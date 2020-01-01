"Тушите свет" - сон

Sfeterok Просмотров: 30 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:51 by

Пишу впервые, этот сон приснился мне 13-го числа, не считаю его каким-то глупым и странным, но действовать мы могли и более логично.Да, я слаба в таком, но попробовать всегда можно.Прошу написать в комментарии если что-то не так.Начну с того что мы пошли к подруге после трудного дня в школе. Помню как в жизни, такую красивую девочку можно встретить только в американских фильмах для подростков: дива без косметики, прыщички на лбу, светлые волосы - цвета пшена, собраны в хвост, нос тонкий, а на конце расширяется, глаза голубого цвета, толстые, но аккуратные выщипанные брови, только заметно темнее цвета локонов, бледно-розовые губы.Зайдя в дом и поприветствовав её отца, в прочем, он сидел на диване и читал книжку, дальше был обход дома, я осмотрела всё: первые два этажа, но не понятно зачем столько комнат, ведь их всего двое, да и отец явно не ходит на верхний этаж, спит же в гостиной.Спустя час мы пошли в её комнатушку, она была чумна, огромна, одним словом велика, на самом деле, я мечтала о такой комнате когда-то. Подруня начала заниматься своими делами, а точнее приготовить нам покушать, тем временем я развлекалась в прочитывании своих любимых «страшных историй» , на досуге в школе читаю, наткнулась на историю под страницей 157 называлась "Тушите свет" «Две девочки шли домой по вечерком красивы на вид и смешны, но не знали они, что нужно выключать свет дабы отец их не умер от сердечного приступа, или не из-за него?»Через минуту я уже и забыла об этой истории с непонятным посылом и смыслом, когда мы принялись смотреть жуткий фильм, через минут пять почувствовалась вонь с гостиной, войдя в неё я предварительно заметила одним оком - лежал отец подруги, в той же позе, но книга была уже на полу, а он лежал, с закрытыми глазами, тут понятно - умер, подруга знала о том что у него проблемы с сердцем, но не гадала что настолько скоро, ведь по прогнозам ему ещё жить и жить. На тот момент я вспомнила о той истории, открыв книгу и прочитав её ещё раз, мой разум запутался и меня повергло в шок - история была больше и она была уже дописана с трагическим концом для всех. Но мы вроде не глупые, я собрала волю в кулак и вспомнила - эти твари питаются страхами, если это конечно не маньяки, да и те от того сходят с ума. Я принялась кричать о том что история совпадает, но приятельница не слышала этого и проклинала меня.Спустя время, она успокоилась, но всё ещё была зла. Понимая что мы оказались в дешёвом ужастике, зная как действовать, я указала гасить весь свет и идти в её комнату после всех выполненных действий и делаем это всё вместе, в кармане у подруги была зажигалка, это всё что нам нужно. Мы приступили к делу - пошли тушить свечи во всех комнатах, но как только огонь потух её начали хватать темные тени с руками как у людей, длинными, но пропорционально-худыми пальцами, похватившись я побежала к ней, спасать, они отстранились, дверь заперли на всякий случай. Проблема была только одна - в этих комнатах ничего не было кроме одного стола, который точно никогда там не стоял, а свеча по неизведанным причинам освятила всю комнату, как лампа Е27 - для дома очень светлая, освещает каждый уголок, но - свет на улицу через окно не проникал, оно будто запотело темным цветом, не таким нечто серо-белым когда мы начинаем дышать на окно, а черным, как монитор компьютера после отключения, но без отражений.Около 3-х комнат, были такими же, но была будто настоящей одна их них...В ней свет распространился как свеча, окно не запотело и свет проникал сквозь него, остальные комнаты были иными - старинная ванная, с лампочкой, выкрутили её, не было отключателя, даже хозяйка не знала где, это пронизало душу холодком.Наконец мы потушили всё и стали ждать, казалось бы всё должно быть хорошо, закрыли дверь на ключ, включили телевизор и тут я уснула, не успев сжечь те проклятые страницы.Утром уже проснулась, никого в доме не было, на верхнем этаже всего 4 комнаты, а не целых 10, всё вроде бы и хорошо, но меня только смущало то что та история осталась в моей книжёнке, а мои родители искали меня о-очень долго, чудом нашли в доме новые хозяева дома, раньше то дом не сдавался после этого тёмного прошлого, родители даже потеряли надежду на то что я жива. Как я не умерла от голода и жажды?Не знаю, да и что за чертовщина это была...Рассказала всё что помню следователю - от родниуже узнала позже: Никого из этих людей, кроме отца подруги не существовало, а тот жил тут и убивал девочек.Это было так: Он усыновил дочь и с её помощью приводил девушек моего возраста в гости, с помощью кресла - коляски, он мог ходить, приезжал на верхнюю комнату и просил прийти - помочь, там то и он убивал их, кровь была разных цветов, но чаще всего черного, та попадала на окна они были в крови, не проводили естественно никто их не мыл.Мужчина убил свою приемную дочь года так 5 назад, а потом скончался в муках от голода сам.Но всё что было страннее всего - на моих руках осталось воспоминание прикосновений объятий с той подругой, а вроде бы мы и все года ходили в школу..Но хочу сказать ту историю я сожгла, перед тем как приехали следователи, потому что почерк, неведомо - мой.

Ключевые слова: Сон подруга отец дом комнаты авторская история

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