Полуночный гость

- Полночь.

- Час ночи.

- Три.



Тихо выругавшись повторял Сергей, дабы не разбудить новых "соседей". Оно опять стоит под окном. Ничего нового. Так было всегда. Так всегда повторяется.



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Опять ненавязчивое утро, солнце стало пробивать сквозь шторы. Недовольный, от прямого попадания солнечного луча в глаз Сергей, встал с кровати. Рутина не была чем-то новым для него, спешить было некуда, торопиться уж тем-более. Заварив кофе, как это и было всегда ровно в 8:05, с опозданиями на 2 минуты, молодой человек взглянул в окно. Ничего нового. Ничего необычного. Доложив последнюю ложку кофейного порошка, купленного по скидке еще месяц назад, Сергей вздохнул наполненной грудью, а выдохнул с грустью и отчаяньем. Сергей относился к классу домоседов, не любивших покидать родной дом, который всегда согреет, напоит, и будет рад твоему приходу. Именно такие мысли посещали человека.



- 9:18

— Сергей накинул легкую куртку, одевшись слегка по весенне. На улице стоял февраль - зимний месяц, но по погоде в +3, такого не сказал бы никто. Выйдя на улицу, солнце опять ударило всеми лучами в безобидное лицо Сергея. Тот же, опустив голову вниз - зашагал уже привычной дорогой к ближайшему универмагу. В магазине же, он показал на пачку одноразового растворимого кофе. После чего, с явной неохотой сказал: – "10". Скорее всего, это означало 10 пакетиков, а впоследствии - так и оказалось. Дежавю.



По пути домой, в подземном переходе, молодой человек увидел цыганку - притворяющуюся слепой. Почему притворяющуюся? Не знал сам Сергей. Вернее, знал, но откуда, объяснить не смог даже самому себе. В переходе было пусто. Не единой души. Возможно, это объяснялось тем, что сегодня воскресенье, да и время, всего-то 9:36.



Подойдя к цыганке, тот наклонился, окинул взглядом, и спросил: "Ты чего-ж матушка, на самом деле не видишь?". Яркое энтокультурное платье давало знать, что не стирали его уже лет пять, а сам внешний вид - отторгал. Морщинистое лицо, с тяжестью поднялось вверх, окинув закрытыми глазами тело человека с головы до ног. Не желая вести диалог, та, закрыла глаза руками. А голову опустила вниз. Сергей без лишних вопросов взял, и выкинул стаканчик где лежало от силы двадцать рублей. Такое поведение его раздражало... даже нет.. приводило в зависть. Вот как так можно взять и сесть?

- «Подайте на милостынь! Сыночка прокормить нечем!». - а чем же ты думала, когда вступала в сношение? Наверное.. на Божью помощь.. или.. на цыганскую магию, в которую он отказывался верить.



После непроизвольного действия Сергея, цыганка встав и раскрыв глаза по пять рублей, выкрикнула фразу, которая осталась в голове: - «Злой ты человек! Будет ходить с тобой по пятам тот, кто не отпустит никогда, и в гроб уйдет! И сживет тебя со свету, и на том свете счастья тебе не будет, обреченный!».

В конце еще было что-то на латыни, но это осталось неизвестным. Покрутив у веска, обидчик зашагал домой. Когда-то, явное и яркое солнышко, превратилось в огромный сгусток туч. Дождя не было, но были все предрассудки, что тот начнется до того, как Сергей успеет добежать до дома. А зачем бежать? Пойду пешком.

В голове крутились явные событие произошедшие несколько минут назад.



Подойдя к своему подъезду, он засунул руку в карман, в поиске ключей. Их не было. Как и телефона, бумажника, визитки, которую ему дали на приеме психотерапевта пару дней назад не было тоже! Мысли было две - либо выронил, и другая похуже.. отобрала цыганка. Но как? Я же здра.... адекватней человек, следивший, и контролировавший все свои действия. Постояв за размышлениями, пришло объяснение.. Ключей он не брал, дверь подъезда деревянная, а дверь похоже оставил открытой.. Именно так и оказалось, спустя 5 минут протяжного поднятия по лестницы, до последнего этажа.



Сон.



Ночь.



Сергей уже сам не припоминал, как оказался в квартире, в неудобном кресле - которое досталось ему от покойной бабушки еще 15 лет назад, как улегся на кровать, и как включал свет. Подняв глаза на часы, время гласило: 17:01. На улице уже было темно, но это никак не смутило Сергея. Выйдя на кухню, тот закурил в окно сигаретку, вторую, третью. Оборвав себя на третьей - тот недокурив выкинул уже наполовину бычок через балкон.



Взяв в пульт руки, тот включил телевизор. Из него послышалась тихая песня:

______________________

"День сменяет ночь,

Так длится много лет.

На вопрос простой

Им не найти ответ."

_______________________



Что-то было в этих словах, но музыка быстро оборвалась и по телевизору пошли помехи. Буквально пару секунд постояв на месте, удивленный такому поведению телевизора Сергей уплюхнулся на диван. Спустя еще несколько секунд по телевизору опять заиграла уже жутковатая песня, с искажением до дисторшена.

_________________

"Только лишь поверь,

Что ночь сильнее дня"

_________________

После этого телевизор выключился, как и весь свет в квартире. В этом не было ничего мистического. Лишь некие перепады, которые случались каждый день, из-за старости дома. Такой бы уж под снос, а в нем все еще живут люди. Ничего необычного больше не происходило.



22:48

Расстелив старый диван, Сергей упал в объятия сна. Во время этой небольшой короткометражки полностью проиграл сегодняшний случай с цыганкой, о котором Сергей уже и подзабыл, но сновидение дало о себе знать.



Стук.



0:19

Сергей проснулся в холодном поту от иллюзорного стука в дверь.

Возможно, это был сон, но все было как наяву. Наш герой не отличался решительностью, поэтому вставать проверять не стал. А лишь сильнее закутался в одеяло, в ожидании повторного стука. Его не последовало. Немного успокоившись, он поднялся с скрипучего дивана и выдвинулся к двери. Та была открыта. Точнее было бы сказать, замок был открыт, а дверь закрыта, но это не меняет того факта, что в нее мог зайти кто угодно, и случится могло тоже Бог пойми что. Сергей быстро завернул дряхлый замок на два оборота, и включил свет в коридоре. Все было как всегда. Страх не ушел, а лишь прибавился. Вдруг сейчас кто-то сидит на кухне, и ждет прихода нашего засоню? Сергей включил свет на кухне, в комнате, и даже кладовке, которая раннее была небольшим закутком. Чисто.

Чувство тревожности не покидало до самого конца. А как известно - сигаретка неплохо помогает в данных ситуациях. Зайдя на балкон и взяв сигаретку, Сергей окатил своим взором небольшой дворик, в котором будучи еще совсем маленький играл со своим другом в полицейского и нарушителя. А кем он стал сейчас? Что он добился в жизни? Много ли у него осталось друзей? Да и остались ли они... От этих мыслей его прервало бульканье и шарканье под окном. Грязь и слякоть - были неудивительным фактом для города, где он проживал. Где снег выпадает раз в четыре года. Внизу стояла темная фигура, и скорее всего, можно было бы дать подробное описание, если бы не перегоревшая лампочка на подъезде. Фигура встала напротив подъезда, и тихо, как будто робот подняла свой взгляд на балкон. Красные заливные глаза, наполненные тревогой и ужасом окатили Сергея с головы до ног, как та самая цыганка. Cергей замер. Прошла вечность или несколько секунд. Теперь это не имело значения. Временные рамки покинули этот мир вместе с здра... адекватным мышлением стоявшего на балконе, ранее курившего человека. Теперь же он просто стоял.. Уже без сигареты. Она выпала, как только глаза поднялись вниз на того самого, непонятного и ужасающего гостя.



Пожар.



Сергей проснулся в белой начисто палате. За окном были сумерки. Никого не было рядом. По заявлению прибывшего в скорости врача:

- «Так-с.. Сергей Алферов, 34 года. Состоите на учете в психоневрологическом диспанцере. Шизофрения и нервный психоз. Вы здесь находитесь - до того, как оклемаетесь. Затем Вас переведут в другое отделение. Скажите, какие мотивы сподвигли на самоубийство?».

...Сергей молчал.

«Ладно, не буду мешать. Я скоро приду. Пока можете отдохнуть. Здесь Вам будет намного лучше.»



Врач ушел, оставив его наедине со своими мыслями, коих было не много.



Стемнело окончательно. Сергей покосился на окно первого этажа. Уже знакомый силуэт приближался к кустам шиповника, что росли напротив. Он знал кто это. Ему было все-равно. Больше ничего не смело тревожить. Больше ничего не тревожило.





Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:18

Причина: Изменен раздел.

Yan Hmeluk Просмотров: 9 Комментарии: 0 0 Сегодня, 04:18 by

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