого то лежачего мужика за клеткой (я жил на последнем етаже , и был чердак , и его закрывали на клетку). И все я понял . Нажав пару раз на кнопку лифта , я понял что мне прийдется занятся спортом по лестнице , по сколько я жил на 14-ом етаже ( у меня этот дом считался самым высоким в городе ). С горем пополам спустившись , я вышел на улицу. Меня пронзал жесткий холод, ну слава богу мне идти туда 5 минут , так что я дошол , затарился и вышел. Вернувшись в подьезд , я решил нажать на кнопку лифта , мало ли починили ( хотя у меня у мухосранске с населением 50к , хер что починят , если что то и починят то сломается очень скоро). И вдруг я услышал , что он поехал , я офигел от счастья т.к мне не пришлось идти пешком на 14 этаж. Ко мне приехал грузовой , и я ахерел от такого , т.к его не могли починить уже 2 года , пытались что то сделать но не получилось. Поехав , примерно на 2-3 етаже уже застрял. Ну зашибись , подумал я. К такому меня жизнь не готовила, и вдруг погас свет , тут то у меня очко и зжалось , т.к я боялся темноты , да и в лифте не особо любил ездить. И тут понятие не паниковать пропало. Я решил вызвать диспечера. Нажав на кнопку , ничего не произошло, никто не взял. И тут я услышал какой то страный смех , я испугался , потому что так адекватный человек не может смеятся. И вдруг он подошол к лифту и начал раздвигать двери , и тут я увидел его руки , и мне стало очень страшно , его руки были в волдырях , и когти были как будто он не стриг их с рождения , и не нащупав меня , он начал ломать двери. И тут пролетела жизнь перед глазами. Я думал все помру , оно меня разодрет , и паралельно с тем как оно ломало лифт , оно еще смеялось да так что у меня очко сжалось. Но потом этому надоело ломать лифт , и оно ушло. Я не знаю что это было , но потом мне баба лида с 10 етажа поведала историю о том , что раньше тут жила женщина , у которой все было херово с головой , она нападала на соседей , но потом она чекнулась , и подалась в какую та секту , и там вроде они вызывали всякую нечисть на заброшках , но однажды она просто самоубилась , и ее дух бродит по подьезду каждое 21 февраля вечером ( это день ее смерти ). И я как раз 21 февраля ехал на лифте.Теперь я боюсь выходить в подьезд 21 февраля даже днем.

Ключевые слова: Подъезд лифт этаж вонь когти авторская история

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