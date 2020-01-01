Египетский бог

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:17

Причина: Изменен раздел.

Kuruskurus Просмотров: 55 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 04:17 by

Данное событие произошло давно, в моём очень глубоком детстве. Когда мне было четыре года... Но помню я, будто это было год назад...Жила я тогда в другой стране, в первой квартире мамы, где я, собственно, и родилась. Для заметки хочу сказать, что то место было очень старое, наверно лет триста простояло. И то, что после четырех лет я жила только с мамой...На тот момент, я лежала на очень большой кровати, которая была двухместной. Из-за страха чего-то или просто, но я расположилась возле самой стенки. Мама тогда не была в комнате, а находилась где-то на кухне. А так как на улице была ночь, то мне надо было спать... Но сон ни в один глаз не шёл... А мешать не хотелось, по этому о чем-то задумавшись, смотрела вперед, на стенку и хлопала ладошкой в такт придуманной в голове музыке.Но внезапно, я услышала тихий шепот, который слегка хрипел. А может и нет... Тот голос я сейчас вообще не помню, но он явно был тихим, наверное чтобы мама его не услышала. Говорил ровно, но не приказывая, не злясь... Словно тихий океан без волн"Опусти руку под кровать"Меня переполнило удивление, ибо под моей кроватью никого не было, по крайней мере до этого момента... Да и мой наивный мозг не мог думать о том, что это мог быть какой-нибудь убийца или вор... Прошло пару минут тишины, после чего опять произнесли те же слова... Я уже с интересом стала прислушиваться, и очень-очень медленно, с промежутком в пару минут, продвигаться всем телом к краю... Прежде чем я успела посмотреть кто там был, данную фразу повторили еще два раза...И вот, момент истины... Я опираясь на руки, слегка приподнимаю верхнее часть тела и перемещаю голову вперед, да так, чтоб выглядывала только верхушка... И... Мне показывается крокодил, с человеческими руками! Но что меня в нем привлекло ещё больше, так это глаза... Они не крокодильи... А человеческие, поставленные не по бокам, а вперёд, будто так и надо... Сквозь удивление, мне слышится вновь та фраза, а вместе с тем, приходит на ум очень страшная картинка. Будто меня расчленили и едят...Я ужасаюсь и мигом отползаю назад... Набираю воздуха и кричу очень громко, чуть ли не плача: "МАМААААА, МАААААМААА"Спустя время, мама открывает дверь и испуганно говорит, мол, чего ты кричишь? Я ей и отвечаю, что под кроватью кто-то есть... Но естественно, что УЖЕ под кроватью ни кого и в помине не было.Что самое забавно, спустя очень много лет, я решила погуглить это существо...Мне оно показало что это бог плодородия, которому в жертву приносили маленьких детей...После нескольких месяцев, я опять загуглила его, что бы освежить память.... Но на том же сайте, с такими же картинками, и текстом, было написан отрывок, что мол, он детей не ел...Исправление автора или же... ?

Ключевые слова: Ночь кровать крокодил авторская история

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