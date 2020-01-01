Стучатся два солдата...

Gremush Просмотров: 57 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:06 by

Я родилась в очень верующей семье и будучи заинтересованным ребенком во всякой нечисти, родители пытались "вправить" мне мозги разными страшилками, пытались запугать и все такое, но ничего не помогало. Мать была уверена что мои увлечения наведут на семью порчу или чертей :) И она рассказала мне историю которая произошла на их улице с их соседями, где мама когда-то жила. Местная церквушка эту историю рассказывала в каждый праздник.Конец войны, люди которые смогли выжить возвращаются домой. В их городке уже почти все вернулись живыми или мертвыми и несколько семей еще ждали своих мужей и сыновей. В соседнем доме от дома моей прабабушки Клавы жила женщина Валя которая ждала мужа и сына. И вот ночью, сидя на кухне, она видит соседку в окно которая ее подзывает и та говорит "Валя ты чего оглохла? К тебе в ворота стучатся 2 солдата!", женщина чуть дар речи не потеряла, обрадовалась, но соседка сказала ей, что она не узнала этих 2-х солдат, это не ее муж и не ее сын, но та мало ли, вдруг что с ними произошло, побежала к воротам. Открывает ворота и видит своего сына, мужа, целыми, здоровыми, такими какими были и чуть на колени не падает.Она привела их в дом, давай накрывать на стол что было, солдаты сели за стол даже не разделись. Спустя время она предложила им раздеться, они отказались. К середине ночи, когда она уже звала их спать, они сами предложили ей помочь им раздеться и без каких либо мыслей она стала это делать. И вот когда она начала снимать сапоги с мужа, она увидела вместо ног копыта, эту жуть не передать словами и когда она разувала сына, там тоже не было ног, резко за секунду эти копыта исчезли и она слышала стук копыт по всему дому, она выбежала оттуда, но почувствовала резкий удар сзади.Очнулась она от криков соседей, но чувствовала кто-то ее тянет на тот свет. На вопрос - "Что произошло?", Валя рассказала эту историю которая разнеслась по городку в первый же день. И в этот же день она умерла.Конечно эта история произвела на меня, ребенка, огромное впечатление и мне очень хотелось узнать об этом как можно больше и как можно больше деталей. Но спустя десятки лет, спрашивать было уже некого, осталась только своя родня. Я решила поспрашивать дядю и тетю. Дядя же описал мне эту историю как какой-то кошмар и что эти черти еще не в один дом зашли и много людей умерло в тот день. Тётя же высказала свою точку зрения, где некоторые факты она напрямую узнавала у людей которые еще помнили это происшествие и конечно же все оказалось не так детально как было рассказано большинством. Например Валя не описывала так детально все что увидела, она не успела.Конечно же эту историю обставили для верующих и было множество вещей которых на деле не было. Валентину подвело здоровье еще на пороге дома и поэтому скорее всего, все это было бредом, она даже не смогла подойти к воротам к которым правда подходили мужчины, но это не были солдаты, это были рабочие которым что-то было нужно.Женщина очень долго и так сильно ждала своих родных, что в последние моменты своей жизни они к ней и пришли. Но она боялась и не могла даже думать о том, что они могли погибнуть, хотя она это понимала...наверно поэтому этот последний бред был таким страшным. Но это мои предположения.Многие люди когда сильно болеют или находятся на грани, видят различные вещи...Но только когда нужно люди начинают придавать смысл этим видениям и этому бреду.

Ключевые слова: Солдаты копыта бред авторская история

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